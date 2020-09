18 h 10 HE

Rob DawsonCorrespondant

WOLVERHAMPTON, Angleterre – Si Manchester City a commencé cette saison face à des questions, ils ont fourni des réponses rapides avec une victoire 3-1 sur Wolverhampton Wanderers.

Seront-ils capables de supprimer certaines des performances bâclées qui ont duré la saison dernière? Le fait qu’ils se soient battus contre les Wolves – qui les ont battus deux fois la saison dernière – est un signe positif. Phil Foden peut-il se remettre de son indiscrétion en Angleterre pour remplacer David Silva? Le jeune milieu de terrain a caché le deuxième but de City comme s’il n’avait aucun souci au monde.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Plus important encore, Pep Guardiola a-t-il toujours le même combat alors qu’il entame une cinquième année à la tête du même club pour la première fois de sa carrière de manager? La façon dont il a célébré chaque but – avec des crises serrées suivies d’une salve d’applaudissements vigoureux – suggère qu’il n’est pas encore fatigué de gagner.

1 Liés

Il faut se rappeler que lors du week-end d’ouverture de la saison dernière, City a remporté une victoire 5-0 à West Ham United et était toujours bien en deçà de Liverpool. Mais c’était un test différent, jouer contre une formidable équipe des Wolves sans le bénéfice d’aucune sorte de pré-saison, pas de matchs d’échauffement et des joueurs clés manquants dans Aymeric Laporte, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva et Sergio Aguero.

Guardiola manquait sept joueurs seniors au total. Ole Gunnar Solskjaer, en particulier, a souligné un manque de forme physique lorsqu’on lui a demandé de disséquer samedi la misérable défaite de Manchester United contre Crystal Palace à Old Trafford. Eh bien, City, qui a fait ses débuts à Nathan Ake et Ferran Torres, a également été impliqué dans la compétition européenne jusqu’à la mi-août et a réussi à rassembler l’énergie nécessaire pour lancer sa campagne avec une victoire.

Après 45 minutes, l’équipe de Guardiola menait 2-0 grâce au penalty de Kevin De Bruyne et au tap-in de Foden, mais cela aurait pu être plus après avoir apprécié près de 70% du ballon, huit tirs et cinq cadrés. Fatigué et sous pression en seconde période, l’équipe de Guardiola a montré une résilience qui manquait parfois la saison dernière, et malgré Raul Jimenez qui a fait 2-1 à 78 minutes, Gabriel Jesus a bouclé les points dans le temps d’arrêt.

« Je suis très content de la performance et de la façon dont nous avons joué, c’est l’un des endroits les plus difficiles à jouer en Premier League », a déclaré Guardiola par la suite.

La saison dernière, City ne s’est pas mis en marche avant qu’il ne soit trop tard. Ils ont remporté leurs cinq derniers matchs de la saison par un score total de 21-1, mais à ce moment-là, Liverpool avait déjà récolté ses médailles. S’ils veulent récupérer le trophée d’Anfield, la performance de Molineux devra être répétée encore et encore.

Liverpool n’a perdu un match de championnat que le 29 février la saison dernière et la cohérence est désormais essentielle dans un championnat qui n’a pas battu un vainqueur avec moins de 90 points depuis 2016. Les trois derniers champions ont atteint au moins 98 points et en ont perdu au maximum quatre. matchs au cours d’une saison de 38 matchs. Il n’y a plus de marge d’erreur. Si City avait perdu des points ici, Guardiola aurait pu trouver de nombreuses excuses valables mais il n’en avait pas besoin.

City a franchi son premier obstacle sur un terrain où les faiblesses défensives de la saison dernière ont été exposées lors d’une défaite 3-2. Guardiola a réservé des éloges particuliers pour le couple d’arrière central Ake et John Stones – « ils étaient si bons », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match – mais il y a encore des problèmes à résoudre et il sera mécontent que les Wolves aient eu trois bons. chances avant que Jimenez ne trouve le filet sur le centre de Daniel Podence.

Mais un jeu dangereux, joué dans des circonstances moins qu’idéales, a été négocié en toute sécurité. Après une pause aussi raccourcie cet été, le prix, selon Guardiola, est que l’équipe choisie pour jouer Bournemouth dans la Coupe Carabao jeudi sera « majoritairement des joueurs de l’académie » pendant que ses stars seniors se reposent.

« Nous avons remporté la Coupe Carabao trois fois de suite et nous aimerions continuer mais nous n’avons pas les joueurs, dans cette période, pour jouer tous les trois jours », a-t-il déclaré. « C’était tellement difficile. C’est une bonne victoire pour nous. Nous ne pouvons pas prétendre que nous pouvons récupérer en trois jours et puis encore trois jours de jeu. »

La priorité est la ligue et la récupération de leur titre.