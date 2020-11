La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Conte planifie le Swoop de janvier pour Firpo

Internazionale prépare une descente en janvier pour le défenseur de Barcelone, âgé de 24 ans Junior firpo, selon Calciomercato.

Firpo a joué 25 fois pour Barcelone, mais n’a joué que deux fois ce trimestre, avec les deux apparitions en Ligue des champions, et n’a pas encore été choisi dans un match de championnat pour Ronald Koeman depuis que le Néerlandais a pris la relève au Camp Nou.

Il est largement admis que le Barça tient à décharger des joueurs marginaux comme Firpo pour atténuer leurs problèmes financiers et augmenter les chances de pouvoir mener leur propre entreprise de transfert de janvier, alors que le joueur lui-même serait désireux de bouger si cela signifie qu’il joue plus au football en équipe première.

Pendant ce temps, un arrière gauche a été en tête de la liste de souhaits du patron de l’Inter, Antonio Conte, donc cela pourrait être un mouvement qui convient à toutes les parties.

L’Inter n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues et Conte a identifié Firpo aux côtés du duo de Chelsea Emerson Palmieri et Marcos Alonso comme cibles potentielles.

L’Inter pourrait décrocher Junior Firpo à un prix avantageux alors que Barcelone cherche à alléger sa masse salariale en janvier. Pedro Salado / Images sportives de qualité / .

La candidature de Liverpool pour le jeune Motherwell acceptée

Liverpool a fait accepter une offre pour le jeune défenseur de Motherwell Sam Campbell, mais le club écossais tient à garder le joueur de 16 ans, rapporte FootballInsider.

Le jeune a eu un procès et des discussions de transfert ultérieures avec Liverpool en octobre après avoir obtenu la permission de Motherwell de visiter l’ancien terrain d’entraînement Melwood de Liverpool.

Cependant, Motherwell a offert à Campbell un contrat de trois ans dans l’espoir de pouvoir garder l’étoile en plein essor. Les clubs écossais sont en mesure de proposer des contrats professionnels aux jeunes de 16 ans, par rapport aux clubs anglais qui ne peuvent proposer des deals qu’aux joueurs de 17 ans.

Campbell a rejoint Motherwell en 2018 mais n’a pas encore fait ses débuts en équipe première. Cependant, il a fait ses débuts pour les moins de 18 ans du club à seulement 14 ans et a été impressionnant depuis.

Leeds United et Brighton & Hove Albion seraient également intéressés par Campbell.

Milan cherche un changement à long terme pour Diaz

L’AC Milan a été tellement impressionné par la star du prêt Brahim Diaz qu’ils veulent rendre son déménagement permanent, rapporte Le10Sport.

Diaz est un démarreur régulier pour Rossoneri le patron Stefano Pioli, tandis que le directeur technique et légende milanaise Paolo Maldini a été particulièrement impressionné.

Diaz a rejoint le Real Madrid depuis Manchester City en janvier 2019, mais n’a eu que peu d’occasions d’impressionner le patron Zinedine Zidane. Milan a ensuite choisi le joueur de 21 ans cet été et il n’a pas regardé en arrière.

Cependant, le point de vente espagnol AS pense que Zidane pourrait être tenté de garder Diaz et de lui donner une chance lorsque son prêt prend fin à la fin de la saison.

Tap-ins

– Le Borussia Dortmund est l’un des deux clubs – aux côtés de l’Union Berlin – qui cherche à faire un geste en janvier pour l’attaquant de Brentford Marcus Forss. C’est selon Teamtalk, qui estime que la forme de l’attaquant, avec six buts en 11 matchs, suffit à le voir capturer l’imagination des dépisteurs de Dortmund. Forss a récemment été appelé dans l’équipe senior finlandaise, et il pourrait être le dernier joueur à suivre les traces de joueurs comme Neal Maupay, Ollie Watkins et Said Benrahma à s’éloigner de Brentford.

– Le club allemand de Liga 2 Erzgebirge Aue signerait Enzo Zidane, sont de Zinedine, selon Bild. On pense que Zidane a délibérément choisi un club où il peut éviter les projecteurs qui l’ont suivi dans la capitale espagnole. Le jeune homme de 25 ans a déclaré au président d’Aue, Helge Leonhardt, qu’il voulait éviter les «40 caméras de télévision qui sont constamment pointées sur lui».