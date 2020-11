13 h 19 HE

MANCHESTER, Angleterre – Rien de tel qu’un match à domicile contre Burnley pour marquer Manchester City. L’équipe de Sean Dyche s’est présentée au stade Etihad après avoir perdu ses cinq dernières visites par un score total de 22-1, et même avec City luttant pour des buts en Premier League, ils ont quand même enregistré une autre victoire 5-0 grâce, en partie, à au triplé de Riyad Mahrez.

Chacun des quatre derniers voyages de Burnley à City s’est maintenant terminé par des défaites 5-0, ce n’est que la deuxième fois que cela s’est produit dans l’histoire de la Ligue de football. Le fait que City ait débuté après avoir réussi seulement 10 buts en championnat ne semblait même pas avoir d’importance – leur plus bas total de leurs huit premiers matchs depuis 14 ans.





Burnley n’a pas été aidé par les blessures du gardien de but anglais Nick Pope et de trois de leurs quatre milieux de terrain centraux supérieurs, mais City a toujours pu profiter de leur domination et pour la première fois depuis septembre, ils ont marqué plus d’une fois dans un match de championnat.

Cela aurait pu être pire pour Burnley, qui a bénéficié du VAR excluant deux autres buts – Kevin De Bruyne, qui a obtenu deux passes décisives, a également frappé à l’intérieur du poteau. Pendant ce temps, Pep Guardiola espère que cela pourra déclencher un patch violet pour ses buteurs avant leurs deux prochains matchs à domicile contre Fulham et West Brom – deux équipes menacées de relégation en raison de défenses qui fuient.

Burnley sera également préoccupé par le fait de jouer au football de championnat la saison prochaine, après avoir perdu six de ses neuf matches d’ouverture pour la première fois depuis 1981, alors qu’ils faisaient partie du troisième niveau du football anglais. City, quant à lui, peut enfin commencer à chercher la table après un début décevant. Un écart de six points avec le leader Liverpool – qui avait fait match nul 1-1 plus tôt dans la journée à Brighton – ne semblera pas inattaquable, en particulier avec un match en cours.

« Ce n’est qu’un match », a déclaré Guardiola. « Nous avons eu beaucoup d’occasions à chaque match mais aujourd’hui nous étions bons et convertis. L’objectif jusqu’en février est la Premier League. Les buts ne sont pas importants, nous pouvons gagner avec de plus grandes marges ce qui est bien, mais je ne m’attends pas à le faire. gagner par lots tout le temps. «

Mahrez a décroché son premier tour du chapeau pour Manchester City lors d’une victoire confortable contre Burnley. Le truc maintenant est de jouer avec une telle domination et une telle puissance chaque semaine. Laurence Griffiths / PA Images via .

Le match était pratiquement terminé après 20 minutes, car Mahrez avait largement le temps de marquer deux fois. Le premier est venu à la fin d’un mouvement de balayage impliquant Ferran Torres et Kevin De Bruyne et le second après avoir été retrouvé par une touche rapide de Kyle Walker. Benjamin Mendy a ensuite inscrit son premier but dans le football anglais juste avant la mi-temps avec une volée nette au poteau arrière après une course en avant de l’arrière gauche. Après que Ferran Torres ait obtenu le quatrième, Mahrez a obtenu son troisième avec une tête du centre de Phil Foden. C’était ce genre de journée.

Guardiola s’est senti suffisamment à l’aise à la pause pour remplacer Rodri – ne s’est reposé qu’une fois cette saison – avant une série brutale de matches en décembre avec neuf matchs en trois compétitions. Dans d’autres bonnes nouvelles, le patron de City espère retrouver Sergio Aguero après que l’Argentin ait été exclu contre Burnley en raison d’un problème mineur au genou à l’entraînement. Aguero a marqué neuf buts lors de ses neuf derniers matchs contre Burnley, mais il n’était pas nécessaire ici.

Janusz Michallik fait l’éloge de Kevin De Bruyne après que Man City a battu Burnley 5-0 à l’Etihad.

C’est un signe des problèmes de City devant le but que Mahrez soit désormais leur meilleur buteur en Premier League avec quatre. Ils ont 15 buts en championnat cette saison, dont un tiers lors de la promenade de 90 minutes de samedi contre Burnley. Guardiola a demandé à ses joueurs d’être plus «cliniques», et il n’aurait pas pu demander plus de cinq buts sur six tirs cadrés. Le truc maintenant est de continuer.

« C’est trois points », a déclaré Mahrez après son premier tour du chapeau de City. « De toute évidence, nous sommes heureux de marquer beaucoup de buts et de créer beaucoup d’occasions. Nous obtenons les trois points et continuons. »

« Bien sûr, lorsque vous jouez sur le pied avant et que vous ne marquez pas dans le jeu, vous avez du mal et vous ressentez de la frustration, mais vous devez continuer à travailler. Nous avons continué à travailler, nous continuerons à travailler, à l’entraînement et dans les jeux pour gagner notre confiance. retour.

« C’est toujours bien de marquer des buts, mais le plus important était de gagner et de créer des occasions et de marquer des buts. Nous devons jouer match par match. »

Avec la qualification de la Ligue des champions obtenue tôt deux matchs, City peut se concentrer sur le défi du titre. Guardiola est sur le point d’avoir une équipe en pleine forme et les buts sont de retour. Une visite de Burnley semble toujours faire l’affaire.