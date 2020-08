Tout le monde en Angleterre ne se réjouit pas de la possibilité que Lionel Messi atteigne la Premier League, et moins qu’il soit la grande signature de Manchester City, puisque ses meilleures années ont déjà passé à jouer pour le FC Barcelone.

Maintenant que LaLiga de España a confirmé que pour signer Messi, il faut payer 700 millions d’euros, il y a ceux qui pensent que ce serait une grave erreur d’embaucher la star argentine, qui a déjà 33 ans et dans ses dernières campagnes a montré une certaine baisse.

C’est le cas d’une légende de London Arsenal, qui a écrit une colonne forte dans le «Daily Star», indiquant clairement que le Messi qui arriverait en Angleterre n’est plus le même qu’avant. Il s’agit de Paul Merson, historique des «artilleurs».

«Messi n’est plus le meilleur joueur du monde. Vaut-il la peine de payer 500 millions de livres sterling pour voir la finale? », A demandé l’ancien footballeur dans une colonne. Puis, il a ajouté: «Ne vous méprenez pas, Messi était le meilleur joueur du monde, mais les temps changent et il est aujourd’hui l’ombre de ce qu’il était. Je ne veux pas le voir jouer comme il l’a fait contre le Bayern Munich. C’était le football proche de la retraite ».

Et puis il a lancé un avertissement à Manchester City. «C’est un grand risque de le signer maintenant pour autant d’argent, alors que ses meilleurs jours sont terminés. Vous ne pouvez pas le voir à la télévision, mais quand vous le voyez en personne, il se tient littéralement sur le terrain. Je n’ai jamais rien vu de tel. Il se promène en regardant autour de lui et en attendant que la balle le frappe. S’il va à City et que des joueurs qui font de gros efforts comme De Bruyne ou Raheem Sterling voient qu’il ne le fait pas, cela ne va-t-il pas provoquer des conflits? «

Mais la critique est allée beaucoup plus loin. Merson a déclaré que « Messi peut encore faire de grandes choses, mais ce n’est pas celui d’il y a cinq ans »; et il n’a pas pu éviter la comparaison éternelle avec Cristiano Ronaldo, qui « réalise toujours des chiffres stellaires et est allé se défier dans un autre pays ».

Et enfin, l’ancien Arsenal a laissé en l’air la possibilité que Messi utilise tout ce bruit, mais ne veut pas quitter Barcelone. «Je me demande si au final tout cela est un match à gagner dans une offre de puissance avec le Barça. Messi pourrait finir par n’aller nulle part », a-t-il conclu.