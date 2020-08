Date de publication: vendredi 28 août 2020 3:27

Harry Maguire se dit heureux d’avoir pu « partager la vraie version des événements » concernant l’incident de la semaine dernière à Mykonos qui a conduit à sa condamnation pour voies de fait et corruption.

Le défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, 27 ans, a été reconnu coupable par un tribunal grec mardi et a prononcé une peine de 21 mois de prison avec sursis, mais a ensuite interjeté appel, ce qui annule le verdict et signifie que Maguire n’a pas de casier judiciaire avant un nouveau procès complet. .

Il a parlé jeudi à la BBC de l’incident, affirmant qu’il avait «peur pour sa vie» et craignait que sa famille et ses amis ne soient kidnappés.

Ce qui a conduit à un réponse de coupe de l’avocat du parquet.

Merci pour le soutien de tous au cours de la semaine dernière, je suis heureux d’avoir eu mon mot à dire et de partager la vraie version des événements. Au plaisir de continuer avec la vie maintenant et la saison à venir avec @ManUtd et @England. pic.twitter.com/99G1iVi0qh – Harry Maguire (@ HarryMaguire93) 28 août 2020

