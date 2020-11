Le défenseur de Liverpool Andy Robertson a appelé à une plus grande clarté sur les règles du jeu et a déclaré que les joueurs recherchaient désespérément une certaine «cohérence» dans tous les domaines.

Robertson espérait que VAR finirait par prendre des décisions claires, mais a plutôt conduit à une confusion supplémentaire. Il a donné un penalty lors du match nul 1-1 de Liverpool à Brighton samedi et bien qu’il ne se soit pas plaint de la décision, il a été laissé perplexe par d’autres défis similaires impunis.

L’arrière souhaite que davantage d’anciens professionnels soient impliqués dans la prise de décision et espère que les règles seront mises en œuvre avec une plus grande cohérence d’un match à l’autre.

« Il y a eu beaucoup de changements dans les règles en Angleterre en particulier », a déclaré Robertson lors d’une conférence de presse avant le choc de Liverpool en Ligue des champions contre l’Ajax.

« Je pense que Kevin De Bruyne a dit l’autre semaine qu’il n’était plus certain des règles. Je pense que nous pouvons tous faire écho à cela. C’est un peu incertain maintenant. Quand le VAR est arrivé, nous pensions qu’il n’y aurait pas de zones grises, il seraient tous en noir et blanc et je ne pense pas que nous comprenons tout à fait cela en ce moment.

«Il y a beaucoup d’améliorations à apporter. Nous savions que nous devions être patients avec VAR et que ce ne serait pas parfait du jour au lendemain, mais nous sommes dans 18 mois et les mêmes erreurs sont toujours commises.

« Samedi, je n’ai aucun problème si mon tacle est une pénalité si les règles et l’arbitre jugent cette pénalité. Mais je regardais les matchs hier et j’ai vu deux cas très similaires sur Marcus Rashford et Adama Traoré qui sont restés impunis et semblaient très , très similaire à ce que j’ai fait sur Danny Welbeck. Pour moi, soit les trois doivent être des pénalités, soit les trois ne sont pas des pénalités.

« Je pense que c’est là que nous luttons un peu. Nous recherchons juste de la cohérence, j’espère que cela viendra avec le temps. Le match en a besoin.

«Nous pensions que nous obtiendrions cela avec VAR, mais peut-être que nous ne l’obtenons pas pour le moment.

« Trop de matchs passent, avec des gens dans les studios qui discutent encore des décisions des arbitres, et de ce qui aurait pu ou ne pouvait pas être. Je ne pensais pas que ce serait possible après le VAR.

« Si cela continue à être une chose, alors je préférerais de beaucoup laisser cela à l’œil nu de l’arbitre. Il est alors beaucoup plus facile d’accepter des erreurs, plutôt que lorsqu’il y a tant de technologie autour de lui. »

Pendant ce temps, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré que la récupération de Thiago prendra encore « quelques semaines » et que la blessure qu’il a subie contre Everton en octobre a eu un « impact énorme sur le genou ».

Klopp se bat contre une liste croissante de blessures après que James Milner ait boité contre Brighton ce week-end avec une tension aux ischio-jambiers. Il rejoint les goûts de Trent Alexander-Arnold, Xherdan Shaqiri, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain en marge avec Joe Gomez et Virgil van Dijk absents de longue durée.

« Thiago, nous devons clarifier un peu », a déclaré Klopp. « Ce jour-là où Thiago s’est blessé lors du défi du match d’Everton, il y a eu une autre grave blessure [Van Dijk] après les scans, c’était une mauvaise nouvelle, une bonne.

« Nous avons réalisé maintenant que c’était toujours un impact énorme sur le genou. L’impact sur le genou était si grand que ce n’est toujours pas bien. [a] massif [issue], il s’entraîne de temps en temps, mais pas sur le moment où nous nous rendons compte que nous devons passer par d’autres étapes. Je ne peux pas dire quand il ira bien mais cela prendra quelques semaines avec Thiago. C’est comme ça. «

Klopp et Robertson ont tous deux soutenu la proposition de substitutions de commotion cérébrale après que Raul Jimenez ait subi une fracture du crâne à la suite d’un affrontement à la tête écœurant avec David Luiz lors de la victoire des Wolves à Arsenal dimanche.