Note de l’éditeur: Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage. Dans sa dernière chronique, il se penche sur Donny van de Beek, le jeune milieu offensif de l’Ajax qui a terminé son transfert à Manchester United.

Alors que tous les yeux sont rivés sur les efforts de Manchester United pour signer Jadon Sancho du Borussia Dortmund, l’équipe d’Old Trafford a tranquillement débarqué l’un des milieux de terrain les plus prometteurs d’Europe. L’été dernier, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax était fortement lié au Real Madrid après une impressionnante course en demi-finale de la Ligue des champions en 2018-19, qui l’a également vu marquer lors des huitièmes de finale contre la Juventus et Tottenham. Les frais de transfert déclarés de 45 millions d’euros semblent relativement raisonnables pour un joueur déjà bien développé mais qui a toujours une valeur de vente, et qui semble parfaitement adapté à la Premier League.

Le Néerlandais, qui a 10 casquettes pour les chemises orange, offre à Ole Gunnar Solskjaer qualité et quantité à égalité. Principalement un milieu de terrain box-to-box – bien qu’il ait également eu des relais en tant que joueur « tenant » devant la défense – Van de Beek possède toutes les compétences essentielles qui composent un milieu de terrain central moderne. Il est excellent sur le ballon, a un cerveau de footballeur exceptionnellement bien développé et possède la capacité de couvrir beaucoup de terrain.

Étant un produit de l’académie de l’Ajax et ayant passé cinq saisons dans l’équipe première, il va sans dire que les aspérités de son jeu sont déjà pratiquement polies. Son toucher du ballon est superbe et la façon dont il est capable de tourner rapidement, souvent hors de situations serrées, tout en gardant la possession est tout aussi impressionnante.

Van de Beek est également un milieu de terrain très productif. En 135 matches (Eredivisie et Ligue des champions), il a trouvé le filet 33 fois et inscrit 27 buts. Son objectif de marque est le résultat d’une course tardive, pleine de dynamisme et de détermination, dans la boîte, le plus souvent coupant de la gauche pour finir dans le coin le plus éloigné avec son pied droit préféré. Alors que le trop critique peut faire remarquer que ses habiletés de finition ont encore de la place pour s’améliorer, sa capacité à trouver de l’espace dans la surface de réparation et à anticiper le parcours du ballon est déjà à un niveau remarquablement élevé.

Van de Beek est un excellent ajout au milieu de terrain de Man United. Rico Brouwer / Soccrates / .

Bien que techniquement doué en position, van de Beek n’est en aucun cas un joueur « flashy » ou extravagant. Au contraire, il est extrêmement pratique: chaque finesse en possession tend à avoir une fonction et sert de moyen pour maintenir le flux du jeu. Son éclat devient plus net lorsque le rythme du jeu s’accélère également; il y a peu de joueurs qui réussissent mieux à participer à des combinaisons rapides dans et autour de la surface de réparation. Que ce soit une touche agréable pour mettre en place un coéquipier pour une opportunité de marquer ou pour atteindre un but lui-même, l’exécution est généralement de haut niveau.

Pour compléter ses prouesses offensives, le joueur de 23 ans a également le corps et la carrure nécessaires pour gérer efficacement le travail moins glamour au milieu de terrain. Sa taille (6 pieds) est relativement rare pour un footballeur aussi dynamique et techniquement soigné, mais il est également heureux de faire un changement défensif, de repousser et d’éloigner les adversaires du ballon.

Solskjaer sera également bien conscient d’avoir apporté un caractère très positif. Malgré sa jeunesse, van de Beek a déjà été capitaine de l’Ajax à l’occasion et est une source constante de «signaux» positifs pendant un match – prenez la façon dont il encourage et applaudit rapidement ses coéquipiers, même lorsqu’une tentative de passe échoue.

Ces petits détails peuvent ne pas sembler importants pour certains, mais le langage corporel d’un joueur, à la fois pendant le match et à l’entraînement, attire de plus en plus l’attention des dépisteurs et des responsables du recrutement à travers l’Europe, qui analysent de plus en plus cet aspect avec le plus traditionnel. compétences du joueur.

Non seulement Manchester United a capturé un milieu de terrain potentiellement influent, mais ils pourraient même avoir un futur capitaine de club entre les mains.

Alors que la nouvelle arrivée de l’Ajax est parfaitement capable de coexister avec Paul Pogba et Bruno Fernandes – il n’est pas inhabituel pour un club de haut niveau ambitieux d’avoir une équipe et une compétition étendues pour chaque place – il est évident que United se rend moins dépendant de Pogba. , dont le contrat avec le club expire l’été prochain.

Pendant ce temps, la capture de van der Beek ne devrait avoir aucune incidence sur la poursuite continue de Sancho. Alors que la nouvelle recrue néerlandaise devrait avant tout concourir pour un ou deux rôles offensifs dans le milieu de terrain central en fonction du système que Solskjaer décide de jouer, Sancho représente toujours une opportunité potentielle spectaculaire pour renforcer les larges positions d’avance.