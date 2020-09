Mohamed Salah a marqué deux fois lors du premier match de Liverpool en Premier League. Paul Ellis / PA Images via .

Mohamed Salah a réussi un tour du chapeau alors que le champion de Premier League, Liverpool, vient de dépasser Leeds United, nouvellement promu, dans un thriller de sept buts à Anfield qui s’est terminé 4-3.

Salah et Virgil van Dijk ont ​​trouvé le chemin des filets pour Liverpool tandis que Jack Harrison, Patrick Bamford et Mateusz Klich ont obtenu la feuille de match pour Leeds.

Le premier but du match de Liverpool est intervenu dans des circonstances controversées lorsque les Reds ont reçu un penalty après que le tir de Salah ait touché le bras de Robin Koch.

Tout bras tendu suffit à un arbitre pour accorder une pénalité, mais les rediffusions ont montré que le ballon avait touché la jambe de Koch en premier, ce qui a jeté un doute sur la raison pour laquelle la décision n’a pas été revue par le VAR.

Salah est intervenu pour prendre le penalty et l’a enterré directement au milieu du but.

Leeds semblait avoir égalisé cinq minutes plus tard lorsque Helder Costa a retenu Joe Gomez pour obtenir un tir devant Alisson, mais le but a été rapidement annulé pour hors-jeu.

Leeds, à son retour en Premier League après 16 ans d’absence, n’a pas eu à attendre longtemps pour l’égalisation, mais Harrison a trouvé le fond des filets trois minutes plus tard.

Une passe en face de Kalvin Phillips a été bien prise par l’ailier qui a raté Trent Alexander-Arnold et Gomez avant de frapper son tir dans le but depuis le bord de la surface.

Liverpool est tombé en faute au hors-jeu à la 16e minute lorsque Sadio Mane a été jugé devant la défense de Leeds, mais les champions de la Premier League ont rectifié le score quatre minutes plus tard lorsque Leeds a concédé un corner.

Van Dijk n’a pas été marqué et la force de sa tête a forcé Illan Meslier à retomber dans son propre but pour le deuxième de Liverpool.

L’arrière central de Liverpool était cependant en faute à la 30e minute lorsque Bamford a retiré un autre but pour Leeds. Stuart Dallas a mis un ballon spéculatif vers le but de Liverpool et Van Dijk, ne réalisant pas que Bamford était derrière lui, l’a envoyé directement sur le chemin de l’attaquant. Il a frappé Alisson pour porter le score à 2-2.

Mateuusz Klich célèbre le troisième but du match de Leeds. SHAUN BOTTERILL / POOL / . via .

Salah a inscrit le troisième et le cinquième but de Liverpool à la 33e minute après que le coup franc de Robertson n’ait été autorisé que par l’international égyptien. Complètement banalisé, il a pris son temps pour contrôler le ballon avant de le placer dans le toit du filet.

Liverpool est sorti à la mi-temps de l’équipe la plus brillante grâce à un tir puissant de Georginio Wijnaldum bien sauvé par Meslier à la 49e minute.

Liverpool n’a pas réussi à capitaliser sur plusieurs bonnes occasions et à la place, c’est Leeds qui a inscrit un troisième but à la 66e minute.

Klich et Costa se sont combinés pour faire remonter le ballon sur le terrain avant que le milieu de terrain ne fasse parfaitement voler le ballon devant Alisson.

On aurait dit que Van Dijk avait marqué son deuxième but à la 78e minute après avoir frappé le ballon dans le filet depuis un coin, mais le but ne comptait pas car Curtis Jones avait commis une faute sur son marqueur dans la tête.

Le coup final pour Leeds est venu à la 88e minute lorsque Rodrigo a commis une faute sur Fabinho et Salah a ramené son troisième de la journée.