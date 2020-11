Le match phare de ce week-end en Premier League voit les deux meilleures équipes d’Angleterre et les vainqueurs des trois derniers titres, Liverpool et Manchester City, s’affronter à l’Etihad. C’est leur première rencontre depuis la victoire 4-0 de City sur les Reds le 2 juillet, un résultat qui est intervenu une semaine après que Liverpool ait décroché son premier titre de champion en 30 ans.

Le choc de ce dimanche a un ton légèrement différent. Aucune des deux équipes n’a semblé impérieuse au début de la nouvelle saison – Aston Villa 7-2 Liverpool et Man City 2-5 Leicester City, n’importe qui? – et étant donné l’absence d’une pause pré-saison appropriée combinée à la ruée des matchs dans de nombreuses compétitions différentes, les blessures et les problèmes d’équipe s’accumulent.

Jurgen Klopp a été contraint de faire tourner plusieurs joueurs à travers sa défense centrale à la lumière de la blessure de fin de saison de Virgil van Dijk, tandis que le milieu de terrain de Liverpool a été taxé en raison de Thiago Alcantara, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita luttant contre diverses maladies (et COVID positif -19 tests) depuis début octobre.

Quant à City, le manager Pep Guardiola n’a pu faire appel à Sergio Aguero et Gabriel Jesus qu’à trois reprises en Premier League en raison de blessures musculaires persistantes. La pénurie d’avant-centre a eu un effet d’entraînement sur une attaque généralement dévastatrice: avec un seul but du duo en championnat, leur meilleur buteur du PL en ce moment est … Phil Foden et Raheem Sterling, avec deux un morceau.

Nous sommes à peine un sixième du chemin à travers la campagne de 38 matchs, donc chaque option est toujours sur la table, mais les vulnérabilités montrées par les présomptions de tête donneront à leurs rivaux beaucoup de motivation pour continuer à gagner et continuer à faire pression. .

Alors, comment Man City et Liverpool vont-ils faire face à long terme? Les problèmes de City sont un peu moins graves car Aguero devrait bientôt revenir et Jésus est en forme, mais il est clair qu’ils ont besoin d’un plan B en cas de problèmes supplémentaires. Quant à Liverpool, il leur reste beaucoup de temps (et beaucoup de matchs) avant de pouvoir se lancer sur le marché des transferts le 1er janvier.

Voici ce qu’ils pourraient faire dimanche et comment ils pourraient réussir à traverser un hiver chargé.

Klopp devra être intelligent avec Matip dans son XI compte tenu de son historique de blessures, mais attendez-vous à ce qu’il joue autant que possible dans les matchs importants de Liverpool jusqu’en janvier. LINDSEY PARNABY / . via .

Défense de Liverpool: de nombreuses options avec de nombreux avantages / inconvénients

La blessure importante de Van Dijk, subie très tôt lors du récent Derby du Merseyside lors d’un affrontement avec Jordan Pickford d’Everton, a fait l’objet d’une grande part. C’est la fin de leurs espoirs de titre était l’analyse dominante, et il est difficile de ne pas être d’accord avec l’ampleur de la perte des Reds.

Van Dijk était littéralement, figurativement et émotionnellement au cœur de leur victoire en Ligue des champions en 2018-19 et de leur premier titre de champion en 30 ans. Il a également ancré l’une des défenses les plus serrées de l’ère moderne: sans lui, ils ont déjà vu une hausse de xG par coup concédé (0,138 depuis que Van Dijk a chuté, contre 0,119 xG / coup de 2018 jusqu’à sa blessure) et tandis cette différence pourrait se traduire par seulement 5 à 8 buts par saison, ces buts peuvent transformer certaines de leurs victoires 1-0 en nuls et certains des scores en défaites. Étant donné la faible marge d’erreur au sommet, ces points comptent.

Cela dit, tout n’est pas perdu. Le retour à la forme physique de Joel Matip ne pouvait pas arriver à un meilleur moment: il devrait s’inscrire aux côtés de Joe Gomez pour former une paire raisonnable, en particulier avec Alisson dans le but et le double acte habituel Andy Robertson / Trent Alexander-Arnold dans les positions d’arrière latéral . Matip n’a pas le record de forme physique le plus propre, accordé – il n’a disputé que neuf matchs de Premier League la saison dernière en raison d’une blessure au genou à long terme – mais il a un assez bon bilan chaque fois qu’il est dans le Liverpool XI: sa dernière ligue La défaite en tant que partant était une défaite 1-0 à Swansea City le 22 janvier 2018, avec un remarquable 2,25 points par match en 87 départs en carrière depuis qu’il a rejoint le club en 2016 sur un transfert gratuit. Pas une mauvaise affaire.

L’autre option chez CB de l’équipe première existante est Fabinho, même s’il ne sera à nouveau en forme qu’après la pause internationale. Ses incursions en tant que défenseur de fortune, au lieu de son rôle habituel de milieu de terrain / meneur de jeu profond, ont été mémorables: ses trois changements d’arrière central en championnat ont été des victoires à Liverpool, y compris un effort impressionnant plus tôt cette saison contre Timo. Werner et Chelsea, dans lequel les Reds ont gagné 2-0 et limité les Blues à sept tirs.

