La rédemption totale ne peut venir que si l’on surmonte de plus grands défis, mais la foi que Manchester United et l’Angleterre ont montrée en Harry Maguire commence à récolter des dividendes, comme elle l’a fait lors de la victoire 3-0 de l’Angleterre contre la République d’Irlande jeudi.

C’est sur ce même terrain de Wembley il y a 29 jours à peine que le défenseur central a creusé de nouvelles profondeurs après avoir été expulsé à peine 31 minutes après la défaite à domicile de la Ligue des Nations contre le Danemark.

Cette performance semée d’erreurs – mettant en vedette deux plaqués tardifs qui illustrent à quel point il était décalé – est intervenue à son retour dans l’équipe après une omission de septembre pour avoir été reconnu coupable de voies de fait graves, de résistance à l’arrestation et de tentative de corruption pendant ses vacances d’été. en Grèce.

Alors que Maguire a fait appel de ce verdict, sa forme pour United et l’Angleterre s’est effondrée au point où l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a été battue 6-1 à domicile par Tottenham. L’ancien légende de United, Rio Ferdinand, a même mené une pléthore d’appels pour que le joueur de 27 ans se repose pour son bien.

Au lieu de cela, Maguire a joué chaque minute du programme de Premier League de United depuis, produisant sans doute sa meilleure performance de la saison lors de la victoire de samedi dernier à Everton.

Et ici à Wembley, Gareth Southgate a soutenu son soutien de conférence de presse à Maguire en lui donnant le brassard pour la première fois, faisant de lui le 124e joueur à devenir capitaine de l’Angleterre. Le grand homme a mené de l’avant en marquant le premier but dans une victoire facile 3-0.

La tête de Maguire à la 18e minute sur le centre de Harry Winks devait beaucoup à sa ténacité, le défenseur battant le skipper irlandais Shane Duffy pour propulser une tête devant Darren Randolph. Mais il a également arrangé une équipe d’Angleterre présentant des nerfs précoces malgré une formation épuisée dans un rare match amical international.

L’Irlande a perdu Seamus Coleman lors de leur dernière séance d’entraînement à Wembley mercredi soir, James McCarthy étant déjà sorti de l’équipe pour des raisons familiales, Aaron Connolly blessé, Harry Arter s’est reposé et John Egan a remplacé à peine 14 minutes après un affrontement de têtes.

Après un été tumultueux et un carton rouge le mois dernier contre le Danemark, Harry Maguire a bien réussi avec un but et une performance impressionnante vs. Irlande. NICK POTTS / POOL / . via .

Jack Grealish aurait pu faire la queue pour les adversaires de l’Angleterre ayant représenté l’Irlande au niveau des moins de 21 ans avant de changer d’allégeance et son hésitation à le faire était en partie basée sur la possibilité de percer dans une équipe plus compétitive. Ce défi demeure, mais Grealish continue de faire des progrès importants vers l’inclusion dans le XI le plus fort d’Angleterre avec un autre affichage influent, sondant et cajolant avec le fanfaron d’un joueur possédant bien plus de trois sélections internationales.

Alors que Maguire causait à nouveau des problèmes dans la surface et que l’Angleterre recyclait la possession à un rythme impressionnant, le joueur de 25 ans a retrouvé Jadon Sancho dans l’espace à la 31e minute et l’ailier du Borussia Dortmund a bouclé une finition basse devant Randolph pour doubler l’avantage de l’équipe locale.

Ce qui a suivi s’apparentait à un jeu d’entraînement. Dominic Calvert-Lewin a catégoriquement ajouté un troisième sur penalty à la 56e minute après que Cyrus Christie eut abattu Bukayo Saka.





Southgate, qui a passé la semaine à défendre le traitement par l’Angleterre du défenseur blessé de Liverpool Joe Gomez et à expliquer pourquoi son patron, le président Greg Clarke, a dû démissionner à la suite de commentaires racistes lors d’une audience du comité parlementaire restreint, se sentait suffisamment à l’aise dans le havre de son domaine technique pour donne à Foden sa première sélection depuis qu’il a enfreint les règles du COVID-19 en Islande et ses débuts à Jude Bellingham, 17 ans, maintenant le troisième plus jeune homme à jouer pour l’Angleterre après Theo Walcott et Wayne Rooney.

Maguire, bien sûr, a joué les 90 minutes complètes, son seul moment alarmant à venir lorsque Ronan Curtis a tenté sa chance à 20 mètres pour tester le gardien Dean Henderson, à la mi-temps pour ses débuts à la place de Nick Pope. Il a même presque ajouté un quatrième pour l’Angleterre tardivement alors qu’il se dirigeait juste à côté du coin de Reece James. Le « train de l’amour » ne roule pas avec la fréquence de la Coupe du monde 2018, mais il y a des signes qu’il commence à passer à travers les engrenages.

Des tests plus difficiles attendent avant que Maguire puisse être restauré de manière fiable, tout comme M. Reliable. Pour commencer, la Belgique cherchera une mesure de revanche dimanche à Bruxelles avec la qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations en jeu.

Il s’agissait de la première victoire de l’Angleterre contre l’Irlande depuis 1985, mais cela semblait totalement inévitable à partir du moment où l’Angleterre a pris la tête.

Mais finalement, c’était une soirée aussi douce que Maguire, et même Southgate, auraient pu l’espérer. Après tout ce que le duo a dû affronter en dehors du terrain ces derniers temps, cela ressemble à un exploit en soi.