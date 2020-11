La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Inter intéressé par Wijnaldum

Barcelone n’est pas le seul club intéressé à ajouter Georginio Wijnaldum énergie à leur milieu de terrain, avec Calciomercato rapportant qu’Internazionale est également enthousiaste.

Wijnaldum approche d’un carrefour dans sa carrière. Récemment âgé de 30 ans, il doit décider s’il veut ou non rester à Liverpool, avec qui il a déjà tout gagné, ou passer dans un nouveau club.

Wijnaldum s’est vu offrir une augmentation de salaire pour rester à Liverpool, mais Barcelone et maintenant l’Inter font partie de ceux qui cherchent à l’éloigner d’Anfield.

Le Barça a échoué dans sa mission de signer le Néerlandais cet été et maintenant l’Inter aimerait en profiter et tenter sa chance en janvier. Le directeur général de l’Inter, Giuseppe Marotta, a demandé des informations sur la possibilité d’un déménagement, mais n’a pas encore fait de proposition officielle.

L’Inter étudie actuellement des options impliquant ses propres milieux de terrain, notamment Christian Eriksen, Radja Nainggolan et Matias voisin et, s’ils peuvent vendre un ou plusieurs d’entre eux, ils seront en meilleure position lorsqu’il s’agit de faire une offre pour leurs cibles.

Le Bayern et le Real rejoignent des clubs qui veulent Szoboszlai

La course pour recruter le milieu de terrain du Red Bull Salzburg Dominik Szoboszlai est maintenant entre quatre clubs, selon le Daily Mail.

Ils pensent que le Bayern Munich et le Real Madrid ont rejoint Arsenal et l’AC Milan à la recherche du joueur de 20 ans.

Le hotshot hongrois est un produit recherché et on pensait qu’Arsenal était en tête du peloton. Cependant, le Mail a affirmé que d’autres clubs étaient également intéressés, le Bayern Munich rejoignant le Real Madrid, ce dernier étant le résultat de Lothar Matthaus comparant Szoboszlai à Kai havertz dans une récente interview.

Madrid cherche à rafraîchir son milieu de terrain, tandis que l’AC Milan et Arsenal accueilleraient le joueur comme une mise à niveau de leurs équipes existantes.

Pour sa part, le Bayern serait plus un projet à long terme pour Szoboszlai, qui joue pour la Hongrie lors d’un match clé de la Ligue des Nations contre la Turquie mercredi.

Le Barça révèle quatre joueurs en vente en janvier

Barcelone ayant besoin de lever des fonds avant de pouvoir envisager ses propres mouvements lors de la fenêtre de transfert de janvier, le point de vente espagnol Sport indique qu’il est prêt à se séparer. Junior firpo, Samuel Umtiti, Matheus fernandes et Martin Braithwaite.

Le Barça cherche à faire deux signatures en janvier et à promouvoir les joueurs de l’académie du club, mais il doit renforcer ses dépenses de transfert.

Junior est le départ le plus avancé. Il a reçu plusieurs offres d’Italie, avec l’Inter Milan et Naples enthousiastes. Il pourrait coûter aux deux clubs environ 20 millions d’euros.

Umtiti serait le bienvenu pour un prêt. Il était le sujet d’intérêt de plusieurs clubs cet été mais il ne semblait pas disposé à y aller à l’époque. De plus, son salaire était et pourrait continuer d’être une pierre d’achoppement. Lyon et la Roma surveilleraient sa situation.

Tap-ins

– Ancien attaquant de Liverpool Fabio Borini pourrait être remis une bouée de sauvetage par le club turc Goztepe, rapporte le titre turc Sari Kirmizi. Borini, 29 ans, s’entraînerait seul dans un parking du Merseyside depuis son départ de Hellas Verona l’été dernier. Pourtant, il semble maintenant qu’il pourrait être prêt pour un retour à l’action en Turquie s’il peut s’entendre avec le club de Super Lig, qui est actuellement au milieu de la table.

– Miguel Almiron est prêt à quitter Newcastle United selon son agent, qui a été interviewé par une station de radio au Paraguay. Le Newcastle Chronicle a présenté l’interview dans son intégralité, et dans celui-ci l’agent Daniel Campos dit qu’un certain nombre de clubs anglais ont exprimé un intérêt pour l’international paraguayen. Il pense que juin pourrait être un moment réaliste pour Almiron.

– Saint-Etienne est à la recherche de nouveaux visages en janvier et L’Equipe envisage de déménager pour Leicester City Islam Slimani. L’Algérien a glissé dans l’ordre hiérarchique au King Power Stadium et il n’a joué que 19 minutes cette saison.