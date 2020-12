Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré que la Premier League pourrait être « affectée » par le fait que les clubs de Manchester aient un match en cours au cours de la seconde moitié de la saison.

Manchester City et Manchester United ont raté le week-end d’ouverture de la campagne après avoir été convenu par les 20 clubs lors d’une réunion des actionnaires d’été de la Premier League que chaque équipe aurait une pause de 30 jours.

Le match de United à Burnley et le match à domicile de City avec Aston Villa ont été reportés à une date ultérieure en raison de leur engagement prolongé dans la compétition européenne à la fin de la saison 2019-20, jusqu’en août.

Les Spurs sont en tête du classement après 10 matches avec United à la neuvième place et City à la 11e, cinq et six points respectivement.

« Je pense qu’il est également très difficile d’accepter que quatre clubs aient un match de moins que les autres et je ne sais même pas quand ils vont jouer ces matches qui à chaque [other] pays serait impossible », a déclaré Mourinho.

« Ils doivent être joués au moins jusqu’à la fin du premier tour [of games] donc jusqu’à la 19e journée, ils devraient jouer ces matchs. «

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait aucune règle dans le manuel de la Premier League qui stipule que les matches reportés doivent être joués à mi-parcours – ou à toute autre semaine désignée – de la saison.

Le match de Newcastle avec Aston Villa vendredi soir devra également être rejoué après que Newcastle ait demandé un report en raison d’une épidémie de tests COVID-19 positifs.

Jose Mourinho de Tottenham a déclaré que les matchs supplémentaires pourraient affecter la compétition. Photo de Vincent Mignott / DeFodi Images via .

« Et je ne sais même pas quand Burnley, Manchester City, Aston Villa, Manchester United et probablement Newcastle et Aston Villa deux fois [are going to play]», A ajouté Mourinho.

« C’est difficile à accepter car cela peut affecter la compétition. Mais j’essayais de savoir. J’essayais de trouver une réponse cette semaine et personne ne peut me donner cette réponse. Au fait, nous avons joué quatre matches en une semaine et personne ne pleurait ou ne nous soutenait à ce sujet. Et maintenant mes collègues, quand jouent-ils ces matchs? «

On ne sait pas exactement comment Mourinho a tenté d’exprimer ses inquiétudes à la Premier League, mais quel que soit le calendrier, le calendrier est condensé en raison du début tardif de la campagne, mais avec la même date de fin.

La demi-finale de la Coupe EFL à deux jambes a été réduite à une jambe et les rediffusions de la FA Cup ont été abandonnées comme les deux seules concessions à réduire la congestion.

L’UEFA préfère également que les ligues nationales n’organisent pas de matches les nuits réservées à l’action européenne.

Il n’y a, pour l’instant, aucune indication du moment où les matchs exceptionnels de la Premier League seront joués.

United joue tous les week-ends et en milieu de semaine jusqu’à la semaine commençant le 4 janvier.

Cependant, les demi-finales de la Coupe EFL ont lieu à ce moment-là et United et City ont atteint les quarts de finale.