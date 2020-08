Il Stade de Rennes a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Montpellier ce samedi dans le Parc Roazhon. Avec ce score, l’équipe locale est restée leader de la Ligue 1, tandis que le Montpellier Il était à la dix-septième place à la fin du duel.

29/08/2020

On à 19:06

CEST

.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour lui Stade de Rennes, en profitant de l’occasion pour traverser le filet de son rival avec un but contre son Le Tallec à la 22e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En deuxième période, l’équipe du Rennais a marqué un but, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Camavinga à 77 minutes. L’équipe Montpellerino a réduit les distances grâce à un objectif de Le bord dans les derniers instants du match, plus précisément en 91, concluant la confrontation avec un score de 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les acteurs de la Stade de Rennes qui sont entrés dans le jeu étaient Guirassy, Martin, Du château et Gboho remplacer Hunou, Bourigeaud, Camavinga et Raphinha, tandis que les changements dans Montpellier étaient Oyongo, Junior Sambia, Skulétique, Benchama et Chariot, qui est entré pour remplacer Risti, Ferri, Mendes, Souquet et Savanier.

Ce fut un match difficile pour l’arbitre, car il a dû renvoyer des joueurs des deux équipes. L’équipe locale a subi l’expulsion de Terrier tandis que les visiteurs ont perdu Mollet. L’arbitre a également averti N’zonzi, Da silva et Bourigeaud par l’équipe locale et Savanier et Risti par l’équipe visiteuse.

Après la fin du match, le Stade de Rennes occupait la première place de la compétition avec quatre points, tandis que le Montpellier il s’est classé dix-septième avec zéro point.

Le lendemain du concours, le Stade de Rennes jouera contre lui Olympique de Nîmes à la maison, tandis que le Montpellier HSC affrontera à domicile contre OGC Nice.

Fiche techniqueStade de Rennes:Salin, Aguerd, Da Silva, Maouassa, Soppy, N’zonzi, Camavinga (Del Castillo, min.87), Bourigeaud (Martin, min.72), Terrier, Hunou (Guirassy, ​​min.65) et Raphinha (Gboho, min. 0,87)Montpellier HSC:Omlin, Le Tallec, Congré, Mendes (Skuletic, min.88), Chotard, Mollet, Ferri (Junior Sambia, min.63), Risti¿ (Oyongo, min.62), Souquet (Benchama, min.88), Savanier (Dolly, min.88) et LabordeStade:Parc RoazhonButs:Le Tallec (1-0, min.22), Camavinga (2-0, min.77) et Laborde (2-1, min.91)