Le manager de l’équipe nationale masculine américaine, Gregg Berhalter, a annoncé sa composition de 22 joueurs pour un camp d’entraînement avant le match amical du 9 décembre contre El Salvador, qui se tiendra à l’Inter Miami CF Stadium de Ft. Lauderdale, en Floride.

Le match marquera la dernière fois que les hommes américains joueront en 2020, une année au cours de laquelle le calendrier était limité à quatre matchs en raison de la pandémie COVID-19. Les joueurs se présenteront au camp à partir du 30 novembre. Des joueurs supplémentaires pourront être ajoutés après la fin des demi-finales de la Conférence Ouest de la MLS jeudi.

Le match se situant en dehors d’une fenêtre internationale, ainsi que le fait qu’il se déroule aux États-Unis, l’alignement de Berhalter est presque entièrement composé de joueurs nationaux, 21 des 22 jouant en MLS.

« Depuis son retour sur le terrain, l’accent a été mis sur la poursuite de la consolidation de nos fondations et la préparation de l’équipe pour les compétitions importantes en 2021 », a déclaré Berhalter. « Nous avons profité de ces opportunités pour travailler avec notre groupe de base tout en évaluant les jeunes talents dans le but de renforcer notre bassin global de joueurs. »

Le milieu de terrain de DC United, Paul Arriola, est le joueur le plus expérimenté de la formation avec 33 sélections. Il est rejoint par trois joueurs qui ont fait le meilleur XI de la MLS 2020 avec le défenseur du Nashville SC et l’actuel défenseur de l’année de la MLS, Walker Zimmerman, ainsi que le duo du défenseur Mark McKenzie et du milieu de terrain Brenden Aaronson de l’Union de Philadelphie. Aaronson rejoindra Red Bull Salzburg en janvier.

Mais avec un œil sur un calendrier chargé en 2021, y compris les qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo, Berhalter jette également un œil sur les plus jeunes éléments du pool de joueurs. La liste actuelle comprend 12 joueurs non plafonnés, bien que le milieu de terrain de LA Galaxy Efrain Alvarez ne soit pas éligible pour jouer contre El Salvador car il a représenté le Mexique dans une compétition officielle au niveau des jeunes et n’a pas encore déposé de changement unique.

Un autre joueur éligible pour jouer pour plusieurs équipes nationales est l’attaquant du Toronto FC Ayo Akinola, qui peut représenter l’un des États-Unis, du Canada ou du Nigéria.

DÉTAILLÉ PAR POSITION (Club; Sélections / Buts):

GARDIENS DE BUT (3): CJ Dos Santos (Benfica / POR; 0/0), Bill Hamid (DC United; 7/0), David Ochoa (Real Salt Lake; 0/0)

DÉFENSEURS (8): Julian Araujo (LA Galaxy; 0/0), Kyle Duncan (Red Bulls de New York; 0/0), Marco Farfan (Portland Timbers; 0/0, Aaron Long (Red Bulls de New York; 17/3), Mark McKenzie ( Union de Philadelphie; 1/0), Mauricio Pineda (Chicago Fire; 0/0), Sam Vines (Colorado Rapids; 1/0), Walker Zimmerman (Nashville SC; 12/2)

MILIEUX DE TERRAIN (5): Brenden Aaronson (Union de Philadelphie; 1/0), Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 23/2), Frankie Amaya (FC Cincinnati; 0/0), Cole Bassett (Colorado Rapids; 0/0), Sebastian Lletget (LA Galaxy; 16/3)

AVANT (6): Ayo Akinola (Toronto FC / CAN; 0/0), Efrain Alvarez (LA Galaxy; 0/0), Paul Arriola (DC United; 33/5), Daryl Dike (Orlando City SC; 0/0), Djordje Mihailovic ( Chicago Fire; 5/1), Chris Mueller (Orlando City SC; 0/0