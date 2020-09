La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

TOP STORY: Le milieu de terrain serbe de Man United eye Racic

Manchester United a déjà dépensé 45 millions d’euros pour un milieu de terrain cet été, l’Ajax Donny van de Beek, mais pèse maintenant un mouvement pour Valence Uros Racic, selon The Sun.

Racic, 22 ans, est arrivé de Red Star en 2018 pour environ 2 millions d’euros mais ne s’est pas installé en Espagne et a passé du temps en prêt à Famalicao au Portugal et à la tenue espagnole de Tenerife.

L’international serbe U21 a une clause de libération de 100 millions d’euros dans son contrat, mais Valence a des difficultés financières et des rapports suggèrent qu’ils pourraient être ouverts à des offres d’environ 30 millions d’euros.

Le milieu de terrain central ne semble pas un endroit évident pour United pour ajouter des joueurs en ce moment, car ils continuent à faire de l’ailier du Borussia Dortmund Jadon sancho une priorité, mais Racic offrirait de la concurrence à son compatriote Nemanja Matic alors que le joueur de 32 ans approche de la fin de sa carrière.

– Olley: le nouveau look de Chelsea montre qu'ils auront besoin de temps pour se gélifier

08.49 BST: Jose Mourinho a sanctionné la tentative de Tottenham de signer à nouveau Gareth Bale, bien qu’il ait été averti par d’anciens associés du Real Madrid que le joueur de 31 ans aura du mal à répondre aux attentes en Premier League, ont déclaré des sources à Mark Ogden d’ESPN.

Comme rapporté par ESPN mardi, les Spurs ont devancé Manchester United dans la course pour signer Bale, à qui on a dit qu’il pouvait quitter le Real, soit en prêt, soit pour un transfert de 18 millions de livres sterling, après être tombé en disgrâce avec l’entraîneur Zinedine Zidane.

United a exprimé son intérêt pour l’international gallois, mais toute décision de Bale dépend du résultat de sa poursuite de l’ailier du Borussia Dortmund Jadon sancho, qui reste dans une impasse.

Les Spurs étant en mesure d’offrir à Bale la certitude d’un déménagement et la possibilité de jouer au football en équipe première, le joueur favorise désormais un retour dans le club qu’il a quitté pour le Real dans le cadre d’un contrat de 85,3 millions de livres sterling en août 2013 et les discussions ont commencé plus tôt cette semaine. pour conclure un accord.

08.29 BST: C’est le bon moment pour être un fan d’Arsenal avec le sommet de l’équipe de la Premier League (bien qu’un match dans la saison) et l’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang maintenant officiellement à bord dans un avenir prévisible.

Après des mois de disputes, Aubameyang a accepté un nouveau contrat de trois ans qui ferait de lui le joueur le mieux payé des Emirats et le garderait au-delà de son 34e anniversaire.

Avec déjà 72 buts en 111 matchs pour le club, Arsenal était évidemment plus qu’heureux d’en vanter.

08h00 BST: Tottenham Hotspur est en pole position pour battre Manchester United en signant l’arrière latéral du Real Madrid Sergio Reguilon, plusieurs sources ont déclaré à ESPN.

Le Real et les Spurs ont convenu d’un montant d’environ 30 millions d’euros et le défenseur signera un contrat de cinq ans, bien que les derniers détails du déménagement soient en cours d’élaboration.

Comment les décisions VAR ont affecté chaque club de Premier League en 2020-21 Le Real Madrid – qui a été impressionné par les progrès de Reguilon en prêt au Sevilla FC la saison dernière – a insisté sur l’inclusion d’une option de rachat.

Le joueur de 23 ans préférerait déménager à Old Trafford, mais United n’a pas encore accepté les demandes du Real concernant la clause de rachat, ce que les Spurs ont accepté dans le cadre des négociations avec les géants espagnols.

Callum Hudson-Odoi insiste sur le fait qu’il n’est pas impressionné par la concurrence à Chelsea malgré leurs dernières signatures.

PAPER TALK (par Shaun Reynolds)

Le Bayern est-il de nouveau prêt à rejoindre Hudson-Odoi?

