Là Juventus il poursuit sur des pistes parallèles les deux objectifs les plus importants de son attaque. Deux solutions pas simples, bien que pour des raisons incroyablement différentes qui conduisent à Edin Dzeko est Luis Suarez. Pour la première, le ralentissement est dû à l’absence d’accords entre Rome et Naples pour la vente d’Arkadiusz Milik (désormais abandonné par les bianconeri), mais c’est pour la seconde que s’ouvre un front sensationnel et incroyable qui va au-delà de la simple résiliation du contrat avec Barcelone et qui concerne son passeport.

COMMUNAUTÉ EXTRA – Si en fait la Juventus a retrouvé un principe d’entente avec l’entourage de l’attaquant uruguayen, même s’il s’est libéré de Barcelone sur un transfert gratuit (et à ce jour ce passage est loin d’être évident, ndlr) il n’a pas pu être inscrit par le club de la Juventus. La raison est en fait liée à passeport de Suarez, 100% uruguayen, mais avec la possibilité d’obtenir également celui de la Communauté. Possibilité, car Suarez n’a jamais commencé les formalités administratives ou de devenir citoyen italien comme sa femme Sofia Balbi, de nationalité italienne (frioulane) comme ses trois enfants, ni pour obtenir la nationalité espagnole, qu’il pourrait obtenir car il a un contrat de travail d’au moins deux ans en Espagne.

LE KEITA PRÉCÉDENT – En ce moment, donc, Suarez est 100% non-UE et sur ce marché d’été, la Juve a déjà vendu les deux machines à sous disponible avec Arthur (Brésil) et McKennie (États-Unis). Si pour la Liga Suarez, il est considéré comme communautaire, pour la Serie A et l’État italien, ce n’est pas le cas et cela est démontré par un précédent similaire qui est arrivé à l’Inter à l’été 2018. Keita Baldé, Sénégalais avec la possibilité d’obtenir un passeport espagnol, n’avait jamais commencé les formalités administratives et l’Inter, également en raison du manque de temps disponible, a été contraint de l’enregistrer en tant que citoyen non-UE, abandonnant effectivement le coup d’État de Vidal: plus cher pour être honnête, mais tout aussi non-UE avec un passeport que Lautaro Martinez est arrivé cet été du Racing.

HORAIRES TECHNIQUES – Réitérant tout d’abord la nécessité pour lui de se libérer de Barcelone pour approfondir ses discussions avec la Juventus, le P.pour pouvoir jouer en Italie et être enregistré par les bianconeri aura besoin d’une étape supplémentaire. Suarez devra postuler auprès du consulat italien à Barcelone pour que sa position soit examinée (et il faut dire qu’en temps de Covid il ne sera pas facile de prendre rendez-vous) ou à l’État espagnol pour obtenir la citoyenneté pour des raisons commerciales. Cela prendra un peu plus de temps, mais contrairement à Keita-Inter, les délais techniques pour conclure l’affaire pourraient se dérouler sans problèmes majeurs.