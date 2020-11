4 h 00 HE

Louis van Gaal dit toujours qu’il aurait dû voir son licenciement venir à Manchester United six mois avant que cela ne se produise, et bien qu’Ole Gunnar Solskjaer ne soit pas encore là, les similitudes sont frappantes. Deux managers aux prises avec la suspicion de ne pas être soutenus par le club quand cela importait, une équipe incohérente luttant pour calmer les critiques et un autre entraîneur assis dans l’ombre.

Pour Van Gaal, c’était Jose Mourinho. Pour Solskjaer, c’est Mauricio Pochettino. Le temps de Van Gaal s’est terminé avec Mourinho qui a pris le relais; Solskjaer se bat toujours pour s’assurer qu’il ne subit pas le même sort.

La victoire à Everton samedi était le dernier exemple du manager norvégien évoquant un résultat alors qu’il en avait le plus besoin, mais il est indéniable qu’après sept matchs, United est 14e du tableau. Déjà cette saison, ils ont perdu contre Crystal Palace et battu le Paris Saint-Germain. Ils ont subi de terribles défaites à domicile contre Tottenham et Arsenal, mais ils ont également démantelé Newcastle et RB Leipzig.

L’incohérence a persisté dans le charme de Solskjaer à Old Trafford et, à l’approche de son anniversaire de deux ans, United reste une équipe difficile à former. En privé, United s’est efforcé de souligner que Solskjaer conserve la foi du vice-président Ed Woodward et du conseil d’administration, mais c’est finalement à Woodward et aux propriétaires, les Glazers, de déchiffrer si le bien l’emporte sur le mal.

Solskjaer reste dur en tant que manager de Man United malgré un début de saison incroyablement difficile et incohérent. Clive Brunskill / .

Van Gaal reste convaincu qu’en janvier 2016, Woodward avait déjà décidé de le remplacer par Mourinho. Des enquêtes ont été effectuées par des intermédiaires pour s’assurer que ni Woodward ni Mourinho ne se sont salis les mains alors qu’un autre directeur restait en poste. Cela a également donné à United un déni plausible même lorsque l’agent de Mourinho, Jorge Mendes, divulguait stratégiquement des informations en arrière-plan pour intensifier la pression.

Pochettino et ses alliés sont différents, évitant déjà les opportunités de faire bouger le bateau. Son apparition le 2 novembre dans le Monday Night Football de Sky était bien chronométrée – elle était en préparation depuis près d’un an et est intervenue 24 heures après que Man United a perdu 1-0 à domicile contre Arsenal – mais il a clairement indiqué qu’il ne le ferait pas. commentez directement sur United ou Solskjaer.

Lorsqu’on lui a posé une question ouverte sur son souhait de revenir en Premier League, Pochettino a répondu: « Je ne vais fermer aucune porte. J’attends de sentir quel est le bon projet pour nous, qui est la bonne façon de prendre. «

Des sources ont déclaré à ESPN que des agents tiers avaient cherché à en savoir plus sur les projets d’avenir de Pochettino fin septembre avant une série de matches difficiles pour United qui comprenait des matchs contre Tottenham, le PSG, Chelsea, RB Leipzig, Arsenal et Everton. Maintenant, grâce à ce sortilège, leur série de matchs après la pause internationale semble offrir à Solskjaer plus de chances de stabiliser la campagne.

Pochettino, quant à lui, a fait savoir aux bonnes personnes qu’il sauterait sur l’occasion de gérer United, mais aussi qu’ils ne sont pas sa seule option. Il s’est également éloigné des commentaires selon lesquels, en tant qu’ancien joueur de l’Espanyol, il ne pourrait jamais gérer Barcelone, où le nouveau patron Ronald Koeman est déjà sous pression. Il y a eu aussi des questions sur Zinedine Zidane au Real Madrid et Thomas Tuchel au PSG.

Pochettino reste également le candidat le plus probable pour Manchester City, qui est de fervents admirateurs du joueur de 48 ans si Pep Guardiola ne signe pas une prolongation du contrat qui expire en juin. Tout cela soulève la possibilité que United puisse rater Pochettino pour la deuxième fois.

Pochettino n’est pas le seul candidat de Woodward pour être le prochain manager de United s’ils en ont besoin. Le dirigeant de United a déclaré à ses proches collaborateurs qu’il était fan de Julian Nagelsmann de Tuchel et RB Leipzig, qui est également sur le radar de City. Massimiliano Allegri, qui a quitté la Juventus en 2019, a fait savoir qu’il serait intéressé si l’occasion se présentait, bien qu’il soit plus bas dans la liste.

Il est admis que les performances de United contre Arsenal et Istanbul Basaksehir, en particulier, n’étaient pas assez bonnes, mais des personnalités de haut niveau ont souligné les résultats contre le PSG et Leipzig, ainsi que les 14 matchs sans défaite pour mettre fin à la campagne de Premier League la saison dernière, comme preuve que Solskjaer est le bon homme.

Woodward et Solskjaer sont toujours en contact régulier et entretiennent de bonnes relations de travail malgré un été tendu. Surtout, Solskjaer a également retenu le soutien des joueurs seniors; Des sources ont déclaré à ESPN que la réaction à la victoire à Goodison Park samedi était plus provocante que festive après une semaine de critiques intenses. Certains fervents partisans de Solskjaer au sein de l’équipe craignaient qu’une autre défaite démoralisante n’ait contraint Woodward à prendre une décision.

Il y a un sentiment de la part de Solskjaer qu’il ne serait pas du tout vulnérable si la fenêtre de transfert d’été avait été plus productive. La signature de la signature – le milieu de terrain de 40 millions de livres sterling de l’Ajax Donny van de Beek – a renforcé une position qu’il ne croyait pas être une priorité. L’ailier droit et le défenseur central qu’il voulait ne sont pas arrivés; au lieu de cela, United a fait venir un attaquant de 33 ans à Edinson Cavani pour un transfert gratuit et deux ailiers adolescents, Facundo Pellistri de Penarol et Amad Diallo Traore de l’Atalanta – Pellistri n’a pas encore joué et Diallo n’est pas arrivé avant janvier, malgré un coût de 21 millions d’euros et plus. 20 M € de modules complémentaires.

Solskjaer et son équipe d’entraîneurs partagent le sentiment que si l’équipe senior de United a été renforcée, la qualité globale de la première équipe est restée la même, ce qui rend difficile de combler l’écart avec Liverpool et Manchester City. Solskjaer a exprimé sa frustration à Woodward, mais son humeur autour de Carrington est restée positive et le personnel ne marche pas dans les couloirs avec peur comme lors des derniers affres de l’ère Mourinho.

Quand est venu le temps pour United de renvoyer Mourinho et Van Gaal, l’écriture était sur le mur bien avant que la nouvelle ne soit livrée. Solskjaer commence à ressentir certaines des mêmes pressions, mais Woodward ne vise pas encore.