Le Bayern Munich a presque recruté le prodige de l’académie de Chelsea Callum Hudson-Odoi en janvier 2019, le jeune anglais allant jusqu’à présenter une demande de transfert avant de signer un nouveau contrat de cinq ans à Stamford Bridge neuf mois plus tard. Près de deux ans plus tard, les huit fois champions d’Allemagne en titre se préparent à prendre une autre course pour le joueur de 19 ans.

Le Mail rapporte qu’après une frénésie de dépenses estivales au cours de laquelle Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech ont rejoint un corps d’attaque qui comprenait déjà Christian Pulisic et Mason Mount, Hudson-Odoi pourrait penser que les opportunités sont trop limitées dans l’ouest de Londres alors qu’il priorise le temps de jeu à venir. du Championnat d’Europe de l’été prochain. Et le Bayern espère de plus en plus que Chelsea pourrait recevoir des offres pour l’ailier avec leur nouvelle profondeur d’attaque.

Le rapport suggère qu’il y a un espoir qu’un accord pourrait être conclu avant la clôture de la fenêtre de transfert le 5 octobre, la Juventus ayant également déclaré surveiller la situation.

Chelsea s’est battue bec et ongles pour conserver le produit prisé de l’académie il y a deux ans. Seront-ils aussi déterminés à garder l’un des leurs avec une telle surabondance de jeunes attaquants convoités dans leurs rangs? Le Bayern espère que les membres du conseil d’administration des Blues se posent la même question.

Spurs prêt à offrir Dele in Bale bid

La nouvelle de transfert de choc de mardi était celle de la décision de Tottenham Hotspur d’apporter Gareth Bale retour en Premier League, comme l’ont rapporté Mark Ogden et Alex Kirkland d’ESPN. Mais ça va mieux.

Selon le Daily Telegraph, les Spurs sont tellement désespérés de ramener leur ancien talisman au nord de Londres qu’ils sont prêts à offrir au Real Madrid. Dele là pour conclure l’affaire. Comme le savent tous ceux qui ont déjà regardé « Tout ou rien: Tottenham Hotspur », le manager Jose Mourinho est un grand admirateur de Dele, alors être prêt à se séparer du joueur de 24 ans pour obtenir la signature de Bale est une énorme déclaration.

Il est apparu mardi qu’un tel accord pour Bale verrait Les blancs payer une partie du salaire de Bale, et le Mail écrit que ce chiffre est de 50% du salaire de 600 000 £ par semaine de la personne de 31 ans.

Manchester United est également sur le point de faire un pas pour l’international gallois Bale, mais à partir de maintenant, un retour aux Spurs est l’option la plus probable.

La Juve de plus en plus pessimiste face à l’accord avec Suarez

Alors que la Juventus aurait déjà convenu de conditions personnelles avec l’attaquant de Barcelone Luis Suarez sur un contrat de trois ans, Goal rapporte que le Bianconeri deviennent pessimistes quant à la possibilité de conclure l’accord pour l’international uruguayen.

Le barrage routier ici est que la Juve dispose déjà d’un lot complet de joueurs étrangers, et le club espérait que Suarez, dont l’épouse est italienne, serait en mesure d’obtenir un passeport italien pour se conformer aux règlements de la Serie A. Cependant, ces espoirs s’estompent maintenant alors que la saison 2020-21 commence ce week-end.

En tant que telle, la Vieille Dame recherche maintenant des options alternatives, avec le capitaine de l’AS Roma Edin Dzeko étant le chef d’entre eux, le club de la capitale se rapprochant d’un déménagement pour le leader de Naples Arkadiusz Milik.

Tap-ins

– Leeds United n’a pas perdu espoir en signant le meneur de jeu de l’Udinese Rodrigo De Paul, selon Football Insider. Le site Web rapporte que Leeds est prêt à présenter une offre de prêt à l’achat pour le joueur de 26 ans, qui pourrait les rejoindre définitivement si Marcelo Bielsa atteignait le prix de 37 millions de livres sterling de l’Udinese.

– The Mirror écrit qu’Everton se prépare à décharger une surabondance de joueurs pour aider à équilibrer leurs comptes après un autre été d’investissement, avec Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Bernard, Moise Kean et Alex Iwobi parmi 10 joueurs, le club de Merseyside cherchera à changer définitivement.

– L’offre initiale de 3 millions de livres sterling plus les add-ons de Sheffield United pour l’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun a été ridiculisé, les Gunners exigeant au moins cinq fois la somme de l’offre de Blades, selon le Daily Mail.