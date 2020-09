La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

TOP STORY: Man United regarde Khedira lors d’un transfert gratuit

Sami KhediraLe contrat de ce dernier semble sur le point d’être résilié à la Juventus et Manchester United serait intéressé à le signer, selon The Sun.

Khedira, 33 ans, a rejoint un transfert gratuit en 2015 après avoir quitté le Real Madrid, mais n’a fait que 18 apparitions pour le Bianconeri dernier trimestre après avoir lutté contre une blessure.

Après les signatures de Weston McKennie de Schalke et Arthur de Barcelone, l’Allemand est sur le point d’abandonner l’ordre hiérarchique à Turin et le club pourrait économiser 6 millions d’euros de salaire par saison en le laissant partir.

United souhaite renforcer son milieu de terrain et a été lié à un certain nombre de joueurs, dont Uros Racic de Valence.

09h15 BST: Burnley a refusé une offre de 31 millions de livres sterling de West Ham pour James Tarkowski, dit Sky Sports.

Le rapport indique qu ‘«environ 25 millions de livres sterling ont été offerts à l’avance 00 une amélioration par rapport à la deuxième offre, qui comprenait environ 10 millions de livres sterling en add-ons.

« Burnley a dit à West Ham que son offre était toujours nettement inférieure à sa valorisation pour le joueur, qui a une clause de libération de 50 millions de livres sterling dans son contrat actuel. »

08h30 BST: Arrière gauche espagnol Sergio Reguilon rejoindra Tottenham depuis le Real Madrid dans un transfert de 30 millions d’euros, selon Wave Zero.

Un accord est imminent avec Reguilon ayant déjà subi un examen médical avant de signer un contrat de cinq ans avec les Spurs. Le Real Madrid aura la possibilité de racheter le joueur au cours des deux prochaines saisons pour 40 millions d’euros, tandis que des sources ont déclaré à ESPN que Manchester United était intéressé.

Reguilon, 23 ans, est lié à Les blancs jusqu’en juin 2023. Il a passé la saison dernière en prêt à Séville, faisant 31 matches de championnat, et a aidé le club andalou à remporter la Ligue Europa.

Mark Ogden explique ce que Gareth Bale pourrait apporter à Tottenham et pourquoi Man United ne sera pas concerné.

Bale’s Spurs revient du Real finalisé

Gareth Bale reviendra à Tottenham Hotspur après que le club du nord de Londres ait obtenu un contrat de prêt d’une saison pour la star du Real Madrid d’une valeur de 13 millions de livres sterling, selon le Daily Mail.

Tel que rapporté par ESPN mardi, Tottenham a devancé Manchester United dans la course pour sécuriser les services de Bale pour la campagne de Premier League 2020-21. Le rapport du Mail affirme maintenant que Tottenham a accepté de couvrir la moitié de l’énorme salaire de 500000 £ par semaine du Gallois.

L’agent de Bale a déclaré à la BBC que les pourparlers «progressaient lentement», mais a ajouté que «Gareth est plus proche de quitter Madrid qu’à tout moment au cours des sept dernières années.

« Nous sommes toujours en train de négocier. Nous verrons comment cela se passera. »

Il semblerait que Manchester United poursuive un ailier très apprécié du Borussia Dortmund Jadon sancho a aidé les Spurs à renvoyer Bale dans son ancien club. Le rapport affirme qu’Ole Gunnar Solskjaer n’a jamais fait un geste pour Bale en raison de sa position concernant Sancho.

Par conséquent, Jose Mourinho semble avoir perdu peu de temps à signer Bale après que le président des Spurs, Daniel Levy, ait conclu un accord avec les géants de la Liga.

Leicester clôture un accord

Leicester City réussira dans ses efforts pour signer l’ailier Cengiz sous loin de l’AS Roma avant la fermeture de la fenêtre, selon The Leicester Mercury.

L’international turc rapide a suscité l’intérêt de Manchester City et d’Arsenal dans un passé pas si lointain, mais un éloignement de la Roma et de la Serie A ne s’est jamais concrétisé.

Le joueur de 23 ans a été aux prises avec des blessures et une porte tournante de managers à Rome, mais quand elle était adaptée, sa combinaison de jeu direct et de croisement précis étaient probablement deux des traits qui ont attiré l’attention du patron de City, Pep Guardiola.

La Roma ayant besoin de fonds, Leicester a vu une opportunité d’ajouter Under à une équipe déjà talentueuse, le rapport suggérant un prêt avec une option pour acheter le scénario le plus probable pour l’amener en Premier League.

Man City se concentre sur le duo de la Liga contre Koulibaly

La valorisation par Napoli de l’objectif de Manchester City Kalidou koulibaly a conduit Pep Guardiola à envisager des joueurs alternatifs pour combler son vide défensif, explique le Guardian.

Koulibaly est sur le radar de City depuis un certain temps et une offre de 60 millions d’euros pour le joueur de 29 ans a été rejetée plus tôt ce mois-ci. Il a depuis été rapporté que Naples accepterait une offre de l’ordre de 80 millions d’euros – une redevance jugée trop élevée par Guardiola.

Par conséquent, le Sevilla FC Diego Carlos et Atletico Madrid José Gimenez ont attiré l’attention de Guardiola. Le rapport du Guardian indique que si Naples ne parvient pas à réduire sa demande de Koulibaly, City soumettra à la place une offre pour Carlos ou Gimenez.

Il y a cependant un hic, les deux joueurs sont livrés avec de lourdes clauses de libération. Gimenez serait de 109,8 millions de livres sterling, tandis que celui de Carlos serait de 68,7 millions de livres sterling.

– Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, veut ajouter deux joueurs supplémentaires à son équipe avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 5 octobre. par la pandémie de coronavirus. Parmi les cibles de Klopp se trouve le milieu de terrain du Bayern Munich Thiago Alcantara et l’attaquant de Watford Ismaila Sarr.

– Manchester United et Leicester City ont interrompu leurs efforts pour signer le milieu de terrain de l’AFC Bournemouth David Brooks après avoir appris la valeur coûteuse de Cherries. Bournemouth est naturellement désireux de vendre le joueur de 23 ans à la suite de la relégation du club de la Premier League la saison dernière. Selon le Sun, l’évaluation de 50 millions de livres sterling de Brooks semble avoir repoussé United et les Foxes pour le moment.

– Le Celtic, champion écossais de Premier League, est sur le point de capturer le défenseur de Charlton Athletic Alfie Doughty pour 800 000 £, selon Football Insider. La détermination semble porter ses fruits pour les Hoops après que deux offres précédentes pour l’arrière gauche de 20 ans ont été rejetées. Mais la dernière offre du Celtic sera trop belle pour être refusée à Charlton, qui a été relégué du championnat la saison dernière.