Bien que ses compétences en leadership soient peut-être les plus proches de ce que propose Van Dijk dans l’équipe, il n’a pas la domination aérienne de l’international néerlandais et a également un peu moins de portée passagère à partir de cette profondeur; Les passes diagonales de Van Dijk sont un autre élément unique de son jeu. Le garder en défense ne sert qu’à affaiblir le milieu de terrain de Liverpool et ouvre ainsi un autre ensemble de problèmes, bien qu’il ait montré un rapport soigné avec Gomez ainsi qu’un ensemble de compétences assez complémentaires pour lire le jeu et anticiper les attaques à venir.

Au-delà de l’équipe senior, il existe des options pour les jeunes capables de faire des changements occasionnels. Rhys Williams, 19 ans, et Nathaniel Phillips, 23 ans, ont tous deux été lancés dans différentes compétitions depuis la blessure de Van Dijk, compte tenu de la rafale de matchs et de la nécessité de gérer les minutes avec soin.

Williams était un choix naturel pour la victoire 7-2 sur Lincoln City lors de la Coupe EFL en septembre, mais il a également disputé les 90 matchs de la défaite 5-0 de mardi contre Atalanta en Ligue des champions, semblant assuré dans une autre victoire catégorique. Il a été discrètement impressionnant dans une situation difficile, mais il continue de développer sa voix et sa confiance au cœur d’une défense exigeante. Sa lecture du jeu et son positionnement sont exactement ce dont les Reds ont besoin, mais cela pourrait être un cas de trop, trop tôt si on s’y fie constamment.

Phillips, quant à lui, était destiné à un autre prêt cet été, mais est resté dans les parages et s’est frayé un chemin dans l’équipe de la journée pour la victoire en championnat du 24 octobre contre Sheffield United, puis à partir de la victoire 2-1 à domicile contre West Ham le week-end dernier. Après un but précoce fortuit, West Ham a été limité à seulement quatre tirs au cours des 75 dernières minutes de l’affrontement de samedi. Cela dit, le joueur de 23 ans n’est toujours pas considéré comme une option fiable, Williams étant favorisé dans un rôle de débutant en tant que Matip et Fabinho se dirigent vers la forme physique.

Matip sera le partenaire à long terme de Joe Gomez, avec Fabinho ou Williams suppléant de Matip au besoin. Cela dit, lorsque la fenêtre de janvier s’ouvrira, Liverpool pourrait être décisif pour faire des signatures pour essayer de maximiser sur une équipe qui est tout à fait faite pour gagner maintenant.

Aguero a dirigé l’attaque de Man City pendant des années et l’a fait avec brio, mais les chiffres ne suggèrent pas beaucoup de chute sans lui dans l’équipe. Visionhaus

L’attaque de Man City: l’heure du retour d’Aguero

La conférence de presse d’avant-match de Guardiola avait une mise à jour solide sur Aguero, notant que si l’attaquant argentin est presque en pleine forme, il ne serait pas disponible pour affronter les Reds dimanche. Gabriel Jesus est à nouveau en forme et, honnêtement, les données sont assez généreuses pour le jeune Brésilien chaque fois qu’il s’aligne en tant que n ° 9 de City:

Ville avec Jésus, sans Aguero (12 derniers mois, toutes les compositions): 18 matchs, 42 points (2,33 PPG), 2,67 GF, 0,78 GA (+1,89), 0,139 xG / coup

Ville avec Aguero (12 derniers mois, toutes les compositions): 16 matchs, 35 pts (2,19 PPG), 2,00 GF, 0,75 GA (+1,25), 0,141 xG / coup

Ville sans Aguero (12 derniers mois, toutes les compositions): 24 matchs, 55 pts (2,29 PPG), 2,50 GF, 0,88 GA (+1,62), 0,133 xG / coup

Les chiffres sont proches, et il y a évidemment un certain chevauchement dans les ventilations ci-dessus, mais l’histoire est que l’absence d’Aguero n’a pas trop fait mal, dans l’ensemble, et que Jésus est capable de porter la charge si Aguero n’est pas en forme.

Par conséquent, Guardiola n’a pas besoin de beaucoup changer. Il peut simplement continuer à faire tourner les joueurs à travers le «faux neuf» ou le rôle d’attaquant central jusqu’à ce que l’un ou l’autre ou les deux soient disponibles pour la sélection. Ferran Torres et Sterling se sont qualifiés à l’avant-centre cette saison, avec des résultats mitigés – la forme de Torres en Ligue des champions, avec trois buts en trois matchs, a été un atout – bien que les produits de l’académie aient donné une chance précoce, comme Liam Delap, ont déçu.

Jusqu’à présent, les alignements suggèrent que Guardiola est plus enclin à continuer à faire tourner ses ailiers / milieux de terrain offensifs à l’endroit Aguero / Jesus si la paire n’est pas disponible. Il est vrai que l’attaque de City a régressé par rapport à ses niveaux astronomiques au cours des 2-3 dernières saisons, mais il reste encore beaucoup de jeux à corriger.