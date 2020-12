Cela faisait 271 jours qu’une foule de footballeurs avait célébré un but dans un stade de la Premier League, mais alors que West Ham est devenu le premier club anglais de haut niveau à ouvrir ses portes aux fans depuis que la pandémie de COVID-19 a mis le sport en lock-out en mars, visiteurs Manchester United a assuré que les 2000 supporters locaux ressentaient de la joie et du désespoir au stade de Londres, alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer venait de l’arrière pour gagner 3-1.

D’une manière ou d’une autre, malgré leur incohérence et, parfois, leur incompétence cette saison, Man United s’est déplacé à moins de deux points de la première place du classement de la Premier League immédiatement après cette victoire, leur neuvième consécutive en championnat sur la route. Le football sans supporters a parfois été étrange, mais maintenant qu’ils sont de retour, United continue de déconcerter tous ceux qui tentent de les comprendre.

Ce n’est pas depuis la victoire 4-0 de Leicester contre Aston Villa au King Power Stadium le 9 mars que les supporters de haut niveau en Angleterre n’ont pu ressentir toute la gamme des émotions qui accompagnent l’observation en chair et en os, mais alors que ces fans de West Ham se sont éloignés. du stade de Londres après que l’équipe de David Moyes ait écarté une avance de 1-0 à la mi-temps, ils auraient peut-être juste souhaité qu’ils choisissent de rester à l’écart.

« J’étais heureux que nous ayons 2 000 fans », a déclaré Moyes. « Je voudrais qu’il y en ait beaucoup plus. J’espère que les fans de West Ham ont apprécié. Le peu que nous venons de manquer était peut-être de ne pas bien gérer le match. »

C’est le fardeau d’être un fan, cependant. Vous voulez assister à chaque coup de pied, mais si cela va à l’encontre de votre équipe, il vaut mieux être n’importe où ailleurs dans le monde. Peut-être qu’à cette occasion et après avoir été enfermé pendant si longtemps, la défaite était un prix à payer, juste pour «être là» à nouveau.

En effet, même le fan de Hammers le plus passionné aurait du mal à ne pas admirer secrètement la qualité des buts de Man United, qui sont intervenus en 13 minutes en seconde période de Paul Pogba, Mason Greenwood et Marcus Rashford et ont renversé le jeu. après que Tomas Soucek ait donné à West Ham une avance méritée sept minutes avant la mi-temps.

Le football anglais avait espéré accueillir de nouveau les supporters dans les stades en octobre, avec des plans détaillés élaborés par les clubs de Premier League pour organiser des matchs dans des terrains d’une capacité maximale de 25%. Mais une recrudescence des cas de COVID-19 a vu cette proposition mise de côté – le gouvernement l’a qualifiée de « pause » – et les stades sont restés vides.

Après la fin d’un blocage d’un mois le 2 décembre, un nouveau système de niveaux a permis la réouverture provisoire de certains sports de compétition aux spectateurs. Manchester, Birmingham, Leicester, Leeds et Newcastle ont été placés au niveau 3 et n’auront donc pas encore de fans sur le terrain, mais avec des clubs comme Londres et Liverpool au niveau 2, les clubs de ces villes peuvent accueillir jusqu’à 2000 participants.

La Premier League est mondialement connue pour le spectacle de matchs joués dans des stades pleins et bruyants, donc un si petit nombre est le premier pas sur un long chemin de retour à la normalité, en particulier dans une arène caverneuse comme le London Stadium, qui détient habituellement 54 000, mais le football a désespérément voulu rouvrir ses portes, quels que soient les chiffres impliqués.

« C’est quelque chose que le match a manqué (les supporters étant de retour dans les stades) », a déclaré Rashford. « C’est ce qui le rend spécial. C’est une sensation formidable d’avoir des fans de retour. »

Comme la plupart des clubs, West Ham a sélectionné les participants avec un scrutin de détenteurs de billets de saison et tous ont obtenu des sièges au stand Billy Bonds. À leur arrivée, ils ont dû subir un contrôle de température et s’asseoir à un mètre l’un de l’autre. Les masques faciaux étaient obligatoires, le chant était autorisé, à condition que ce ne soit pas excessif, mais les câlins et les high-fiving n’étaient pas autorisés. Se déplacer était découragé et les fans devaient éviter les heures de pointe telles que la mi-temps et le plein temps pour les pauses toilettes.

Tout ce qui précède est peut-être devenu une procédure opérationnelle standard ces derniers mois, mais le football étant souvent considéré comme une sorte de libération, les restrictions se feront sentir jusqu’à ce que l’ancienne normale revienne.

Steve Nicol dit que Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont montré leur importance dans la victoire 3-1 de Man United.

C’était tout un contraste avec l’expérience que beaucoup auront eue en route vers le sol. Après avoir débarqué du train à la gare de Stratford, les fans ont dû traverser le Westfield Centre – l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe – dans lequel il y avait très peu de distance sociale car les acheteurs s’approvisionnaient pour Noël, mangeaient dans des restaurants et aimaient généralement être enduits de la fausse neige arrosée du plafond.

En fait, les supporters de West Ham – aucun public extérieur n’est autorisé à ce stade – ont salué leur équipe avec des acclamations bruyantes alors qu’ils émergeaient pour l’échauffement d’avant-match, tandis que les acclamations pour le but de Soucek étaient plus fortes que ce à quoi vous pourriez vous attendre. un si petit groupe.

Mais alors que l’équipe à l’extérieur a rebondi après une performance lamentable en première période, en partie à cause des introductions à la mi-temps des remplaçants Rashford et Bruno Fernandes, l’ambiance a changé et les acclamations ont été remplacées par des railleries.

À la 65e minute, Fernandes et Pogba ont combiné pour l’égalisation de Man United après un long ballon du gardien Dean Henderson, qui a commencé à la place du blessé David De Gea. Le dégagement semblait avoir été hors jeu, mais Pogba n’en avait aucune idée lorsqu’il a envoyé la passe de Fernandes au-delà de Lukasz Fabianski avec un tir de curling de 25 mètres.

Greenwood a porté le score à 2-1 avec une finition clinique après une passe d’Alex Telles trois minutes plus tard, avant que Rashford ne compense les ratés précédents en terminant un autre mouvement lisse impliquant Pogba, Fernandes et Juan Mata. C’étaient des objectifs que plus de fans méritaient de voir, mais lorsque les stades seront de retour à pleine capacité, United pourrait être suffisamment prévisible pour développer une certaine cohérence.

« Pour le moment, nous savons qu’il y a des choses que nous devons améliorer », a déclaré Solskjaer. « Quelques passes simples en première mi-temps, mais cette qualité est revenue en seconde période et les trois buts étaient exceptionnels. »

United a été horrible et sublime dans ce match et cela ne peut pas continuer la semaine prochaine lors de matchs cruciaux contre le RB Leipzig et Manchester City. Le derby de Manchester de samedi pourrait être le dernier match d’Old Trafford sans fans. L’espoir est que West Ham a remis tout le monde sur le chemin du retour à la façon dont les choses étaient.