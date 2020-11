18 h 27 HE

MANCHESTER, Angleterre – Il y a deux semaines, Manchester United était un club en crise après des défaites consécutives. Maintenant, après une victoire 1-0 sur West Bromwich Albion à Old Trafford samedi soir, ils sont au-dessus de Manchester City au classement de la Premier League.

Dans l’espace d’une pause internationale, Ole Gunnar Solskjaer est passé de répondre à des questions sur son avenir à des demandes de renseignements sur un éventuel défi pour le titre. Le penalty de Bruno Fernandes en deuxième mi-temps – le premier but de United en championnat à domicile en 324 minutes – a été suffisant pour remporter une première victoire à domicile en championnat cette saison à la cinquième fois.

Perdre trois de vos quatre premiers matchs à domicile exclurait généralement tout espoir de terminer la saison avec le trophée, mais ce n’est pas une saison normale. United a sept points de retard sur le leader Tottenham avec un match en cours et des rencontres avec Southampton, West Ham, Sheffield United et Leeds à venir avant Noël. Après un début qui a été entravé par une courte pré-saison et deux pauses internationales, la campagne de United peut commencer ici. Solskjaer espère que oui, bien qu’il ait reconnu par la suite qu’il y avait du travail à faire.

« Ce n’est certainement pas un pas en avant en termes de performances, mais parfois trois points sont plus importants que la performance », a-t-il déclaré. « Pour gravir les échelons, nous devons mieux jouer. Après une pause internationale, ce n’est pas facile, il n’y a pas beaucoup de temps pour préparer le match.

« Nous n’avons pas remporté de victoire à domicile en championnat cette saison. Beaucoup de choses ont été dites et écrites et cela a probablement affecté les joueurs plus que je ne l’aurais souhaité, mais c’est le cas. »

Solskjaer a encore des questions à répondre, comme pourquoi les 45 premières minutes contre West Brom ont-elles été si lentes? Pourquoi Nemanja Matic et Fred étaient-ils nécessaires au milieu de terrain contre une équipe qui n’a pas gagné toute la saison et que doit faire Donny van de Beek pour obtenir un match?

Man United a largement déçu cette saison, mais est toujours bien placé pour faire une course avant la période des fêtes bien remplie. Photo par Martin Rickett – Piscine / .

Solskjaer peut citer la performance du gardien de but Sam Johnstone comme l’une des raisons pour lesquelles le score n’était pas plus confortable après que l’ancien diplômé de l’académie United ait effectué deux beaux arrêts d’Anthony Martial et un autre de Marcus Rashford. Il a également sauvé la première tentative de penalty de Fernandes, mais l’arbitre vidéo Peter Bankes a remarqué qu’il avait quitté sa ligne tôt, donnant au milieu de terrain portugais une deuxième chance de se racheter.

Ce ne serait pas United s’il n’y avait pas peur, cependant, et ils avaient besoin de l’arbitre David Coote pour annuler sa décision d’accorder une pénalité pour un défi de Fernandes sur Conor Gallagher à seulement 47 secondes de la seconde période après avoir regardé le terrain- moniteur latéral. L’ex-star de United devenu expert, Rio Ferdinand, a qualifié le changement de cœur de Coote de « honteux », bien que Solskjaer ait insisté sur le fait que les décisions clés étaient justes.

« Ce sont des appels très serrés et il a probablement fait deux, pas trois, les bonnes décisions avec les pénalités parce que Sam était hors de la ligne », a-t-il déclaré.

Au coup de sifflet final, Fernandes a été surpris par les caméras de télévision gonflant ses joues de soulagement et il était facile de comprendre pourquoi. Ce n’était pas une performance qui effrayera le reste de la ligue, mais après des victoires consécutives en championnat pour la première fois cette saison et une feuille blanche bienvenue, ils regardent au moins vers le haut plutôt que vers le bas.

Solskjaer United a également une histoire de dynamisme. Il a remporté 14 de ses 17 premiers matchs en charge après avoir succédé à Jose Mourinho et a été invaincu à 19 matchs la saison dernière. Une course similaire en décembre et janvier cette saison élèverait United dans le groupe des outsiders au titre avec Tottenham, Chelsea et Leicester.

« Nous savons que nous pouvons jouer mieux que cela et que nous aurions certainement pu le rendre plus confortable avec les chances dès le début », a déclaré Solskjaer. « Quand on ne fait pas ça, il y a toujours un avantage au jeu. C’était important d’obtenir cette victoire, on pouvait le voir, mais nous n’avions ni sang-froid ni qualité pour marquer le deuxième but. »

Le calme et la qualité dans les zones offensives sont deux choses que United doit trouver si les victoires consécutives contre Everton et West Brom vont être un tremplin plutôt qu’un autre éclair d’incohérence.

En l’espace de 14 jours, Solskjaer est passé d’homme mort marchant à sauter Pep Guardiola. Dans une autre quinzaine de jours, il se préparera à affronter Guardiola à Old Trafford, après avoir soit bâti sur une victoire décousue contre West Brom, soit reculé vers la case départ.