Ce n’est pas souvent que vous pouvez perdre à domicile en Ligue des champions et ignorer les conséquences, mais Liverpool sait que leur défaite 2-0 contre Atalanta à Anfield n’est pas une raison pour commencer à chercher le bouton de panique.

Même si les champions de Premier League perdent à nouveau la semaine prochaine lorsque l’Ajax arrive en ville, un match nul lors de leur dernier match du groupe D contre le FC Midtjylland – qui a perdu les quatre matches de groupe jusqu’à présent – sera suffisant pour mener l’équipe de Jurgen Klopp à les huitièmes de finale. Mais s’il n’y aura pas de nuits blanches à Liverpool après cette défaite – remarquablement, la plus lourde défaite à domicile des cinq ans de règne de Klopp en tant que manager des Reds – cela servira d’avertissement pour ce qui pourrait arriver plus loin piste dans cette compétition.

Tout simplement, vous pouvez faire des changements et vous en tirer en Premier League, mais contre des adversaires de grande qualité en Europe, il y a toujours le risque qu’ils punissent la moindre faiblesse – en particulier les lacunes auto-infligées.

« Ce n’était pas un bon match », a déclaré Klopp. « Les deux équipes n’ont pas créé beaucoup avant de marquer les buts, mais c’était une défaite méritée dans un match difficile.

« Nous avons eu des moments mais pas de réelles chances. Cela pourrait arriver à d’autres équipes. »

Klopp connaissait toutes les permutations avant de sélectionner un onze de départ très modifié contre une équipe de l’Atalanta qui a été battue 5-0 par Liverpool à Bergame plus tôt ce mois-ci. Ayant remporté leurs trois premiers matchs dans le groupe, les vainqueurs de la Ligue des champions 2019 s’étaient donné un coussin en haut de leur section et avaient donc mérité le droit d’aligner une équipe affaiblie.

Alors que Liverpool affrontait un match à l’extérieur à Brighton en Premier League à 12h30 GMT (7h30 HE) samedi, le facteur de fatigue était la principale raison de la sélection de Klopp.

« Vous nous demandez d’y aller samedi à 12h30, ce qui est presque un crime », a déclaré Klopp.

Les blessures infligées à des joueurs clés tels que Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold et Jordan Henderson ont déjà fait des ravages sur l’équipe de Klopp et le manager a exprimé sa frustration quant aux exigences que le calendrier des rencontres impose à son équipe. Cela signifiait que Rhys Williams et Neco Williams, deux joueurs de 19 ans, ont commencé à l’arrière, avec un autre, Curtis Jones, au milieu de terrain.

L’arrière gauche grec Konstantinos Tsimikas, 24 ans, n’a obtenu que son troisième départ de saison toutes compétitions confondues et Divock Origi a également eu une rare occasion de montrer qu’il est plus qu’un remplaçant fiable. Mais si les personnages familiers d’Alisson, James Milner, Joel Matip, Sadio Mane et Mohamed Salah étaient présents dès le départ, les changements dans l’équipe ont suffi à donner à Atalanta la chance de remporter la victoire qui a ravivé leurs espoirs de qualification pour le étapes à élimination directe.

Liverpool a appris mercredi qu’une journée de repos en Ligue des champions serait presque toujours punie. Photo par Laurence Griffiths / PA Images via .

Les Italiens ont montré lors de leur course aux quarts de finale de la saison dernière qu’ils étaient une équipe capable de battre des adversaires plus célèbres et la sélection de Klopp était un cadeau pour l’entraîneur Gian Piero Gasperini. L’Atalanta l’a saisi à bras ouverts, avec des buts de Josip Ilicic et Robin Gosens en seconde période qui ont remporté une victoire avec un score qui n’a pas flatté les visiteurs. L’Atalanta aurait pu marquer plus contre une équipe de Liverpool qui n’a pas réussi à créer un seul effort cadré.

Les buts d’Atalanta étaient à la fois dus à une mauvaise défense de la défense improvisée de Liverpool et à leur incapacité à arrêter ou à effacer des centres de l’impressionnant Papu Gomez. A cette occasion, les buts et la défaite ne devraient pas faire de mal à Liverpool, à moins qu’ils ne perdent leurs deux derniers matchs dans le groupe.

Mais avec Van Dijk et Gomez susceptibles d’être portés disparus pendant la majorité de cette saison, Liverpool devra trouver un moyen de se resserrer défensivement les soirs européens, en particulier avec leur forme à domicile commençant à glisser – ils n’ont maintenant remporté qu’un de leurs quatre derniers matchs de l’UCL à Anfield. S’ils atteignent les derniers stades, la puissance des joueurs attaquants auxquels ils seront confrontés garantit que l’équipe de Klopp doit être plus convaincante à l’arrière.

Alexander-Arnold sera bientôt disponible et Fabinho et Milner ont montré qu’ils pouvaient réussir à se classer dans les quatre derniers et donner à Liverpool la solidité qui leur manquait contre Atalanta. Mais finalement, les problèmes à l’arrière mercredi ont été causés par la sélection de Klopp. Il était trop inexpérimenté à ce niveau.

La justification des changements était compréhensible, le voyage à Brighton étant un match plus éprouvant, Liverpool étant dans une position confortable au sommet du groupe D.Mais Liverpool ne peut pas risquer les jeunes et les joueurs marginaux dans les huitièmes de finale. Si les blessures les obligent à jouer, qu’il en soit ainsi, mais les leçons de la défaite de l’Atalanta doivent être prises au sérieux.

Et quand il s’agit de la fin de la compétition, gagner sans Van Dijk ne sera pas facile.

Klopp espère qu’au moment où cette étape arrivera, il ne ressentira pas le besoin de jongler avec les priorités dans différentes compétitions car, comme l’a montré mercredi, vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de prendre des risques en Ligue des champions.