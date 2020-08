Florian Thauvin et sa liaison avec le Croate Duje Caleta-Car ont poussé l’Olympique de Marseille (2-3) à la victoire à Brest, à son départ de la nouvelle saison de Ligue 1.

Au stade Francis Le Ble, avec des tribunes semi-peuplées et un aspect similaire à celui de n’importe quelle étape antérieure à l’invasion du coronavirus, l’équipe portugaise Andre Villas Boas a ajouté ses trois premiers points de l’année et condamné l’équipe locale au dernier. table carrée.

Le site de Brest a une capacité de 15 000 spectateurs et la Ligue 1 permet à jusqu’à 5 000 supporters d’assister à chacun des stades de la compétition professionnelle les jours de football. Ainsi, la tribune Francis Le Ble a transmis un support similaire à l’habituel dont ses joueurs ne pouvaient pas profiter.

L’enthousiasme n’a pas suffi à Brest pour mettre Marseille sur les cordes, une équipe plus âgée qui en a profité la première fois. C’est à la vingtième minute avec une superbe frappe de Thauvin qu’il bat le gardien Gautier Larsonneur. Le deuxième but est venu sept plus tard, dans une faute exécutée par Thauvin que Duje Caleta-Car a terminé à l’intérieur de la surface, dont la position a dû être revue par le VAR, qui a validé le but.

Les attentes de l’équipe locale renaissaient au bord de l’entracte. Dans l’un des derniers jeux de la première mi-temps, avec un but de Romain Faivre, qui a résolu un ballon qui venait de la droite bien à l’intérieur de la surface.

Brest a cherché l’égalisation, qui a acculé l’Olympique. L’équipe Villas Boas a eu du mal et son triomphe a été remis en question jusqu’au bout. Même lorsque les visiteurs ont fait le troisième, fabriqué par Thauvin et culminé par Caleta-Car, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio n’a pas décliné et en 90 Gaetan Charbonnier a mis le 2-3 et a laissé le jeu vivant pour l’addition. Marseille a tenu bon jusqu’à la clôture et a quitté Brest avec ses trois premiers points.