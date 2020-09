Dimanche prochain à 13h00 se jouera le match de la deuxième journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons la victoire à Reims et à Lille dans le Auguste-Delaune II.

29/08/2020

Il Stade de Reims Il affronte le match de la deuxième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir tiré le dernier match joué contre le AS Monaco.

Du côté des visiteurs, le OSC Lille a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Stade de Rennes lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Auguste-Delaune IIEn fait, les chiffres montrent quatre victoires et deux nuls en faveur de la Stade de Reims. De plus, les locaux ont un total de six matches d’affilée invaincus contre ce rival de Ligue 1. Le dernier match qu’ils ont disputé Reims et le Lille Dans cette compétition, elle a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-0 en faveur des locaux.

De plus, les deux équipes sont à égalité à un moment donné du classement de la Ligue 1, donc le match peut être une bonne occasion de briser les tableaux. Les locaux sont à la sixième place du classement tandis que, de leur côté, les visiteurs occupent la septième place.