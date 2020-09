18 h 41 HE

Nick Judd Rédacteur transféré

La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

L’AC Milan et Everton recherchent un accord avec Emerson

Mundo Deportivo rapporte que l’AC Milan et Everton tentent de signer Emerson de Barcelone. Cependant, le club catalan tient à céder la place à de nouveaux joueurs et souhaite donc récupérer 32 millions d’euros pour les services de l’arrière plutôt que de l’envoyer en prêt pour une deuxième saison ou moyennant des frais réduits.

Barcelone a signé Emerson l’été dernier et l’a prêté au Real Betis. Le Brésilien a attiré des regards admiratifs de toute l’Europe, mais aucun club n’a encore déposé une candidature satisfaisant les responsables du Barça.

Milan a jusqu’à présent offert 18 millions d’euros plus un joueur en retour, tandis qu’Everton souhaitait conclure un contrat de prêt de deux ans. Il semble que les deux clubs devront faire mieux s’ils veulent obtenir les services du joueur de 21 ans.

Beckham tente de tenter Higuain à Miami

David Beckham a pris contact avec la Juventus sur la possibilité de prendre Gonzalo Higuain à l’Inter Miami CF, rapporte Calciomercato.

Le média italien pense que Beckham lui-même a sondé l’international argentin pour voir s’il serait intéressé par un passage en MLS.

Et Higuain serait prêt à terminer sa carrière aux États-Unis plutôt que de retourner dans son pays d’origine, mais l’accord pourrait échouer en raison du salaire actuel de l’attaquant.

Sous contrat avec la vieille dame jusqu’en 2021, Higuain a un salaire net de 7,5 millions d’euros par saison, ce qui serait au-delà du budget de Beckham.

Higuain devrait accepter une réduction de salaire, tandis que la Juve devrait accepter de vendre son attaquant avant que Beckham puisse même penser à débarquer son homme.

Le PSG cible Brozovic de l’Inter

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, souhaite signer Marcelo Brozovic d’Internazionale, selon Le10sport.

Le média français pense que les champions de Ligue 1 considèrent le milieu de terrain croate comme un élément clé de leur reconstruction au milieu de terrain, bien qu’ils soient confrontés à la concurrence du Bayern Munich. Cependant, les géants allemands doivent rationaliser leur équipe avant de pouvoir y ajouter, c’est pourquoi ils cherchent à se décharger. Javi Martinez et Thiago Alcantara. Cela signifie que Leonardo a l’avantage dans la course à la signature de Brozovic.

Le PSG a été affaibli par la blessure de Marco Verratti en quarts de finale de la Ligue des champions et alors que le premier objectif de Leonardo Sergej Milinkovic-Savic semble être trop cher, Brozovic pourrait être une option plus abordable.

L’Inter souhaite vendre Brozovic, mais le PSG devra agir rapidement s’il veut éviter un bras de fer avec le Bayern.

Tap-ins

– Le club saoudien Al-Nassr aurait offert la star d’Arsenal Mezut Ozil un contrat alléchant de 15 millions de livres sterling par an, selon le média turc Fanatik. L’accord actuel d’Ozil expire en 2021, mais Al-Nassr veut signer l’international allemand cet été, bien qu’ils soient prêts à attendre un an pour signer le milieu de terrain offensif pour un transfert gratuit l’été prochain. Ozil semble n’avoir aucun avenir sous Mikel Arteta, et les Gunners seraient intéressés à décharger l’un de leurs joueurs les mieux payés.

– Arsenal est sur le point de signer à nouveau Dani Ceballos prêté pour une deuxième saison consécutive par le Real Madrid, selon le journaliste espagnol Jose Luis Sanchez. Les deux clubs travaillent pour finaliser un accord pour la saison 2020-2021 qui comprendra une option pour Arsenal d’acheter le joueur de 24 ans sur un accord permanent. Ceballos, qui a fait 37 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, a été persuadé de rester par Arteta, tandis que Madrid tient à rafraîchir sa propre équipe en déchargeant ses joueurs marginaux.