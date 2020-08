Arturo Vidal a frappé à Barcelone, critiquant la gestion du club sur et en dehors du terrain, et a laissé entendre qu’il serait ouvert à un retour en Serie A au milieu des liens avec l’Inter Milan.

Le milieu de terrain chilien, 33 ans, est l’un des joueurs que le président du Barca, Josep Maria Bartomeu, et le nouvel entraîneur Ronald Koeman sont prêts à lâcher cet été.

Vidal a participé aux quarts de finale de la Ligue des champions 8-2 de Barcelone aux mains du Bayern Munich et a fait allusion aux raisons de cette défaite dans une interview avec Daniel Habif sur YouTube.

« Barcelone doit changer sa façon de penser », a-t-il déclaré. « Le football a beaucoup évolué, l’ADN est laissé pour compte, d’autres équipes s’améliorent autrement. Le football est maintenant plus physique, il s’agit de plus de force et de vitesse, et la technique devient parfois moins importante.

« En fin de compte, vous payez le prix lorsque vous faites face à une équipe organisée, une équipe qui a une mentalité gagnante, avec des joueurs qui se préparent physiquement et qui ont un système de jeu solide. Cela finit par vous coûter lorsque vous êtes faible mentalement et en termes d’énergie. C’est ce qui s’est passé. «

Vidal a également critiqué la récente stratégie de planification et de transfert de l’équipe du Barça, après la démission du directeur sportif Eric Abidal plus tôt ce mois-ci pour être remplacé par Ramon Planes.

« Barcelone doit changer beaucoup de choses. Une équipe que je pense être la meilleure au monde ne peut pas avoir 13 joueurs professionnels et le reste être des jeunes », a-t-il déclaré, faisant référence à leur équipe épuisée vers la fin de la saison dernière. « Chaque équipe a 23 joueurs pour se battre pour une place, pour grandir et s’améliorer chaque jour. Quand ils ne progressent pas, quand tu penses qu’avec ton ADN tu peux toujours gagner, tu te trompes. »

Vidal a rejoint Barcelone en provenance du Bayern en 2018 et avant cela, a passé quatre saisons à la Juventus, remportant quatre titres de Serie A.

Il a été fortement lié à une réunion avec son entraîneur là-bas, Antonio Conte, maintenant à l’Inter – et a suggéré qu’il serait également prêt à s’associer avec l’ancien coéquipier Andrea Pirlo, maintenant en charge de la Juve.

« Il était incroyable en tant que joueur. Imaginez-le en tant qu’entraîneur », a-t-il déclaré. « Si lui ou la Juventus m’appellent, je serais heureux, mais vous devez rester calme. Si cela arrive, cela arrive. J’ai beaucoup d’affection pour la Juventus et Andrea. »