L’équipe nationale masculine des États-Unis portait des messages appelant à la justice sociale sur leurs survêtements avant leur match amical international avec le Pays de Galles jeudi à Cardiff.

Les joueurs et les entraîneurs ont défilé pour les hymnes d’avant-match portant des vestes portant les mots « Be the Change » sur le devant, et chacun affichant différents messages personnalisés, notamment « Unity », « Black Lives Matter », « Be Anti-Racist » et « World Peace « sur le dos.

Une fois les hymnes terminés, les deux équipes ont pris un genou pendant quelques instants avant le coup de sifflet d’ouverture.

« Lors du débrayage et de l’hymne avant le match contre le Pays de Galles aujourd’hui, les joueurs de l’équipe nationale masculine américaine ont profité de l’occasion pour envoyer et diffuser un message significatif », a déclaré le site Web de la Fédération américaine de football.

« Dans le but d’inspirer l’action sur les questions de justice sociale, tous les joueurs avaient ‘Be the Change’ orné sur le devant de leur veste d’hymne. L’esprit de leur message est que chaque personne a la capacité, l’opportunité et la responsabilité de faire une différence à notre manière. «

Les États-Unis ont affiché des messages inclusifs avant leur match amical jeudi. Photo de Matthew Ashton – AMA / .

Le milieu de terrain américain Tyler Adams a déclaré aux journalistes lundi que l’équipe avait prévu une sorte d’affichage pour le match, mais n’a pas donné de détails.

De nombreux athlètes et ligues américains se sont engagés dans des actions de solidarité pour l’appel à la justice raciale dans le pays après la mort de George Floyd, un homme noir qui a été tué lors de sa garde à vue à Minneapolis le 25 mai après qu’un officier blanc s’est agenouillé sur son cou pendant plus de sept minutes.

Le match contre le Pays de Galles est le premier pour l’USMNT depuis la mort de Floyd. Cependant, certains membres de l’équipe avaient déjà manifesté leur soutien aux appels généralisés en faveur de la justice raciale et de l’égalité ces derniers mois.

« Nous voulons simplement continuer à éduquer les gens sur ce qui se passe et continue de se produire », a déclaré Adams à propos de l’action prévue lundi. « Le plus important est de progresser et d’avancer, donc je pense qu’il y aura quelque chose que nous ferons le jour du match.

« Mais les discussions internes ont été formidables au sein de l’équipe pour se soutenir mutuellement, partager les croyances de chacun. »