MANCHESTER, Angleterre – Après 90 minutes entre les deux meilleures équipes de Premier League, il n’y avait pas de vainqueur clair, et le match nul 1-1 de Manchester City contre Liverpool a servi de preuve supplémentaire que la course au titre de cette saison est ouverte à tous. Après un week-end qui a vu Southampton, Tottenham et Leicester tous en tête du classement à un moment ou à un autre, l’impasse au stade Etihad a rappelé au peloton de chasse que cette année, ils avaient une chance.

Liverpool reste à portée de main du sommet, mais leur présence à la fin dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle ils peuvent commencer à garder des feuilles propres. City, quant à lui, déplorera le penalty manqué de Kevin De Bruyne à la fin de la première période, laissant Pep Guardiola répondre à d’autres questions sur les raisons pour lesquelles son équipe ne marque pas plus de buts.

Liverpool, sans Virgil van Dijk, en accorde trop et City, sans Sergio Aguero, ne marque pas assez. Ne vous y trompez pas, ce sont toujours les deux meilleures équipes d’Angleterre et celui qui résoudra leur problème en premier sera le favori pour le titre.

Peut-être de manière cruciale, Aguero devrait revenir après l’international tandis que Liverpool devra faire face sans Van Dijk pendant de nombreux mois. N’oubliez pas que City n’a pas pu faire face à la défaite d’Aymeric Laporte sur blessure la saison dernière.

Le seul problème qu’ils ont en commun est le calendrier et il était à noter qu’après une première mi-temps divertissante, la qualité a chuté après la pause à la fin d’une longue semaine qui comprenait des engagements en Ligue des champions.

« En fait, j’aime tout le match, mais le départ a probablement été la meilleure période », a déclaré Jurgen Klopp.

« C’est comme ça que le football est. Surtout contre City, vous devez utiliser vos chances ou créer encore plus. Pour le football que nous avons joué pendant cette période, nous n’en avions pas assez. Il suffit de rester dans le jeu. Le niveau d’énergie des deux équipes, c’était un vrai combat au plus haut niveau. «

Pep Guardiola et Jurgen Klopp ont tous deux des problèmes flagrants à résoudre avec leurs prétendants respectifs à la Premier League. Photo par Martin Rickett / PA Images via .

Guardiola tenait également à prendre les points positifs plutôt que de se concentrer sur ce qui manquait à son équipe. « Après le but que nous avons concédé, nous étions bien meilleurs », a déclaré Guardiola.

« Nous égalisons et la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Pas beaucoup d’occasions. Cela parle bien pour les deux équipes.

« Chaque équipe veut trois points, mais un point est un point. Nous avons joué sept matchs et nous en avons perdu un. Malheureusement, nous tirons trop mais en général, je pense que c’est un bon résultat. »

Après une semaine de débat pour savoir si ce devrait être Roberto Firmino ou Diogo Jota, Klopp a déployé tout son arsenal et a choisi tout le monde dès le départ – Firmino, Jota, Sadio Mane et Mohamed Salah. Liverpool a commencé rapidement mais pour le moment, ils ne gagnent pas de matchs de championnat à moins de marquer plus d’une fois et c’est tout ce qu’ils ont réussi sur un dimanche soir humide et brumeux à l’Etihad.

Ils n’ont gardé qu’une seule feuille blanche dans la ligue cette saison et c’était de retour en septembre contre une équipe de Chelsea qui a joué avec 10 hommes pendant 45 minutes. Les garder à l’écart n’a pas été un problème en Ligue des champions, mais en Premier League, leur bilan défensif les place dans la même catégorie que les lutteurs Fulham et West Brom.

L’égalisation de Gabriel Jesus, après qu’un penalty de Salah avait donné l’avantage aux visiteurs, était le 16e but qu’ils ont concédé en huit matchs. Il faut remonter aux années 1960 pour trouver une défense de Liverpool qui avait plus concédé à ce stade de la saison. Si la blessure de Van Dijk n’est pas assez grave, Klopp a regardé Trent Alexander-Arnold boiter pendant la seconde période ici.

City, cependant, a révélé sa propre fragilité en ne profitant pas. Ils n’ont pas marqué plusieurs buts dans un match de championnat depuis la défaite 5-2 contre Leicester en septembre et ne l’ont réussi que deux fois toute la saison. Mis à part le penalty de De Bruyne, Raheem Sterling et Jesus ont eu de bonnes chances de marquer et Guardiola espère qu’il ne considérera pas ce match comme une occasion manquée lorsque le trophée sera remis en mai.

Peut-être encore plus inquiétant pour Guardiola est-il un manque de créativité après avoir vu son équipe enregistrer seulement deux tirs cadrés. Il y a un lourd fardeau sur De Bruyne pour injecter l’art mais quand il est à la périphérie, comme il l’était en seconde période, City a tendance à dériver à travers les sorts du jeu. Cet instinct de tueur pour lequel les équipes de Guardiola sont célèbres semble manquer dans cette équipe de la City 2020-21.

Les deux managers peuvent citer le calendrier chargé comme des raisons pour lesquelles leurs équipes n’atteignent pas leur meilleur niveau, ainsi que le refus de la Premier League d’autoriser cinq remplacements. Le fait que les meilleures équipes soient déjà fatiguées en novembre donnera plus d’espoir aux managers qui ne se soucient pas du football européen.

« Le seul problème est que nous blessons les joueurs », a déclaré Klopp. « Il ne s’agit pas de nous. Il s’agit des joueurs. Nous devons reparler des cinq sous-marins. » Trent sera absent pour l’Angleterre. Ce qu’il a, nous ne le savons pas. Ce ne sera pas le seul Gareth [Southgate] tu as perdu. «

Guardiola a ajouté sa voix en disant: « Aujourd’hui, l’arrière droit de l’équipe nationale d’Angleterre est blessé, donc c’est un autre joueur. C’est tellement exigeant pour les joueurs. Partout dans le monde, c’est une situation complètement différente.

« Toutes les ligues du monde sauf celle qui aime être différente en ont cinq. Jouant tous les trois jours, la situation est différente, c’est inhabituel. Ce n’est pas pour en profiter, c’est pour protéger les joueurs. »

Dans une course au titre sans favori clair, il reviendra à qui pourra le mieux gérer ses problèmes.