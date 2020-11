Toni Kroos a critiqué les projets d’une Super League européenne, ainsi que de nouvelles compétitions comme la Ligue des Nations ou une Coupe du monde des clubs élargie, affirmant que les joueurs sont traités comme des «marionnettes».

Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a été reposé par l’entraîneur allemand Joachim Low pour leur match amical avec la République tchèque mercredi et rejoindra l’équipe pour leurs liens de Ligue des Nations avec l’Ukraine et l’Espagne, s’est entretenu avec son frère Felix sur leur podcast ‘Einfach mal Luppen.

« Malheureusement, les joueurs ne décident pas de ces choses », a déclaré Kroos. « En fin de compte, lorsque ces nouvelles compétitions sont inventées, nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l’UEFA. Elles sont censées gagner le plus d’argent possible, aspirer tout physiquement à chaque joueur. »

Kroos, 30 ans, a remporté quatre ligues des champions et cinq titres de champion nationaux au cours d’une brillante carrière en club avec le Bayern Munich et le Real Madrid, ainsi que la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014.

« Je suis un grand fan de laisser les choses telles qu’elles sont, quand elles vont bien », a-t-il déclaré. « Les ligues sont déjà des produits de premier ordre, avec les titres de la Ligue des champions et la Coupe du monde. »

Il a été rapporté le mois dernier que les plans d’une nouvelle Super League qui remplacerait la Ligue des champions étaient en cours de discussion par les meilleurs clubs européens.

Le format impliquerait des équipes de Premier League, de La Liga, de Serie A, de Bundesliga et de Ligue 1 et ne comporterait aucune promotion ou relégation.

Le 27 octobre, l’ancien président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a révélé que le club avait accepté une proposition de participation.

« D’un point de vue sportif, ce serait intéressant, car nous ne jouerions que des matchs de haut niveau », a déclaré Kroos. « Mais l’écart entre les grands et les petits clubs se creuserait encore plus. Tout ne doit pas toujours être plus, plus rapide, plus d’argent. »

Kroos a également critiqué la tendance des joueurs à participer à des célébrations de buts élaborées.

«Je pense que les danses ou chorégraphies répétées sont très idiotes», a-t-il déclaré. « Ou pire encore, si les joueurs ont des choses cachées dans leurs chaussettes. [Pierre-Emerick] Aubameyang a célébré comme ça une fois, et a sorti un masque.

« C’est là que ça se termine pour moi … J’ai toujours aimé Gerd Muller, il a juste sauté et remonté son short. C’était une vraie joie. »