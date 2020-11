La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Inter intéressé par Wijnaldum

Barcelone n’est pas le seul club intéressé à ajouter Georginio Wijnaldum à leur milieu de terrain, avec Calciomercato rapportant que Internazionale est également enthousiaste.

Wijnaldum approche d’un carrefour dans sa carrière. Récemment âgé de 30 ans, il doit décider s’il veut rester à Liverpool, avec qui il a déjà tout gagné, ou passer dans un nouveau club.

Son contrat expirant en juin 2021, il s’est vu proposer une augmentation de salaire pour rester à Liverpool, mais Barcelone et maintenant l’Inter font partie de ceux qui cherchent à l’éloigner d’Anfield.

Le Barça a échoué dans sa mission de signer le Néerlandais cet été, et maintenant l’Inter aimerait en profiter et tenter sa chance en janvier. Le directeur général de l’Inter, Giuseppe Marotta, aurait demandé des informations sur la possibilité d’un déménagement, bien qu’il n’ait pas encore fait de proposition officielle.

L’Inter étudie des options impliquant ses propres milieux de terrain, notamment Christian Eriksen, Radja Nainggolan et Matias voisin et, s’ils peuvent vendre un ou plusieurs d’entre eux, ils seront en meilleure position lorsqu’il s’agit de faire une offre pour leurs cibles.

BLOG EN DIRECT

08h38 GMT: Milieu de terrain de Tottenham Hotspur Harry fait un clin d’œil car son récent manque de temps de jeu au club pourrait nuire à son Angleterre et examinera sa situation lors du mercato de janvier, rapporte le Daily Telegraph.

Moins de la moitié des neuf apparitions de Winks cette saison pour les Spurs ont eu lieu en Premier League, et il a été exclu des équipes de la journée pour les récentes victoires contre West Bromwich Albion et Burnley.

Les clins d’œil ont commencé lors de la victoire 3-0 de l’Angleterre contre la République d’Irlande la semaine dernière, et ont succédé à la mi-temps lors de la défaite 2-0 de dimanche contre la Belgique, et ne veut pas laisser ses espoirs internationaux glisser à l’approche de Championnat d’Europe de l’été prochain.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin de jouer plus pour les Spurs, Winks a déclaré aux journalistes: « Certainement, ma situation à Tottenham est difficile pour le moment et il est important que je continue à me battre et à travailler aussi dur que possible pour rester dans l’équipe et rester dans l’équipe. équipe.

«Chaque fois que j’ai l’opportunité pour l’Angleterre, j’adore ça. C’est un endroit formidable pour jouer au football ici, c’est gratuit et les gars s’entendent très bien, c’est un endroit formidable où venir. Je veux faire partie de ça en les Euros et moi aussi je veux être dans le onze de départ des Euros. Mais oui, il est important que de retour à Tottenham j’aie des opportunités là-bas et que je reste dans l’équipe là-bas aussi. «

08h00 BST: Sergio Ramos a annulé une conférence de presse qu’il devait tenir lundi avant le match de l’Espagne avec l’Allemagne pour éviter d’ajouter aux spéculations sur son avenir au Real Madrid, ont déclaré des sources d’ESPN à Alex Kirkland et Rodrigo Faez.

Le capitaine de l’équipe nationale devait parler aux médias à Séville aux côtés de l’entraîneur Luis Enrique, la veille d’un match de l’UEFA Nations League (diffusez en direct à 14 h 45 HE sur ESPN + aux États-Unis) que l’Espagne doit gagner pour accéder à la phase finale de la compétition.

Ramos – qui a raté deux pénalités lors du match nul 1-1 de l’Espagne contre la Suisse samedi – a été remplacé lors de la conférence par le milieu de terrain de Manchester City Rodri. Des sources ont déclaré à ESPN que Ramos préférait se concentrer sur le match contre l’Allemagne et que le joueur lui-même avait choisi de ne pas apparaître à la conférence de presse.

