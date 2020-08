Robert Lewandowski a donné une interview émotionnelle d’après-match dans sa langue maternelle après avoir réalisé son grand rêve de gagner la Ligue des champions. Drapé du drapeau polonais après avoir célébré avec ses coéquipiers sur le terrain, Lewandowski a décrit à quel point il était fier de son équipe et a remercié les fans et sa famille, s’effondrant en mentionnant son défunt père, qui l’a toujours encouragé. Vous pouvez voir la vidéo ici:

Grâce à notre ami Patrick Smietanka (@ PaterMan24), nous pouvons vous donner une transcription de ce que Lewandowski avait à dire:

«Je suis très fier de cette équipe et de nos performances. Il n’a pas encore pénétré. Je n’ai pas de mots sur la façon dont nous avons joué … Toutes ces années, j’ai travaillé dans ce sens et finalement cela a payé. Cette saison que nous avons eue a été incroyable et sera écrite dans les livres d’histoire. »

Lewandowski a remercié les fans pour leur soutien dans cette saison incroyablement difficile:

«Chaque saison, nous avons des fans et c’est pour cela que nous jouons. Même si les fans ne pouvaient pas être là, c’est à cela que servait chaque objectif. Nous espérons qu’ils pourront fêter à la maison avec nous et, espérons-le, bientôt avec nous à Munich. »

«Je tiens à remercier tous les fans et ma famille et tous ceux qui m’ont motivé et inspiré pour aller de l’avant et viser le succès.»