Le football est en grande partie de retour sous diverses formes à travers le monde, mais la pandémie de COVID-19 continue de perturber le fonctionnement normal du sport. Les dépisteurs de clubs en particulier ont été extrêmement affectés car ils sont habitués à se rendre aux matchs pour regarder les joueurs et, alors que les matchs en direct sont revenus, le dépistage est loin d’être revenu à la normale.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Bien que certains clubs aient recommencé à envoyer leurs dépisteurs aux matchs vers août / septembre, alors que les restrictions de voyage se sont assouplies et que l’accès a été autorisé à des fins de dépistage (bien que malheureusement pas pour les fans), cela s’est en grande partie arrêté à nouveau. La pandémie a provoqué de nombreuses annulations et changements de dernière minute, laissant certains scouts bloqués dans leurs hôtels pendant plusieurs nuits.

Regarder les joueurs en ligne a toujours été une option via des plates-formes telles que InstatScout ou WyScout, mais COVID-19 a changé le monde et les éclaireurs de football doivent s’adapter.

Alors que l’Europe se trouve au milieu de la deuxième vague et que des verrouillages ont été mis en œuvre dans divers pays, ESPN s’est entretenu avec un certain nombre de scouts de haut niveau – qui ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de leur travail – pour découvrir le « nouveau normal « pour eux.

Lundi: Repos et recharge

Dans des circonstances normales, le premier jour de la semaine serait généralement passé sur la route, soit en traversant les frontières européennes en voiture, soit en négociant des voyages aériens chronophages. Maintenant, cependant, c’est souvent le moment le plus opportun pour les scouts de prendre un jour de congé et de se vider l’esprit après deux jours de marathon devant l’écran de télévision / ordinateur à regarder des matchs. Bien sûr, il est également possible de taper leurs conclusions du week-end et de planifier la semaine à venir.

« Le lundi est généralement le jour de la semaine avec le moins de matchs pertinents. Bien sûr, certaines des plus grandes ligues jouent des matchs le soir, mais ce n’est pas quelque chose que nous priorisons massivement. Nous connaissons déjà tous les joueurs sur le bout des doigts et si un nouveau joueur ou un jeune fait ses débuts, ou quelque chose d’intéressant se produit, nous pouvons rattraper les matchs en ligne plus tard dans la semaine. Le lundi soir est ma soirée de congé préférée, comme les choses sont maintenant. » – Le recruteur en chef d’un club européen en Ligue des champions.

Mardi: Planning et jeux

Le bon point de départ de la semaine pour de nombreux dépisteurs en tant que programme de rencontres encombré, avec des matchs à venir, signifie que mardi – souvent avec des matchs de championnat et européens en abondance – il s’agit de passer du temps devant la télévision pour les dépisteurs.

Cependant, il faut d’abord passer en revue le travail et les observations de la semaine dernière avec l’équipe de dépistage / recrutement au sens large avant de se pencher sur les jours à venir. À l’heure actuelle, cela revêt une importance supplémentaire car les clubs sont dans la « phase de détection » avant la fenêtre de transfert de janvier. Il est courant d’avoir beaucoup de noms évoqués lors de réunions, où ils feront part de leurs idées avec leur équipe et réduiront une liste restreinte en décembre. Comme le reste de la société, l’utilisation d’outils de visioconférence comme Zoom ou Skype pour ces réunions est en plein essor.

«Nous passons généralement les premières heures à parcourir la scène européenne, à échanger des notes et des observations sur les matchs du week-end. Puis après le déjeuner, évidemment avec le décalage horaire à l’esprit, nous nous connectons avec nos deux scouts basés en Amérique du Sud et il y a la même chose. Exercez-vous là-bas; nous passons en revue les noms, les capacités et les performances. Habituellement, la session se termine avec les Sud-Américains signalant des joueurs de leur région du monde pour que nous les étudions avant de nous regrouper et de faire des commentaires la semaine prochaine. » – Chef scout.

Si vous souhaitez repérer les meilleurs talents, il est essentiel d’avoir une équipe basée à travers le monde. Il a été pratiquement impossible de voyager, et encore moins d’accéder à des jeux en dehors de l’Europe, depuis début mars, donc avoir quelqu’un « sur le terrain » s’avère un avantage encore plus grand maintenant.

Mercredi: jeux, jeux, jeux

De nos jours, c’est une autre journée très chargée de jeux télévisés avec une routine qui ne diffère pas trop des jours précédents ou suivants. Cependant, certains clubs prennent des précautions supplémentaires pour assurer le suivi avec leurs dépisteurs basés à distance, pour le travail et la santé mentale, et ce milieu de semaine est un jour propice pour s’enregistrer pendant environ une heure supplémentaire.

