Liverpool a terminé le transfert de Diogo Jota de Wolverhampton Wanderers, a annoncé samedi le club.

Jota arrive à Anfield après un passage réussi à Molineux, où il est arrivé en 2017 et a été un buteur constant pour l’équipe de Nuno Espirito Santo.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Insider Notebook: Man United frustré par les fans sur Twitter

– Questions et réponses sur les transferts: comment fonctionnent les transferts d’été?

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait été un admirateur de longue date de l’international portugais, et cela survient un jour après que les champions de Premier League ont signé Thiago Alcantara du Bayern Munich.

« C’est juste un moment vraiment excitant pour moi et ma famille », a déclaré Jota sur le site Web du club.

« Tout mon parcours depuis que je suis enfant et maintenant, rejoindre un club comme Liverpool – les champions du monde – est tout simplement incroyable. Je veux juste commencer.

C’est l’heure … #JotaSaturday 🤩 pic.twitter.com/2Z8Tav8lBw – Liverpool FC (@LFC) 19 septembre 2020

« C’est l’une des meilleures équipes du monde – la meilleure en ce moment car ce sont des champions du monde. Quand on regarde la Premier League, on voit toujours Liverpool comme l’une des plus grandes équipes du pays, donc c’est impossible à dire non.

« Alors nous voulons juste venir [here], pour donner le meilleur de nous-mêmes et j’espère pouvoir devenir une bonne option pour Liverpool à l’avenir. «

Ce n’était pas le seul mouvement entre les clubs, car Liverpool a envoyé le défenseur Ki-Jana Hoever aux Wolves dans le cadre d’un accord d’une valeur initiale de 10 millions de livres sterling. Ancien produit de l’Ajax Amsterdam, Hoever avait récemment signé un nouvel accord avec Liverpool.