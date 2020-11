La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Liverpool fait une offre pour Schuurs

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, envisage de se lancer sur le marché des transferts dans le but de fournir une couverture aux défenseurs blessés Virgil van Dijk et Joe Gomez, et le Corriere dello Sport pense qu’il a soumis une offre pour le défenseur central de l’Ajax. Perr Schuurs.

Le journal italien pense que Klopp a offert 27 millions de livres sterling à Schuurs, qui s’est mobilisé pour l’Ajax depuis la vente de Matthijs de Ligt à la Juventus.

Schuurs a un style de jeu similaire à De Ligt et sa présence pourrait offrir à Liverpool d’autres options alors qu’ils cherchent à défendre leur titre sans deux des principaux défenseurs centraux.

Schuurs serait une priorité pour Klopp, malgré sa position selon laquelle Joel Matip pourrait profiter d’une course sans blessure jusqu’à la fin de la saison.

On pense que l’Ajax serait prêt à vendre pour le montant offert par Liverpool.

Liverpool cherchera à remédier à sa crise défensive en janvier avec la signature de l’arrière central de l’Ajax, Perr Schuurs. Rico Brouwer / Soccrates / .

Giroud tentant pour ses rivaux londoniens

L’Inter Milan n’est pas le seul club intéressé à signer Olivier Giroud, Tottenham et West Ham United souhaitent également décrocher l’attaquant très demandé de Chelsea.

Le Daily Mail affirme que Giroud est prêt à quitter les Bleus lors du mercato de janvier dans le but d’améliorer ses chances de jouer pour la France aux Euros de l’année prochaine.

Et, bien que Frank Lampard insiste sur le fait que le Français a un rôle à jouer à Stamford Bridge, les Spurs et West Ham considèrent l’attaquant comme le joueur parfait pour renforcer leurs propres options d’attaque.

Giroud devait quitter Chelsea cet été, mais maintenant, après avoir pris du retard sur Timo Werner dans l’ordre hiérarchique, il pourrait avoir son choix de nouvelles opportunités en janvier.

Outre les deux clubs londoniens, le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami surveillent également sa situation.

Un candidat du Barca exclut la signature de Neymar

Le président potentiel de Barcelone, Toni Freixa, a déclaré qu’il n’essaierait pas de signer Neymar si j’ai gagné l’élection.

Neymar est lié à un retour au Camp Nou depuis son départ pour Paris en 2017. Et parlant à la station de radio espagnole Cadena SER, Freixa a admis que son objectif serait de se concentrer sur l’équipe en tant que collectif, pas sur une seule superstar.

Freixa a également déclaré qu’il ne pensait plus que Neymar était parmi les meilleurs joueurs d’Europe.

Neymar a marqué 73 buts en 93 matchs depuis son arrivée au Paris Saint-Germain et a fait partie d’une formidable attaque au cours de ses quatre saisons à Barcelone.

L’élection présidentielle de Barcelone aura lieu le 24 janvier 2021.

Tap-ins

– Le Sun pense que les Rangers sont les favoris pour signer un agent libre Jack wilshere. Le joueur de 28 ans a publié des photos de lui-même s’entraînant dans la même installation utilisée par l’équipe de Steven Gerrard lors de la dernière pause hivernale, ce qui a envoyé les fans du Gers dans un tourbillon sur un transfert potentiel pour l’ancien homme d’Arsenal. Wilshere a été photographié en train de travailler dur à Dubaï, et Gerrard peut penser que son équipe a besoin de plus d’options alors qu’elle continue de se battre pour le titre écossais tout en concourant également en Europe.

– Manchester United a rejoint Liverpool dans la course à l’ailier de Villarreal Samuel Chukwueze, selon La Razon en Espagne. Le Nigérian de 21 ans a attiré l’attention et a jusqu’à présent impressionné Chelsea, les Wolves, Leicester City et Everton, ainsi que ses rivaux United et Liverpool. Chukwueze peut jouer sur l’une ou l’autre des ailes et est en pleine forme depuis deux saisons, mais il dispose d’une clause de libération de 80 millions de livres sterling et est sous contrat jusqu’en 2023.