«Certains de nos dépisteurs locaux sont toujours en mesure de se présenter physiquement pour participer à des réunions ou simplement prendre un café. Ceux qui travaillent pour nous à l’étranger sont un peu bloqués maintenant. Nous avons décidé de ne pas les assigner à des matchs même si ils peuvent avoir accès dans un sens ou dans l’autre, à ce stade, il s’agit de la sécurité personnelle et de la tentative de restreindre les mouvements. D’un autre côté, on ne peut pas leur demander de s’asseoir pendant des heures devant un moniteur à regarder des matchs de leur propre pays ou de ceux voisins. Ils connaissent déjà bien tous les joueurs et leur faire voir les mêmes talents encore et encore les rendra fous. Pour cette raison, nous essayons de les impliquer davantage en leur donnant de nouvelles ligues et de nouveaux joueurs à surveiller. Soit moi-même, soit le chef scout les appelle personnellement une ou deux fois par semaine. Même si nous vivons loin l’un de l’autre, ils font toujours partie de notre équipe. « – Un directeur sportif européen.

Jeudi: jour de repos

De nombreux clubs encouragent leur personnel de dépistage à prendre une pause nette du football au moins un jour par semaine. Étant donné que les week-ends sont très occupés, le jeudi est une bonne option si le lundi ne fonctionne pas.

«Je sais que des jours chargés viendront, alors j’essaie de m’assurer qu’il y ait un jour ou deux de congé pour faire d’autres choses ou être avec des amis ou de la famille. J’exige beaucoup de mon personnel de scoutisme; je peux les appeler et leur envoyer des SMS Dans quelques semaines, nous approcherons du prochain mercato et les choses seront encore plus agitées. » – Directeur sportif.

Le défenseur de l’USMNT Matt Miazga a déclaré à ESPN qu’il était enthousiasmé par la montée en puissance des jeunes talents américains en Europe.

Vendredi: Un dernier rattrapage et un œil sur la Ligue 2

En période non pandémique, le vendredi est consacré aux voyages, mais cela a été remplacé par la deuxième opportunité de la semaine pour un rattrapage numérique. Après quelques heures passées à passer en revue le travail des jours précédents et à établir un plan pour le prochain, certains signent la journée en suivant un match de Ligue 2 – la deuxième division du football français – incontournable à des fins de dépistage pour la plupart des Européens. meilleurs clubs de la ligue.

La Ligue 2 est la meilleure option pour repérer les talents émergents, selon la plupart des dépisteurs, étant donné que leur objectif habituel de football des jeunes a été sévèrement réduit par la pandémie. L’UEFA a annulé ses compétitions d’équipes nationales juniors et de nombreux tournois plus loin ont été affectés de la même manière, tandis que ceux qui sont encore en cours ne sont généralement pas disponibles à la télévision.

L’accent est donc désormais mis sur le football senior et ce qui est disponible à la télévision, bien que la pandémie ait obligé les clubs à donner aux jeunes joueurs déjà inscrits sur les livres plus de chance en équipe première.

«Au début, c’était un soulagement de passer plus de temps à la maison, mais lorsque les frontières et les stades ont ouvert en juillet et août, j’ai vraiment aimé y retourner. Maintenant que tout ferme à nouveau, c’est tout simplement frustrant. Les voyages sont devenus un style de vie. à moi. Ça me manque! » – Un scout international avec 10 ans d’expérience.

Samedi / dimanche: à toute vapeur

Alors que les lacunes logistiques empêchaient les dépisteurs d’assister physiquement à plus d’un match ou deux par jour pendant un week-end, la richesse des jeux télévisés en direct permet désormais un itinéraire rempli d’action dans le confort de sa propre maison.

« Bien sûr, les jeux peuvent être regardés quand vous le souhaitez en ligne, mais j’apprécie la nouveauté de pouvoir regarder des matchs avec un œil professionnel à la télévision alors que le résultat est encore inconnu. Ma priorité principale est d’évaluer les joueurs et de rendre compte de leurs avantages et inconvénients. , ne vous y trompez pas, mais avoir le suspens supplémentaire de voir des images en direct me stimule généralement. Cela rend un peu plus excitant de voir un joueur dans un jeu en direct, plutôt que de savoir déjà qu’il est sorti après 68 minutes lors du rattrapage quelques jours plus tard. « Je commence généralement par un match des Pays-Bas vers midi, puis l’Allemagne l’après-midi. Le soir, il y a souvent un match de Ligue 1 intéressant à reprendre. Trois matchs par jour me suffisent. Après tout, vous ne voulez pas. en faire trop et perdre la concentration. « Rien ne vaut le fait d’être au stade – ni de l’expérience d’un fan ni du fait d’être un dépisteur qui veut recueillir autant de détails que possible. Peut-être que la télévision et les flux vous donnent 80% de l’image totale, mais il manque encore quelque chose. si vous n’êtes pas là. » – Un scout international.

Mais à mesure que le monde s’adapte au COVID-19, les clubs le feront également. Le volet recrutement de nombreuses organisations a fonctionné raisonnablement bien malgré les circonstances défavorables, et peut conduire à certains changements lorsque les choses reviennent à la normale.