ESPN a rapporté début novembre que Ramos et le Real Madrid avaient entamé des discussions initiales sur un renouvellement, tous deux ayant l’intention de parvenir à un accord sur une prolongation. La pierre d’achoppement a été la structure de ce nouvel accord car Ramos, 34 ans, aimerait rester au Bernabeu jusqu’en 2024.

Le média espagnol Diario AS a rapporté lundi que le Paris Saint-Germain prévoyait de faire un geste pour Ramos en janvier si les pourparlers continuent de stagner.

– Hamilton: l’Espagne et l’Allemagne manquent de temps pour se mettre en forme pour les Euros

PAPER TALK (par Nick Judd)

Le Bayern et le Real rejoignent des clubs qui veulent Szoboszlai

La course pour recruter le milieu de terrain du FC Salzburg Dominik Szoboszlai est maintenant entre quatre clubs, selon le Daily Mail.

Le rapport indique que le Bayern Munich et le Real Madrid ont rejoint Arsenal et l’AC Milan dans la chasse au joueur de 20 ans.

Le hotshot hongrois est un homme recherché et on pensait qu’Arsenal menait le peloton. Cependant, le Mail a affirmé que d’autres clubs étaient également intéressés, le Bayern Munich rejoignant le Real Madrid, ce dernier étant le résultat de Lothar Matthaus comparant Szoboszlai à Kai havertz dans une récente interview.

Madrid cherche à rafraîchir son milieu de terrain, tandis que l’AC Milan et Arsenal accueilleraient le joueur comme une mise à niveau de leurs équipes existantes.

Pour sa part, le Bayern serait plus un projet à long terme pour Szoboszlai, qui joue pour la Hongrie lors d’un match clé de la Ligue des Nations contre la Turquie mercredi.

Le Barça révèle quatre joueurs en vente en janvier

Barcelone ayant besoin de lever des fonds avant de pouvoir envisager ses propres mouvements lors de la fenêtre de transfert de janvier, le point de vente espagnol Sport indique qu’il est prêt à se séparer. Junior firpo, Samuel Umtiti, Matheus fernandes et Martin Braithwaite.

Le Barça cherche à faire deux signatures en janvier et à promouvoir les joueurs de l’académie du club, mais il doit renforcer ses fonds.

Junior est le départ le plus avancé. Il a reçu plusieurs offres d’Italie, avec l’Inter Milan et Naples, et pourrait coûter aux deux clubs environ 20 millions d’euros.

Umtiti serait le bienvenu pour un prêt. Il était le sujet d’intérêt de plusieurs clubs cet été mais il ne semblait pas disposé à y aller à l’époque. De plus, son salaire continue d’être une pierre d’achoppement, bien que Lyon et la Roma surveillent sa situation.

Tap-ins

– Ancien attaquant de Liverpool Fabio Borini pourrait être remis une bouée de sauvetage par le club turc Goztepe, rapporte le titre turc Sari Kirmizi. Borini, 29 ans, s’entraînerait seul dans un parking du Merseyside depuis son départ de Hellas Verona l’été dernier. Pourtant, il semble maintenant qu’il pourrait être prêt pour un retour à l’action en Turquie s’il peut s’entendre avec le club de Super Lig, qui est au milieu de la table.

– Miguel Almiron est prêt à quitter Newcastle United, selon son agent, qui a été interviewé par une radio au Paraguay. Le Newcastle Chronicle a présenté l’interview dans son intégralité, et dans celui-ci l’agent Daniel Campos dit qu’un certain nombre de clubs anglais ont exprimé un intérêt pour l’international paraguayen. Il pense que juin pourrait être un moment réaliste pour Almiron.

– Saint-Etienne est à la recherche de nouveaux visages en janvier, et L’Equipe envisage de déménager pour Leicester City Islam Slimani. L’Algérien a glissé dans l’ordre hiérarchique au King Power Stadium, et il n’a joué que 19 minutes cette saison après son retour de son prêt monégasque.