La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Man United pour conjurer le Barca, réel intérêt pour Bruno Fernandes

Il y a eu des rumeurs que les plus grands clubs d’Europe pourraient chercher à récompenser Bruno Fernandes loin de Manchester United moins d’un an après avoir déménagé à Old Trafford pour environ 80 millions d’euros, mais The Mirror rapporte que le club devrait doubler son salaire.

2 Liés

Fernandes a signé un contrat de cinq ans et demi (avec l’option d’une autre année) lorsqu’il a rejoint le Sporting Lisbonne en janvier 2020, mais tel a été son impact à United – avec 22 buts et 14 passes décisives en seulement 37 jeux – que les chefs de club sont prêts à entamer des pourparlers qui verraient son salaire hebdomadaire passer à 200 000 £ par semaine.

Le milieu de terrain portugais gagnerait le même prix que le joueur de l’équipe Jesse Lingard et gardien n ° 2 Dean Henderson et a attiré l’intérêt du Real Madrid et de Barcelone en conséquence. Mais United tient à l’attacher et à le récompenser pour ses performances depuis son arrivée en Angleterre.

BLOG EN DIRECT

09h46 GMT: Arsenal a besoin de renforts défensifs après un mauvais début de saison et 90min dit qu’ils regardent le défenseur de Manchester City John Stones.

Stones est de retour en équipe première mais a Ruben Dias, Aymeric Laporte et Nathan Ake pour la compétition et il ne lui reste plus que 18 mois sur son contrat.

Le rapport indique: « Une source a déclaré à 90 minutes que Stones pourrait se voir offrir un itinéraire hors de Manchester, si l’intérêt d’Arsenal se concrétisait. L’entraîneur-chef Mikel Arteta est un grand fan du joueur de 26 ans et son comportement confortable le ballon et le calme sortant de la défense sembleraient certainement correspondre à la philosophie footballistique de l’Espagnol. «

09h00 GMT: ICYMI – Manchester United est prêt à dépenser dans la fenêtre de transfert de janvier malgré l’incertitude persistante sur l’impact financier du coronavirus, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN, avec l’ailier du Borussia Dortmund Jadon sancho et défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano parmi les noms sur la liste de souhaits de United.

Le vice-président exécutif Ed Woodward a appelé à plusieurs reprises la prudence, insistant sur le fait qu’il devra gérer les ressources du club «soigneusement» jusqu’à ce que la pandémie soit terminée. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’il soutiendrait le manager Ole Gunnar Solskjaer avec des fonds sur le marché des transferts de janvier si l’occasion de signer un objectif à long terme se présentait.

jouer

1:12

Gab Marcotti explique l’impact que Weston McKennie a fait hors du banc pour la Juventus lors d’une victoire de retour contre Torino.

PAPER TALK (par Nick Judd)

La Juventus veut Alaba pour 15 millions d’euros

David AlabaLe contrat du Bayern Munich expirera en juin 2021 et la Juventus souhaite le signer, selon Calciomercato.

Alaba a été lié à une multitude de clubs à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier, la Juve selon des rumeurs faisant partie de ceux qui figurent en tête de liste.

La Juventus cherche un remplaçant pour 36 ans Giorgio Chiellini, et Alaba représente l’option parfaite pour s’insérer dans le côté gauche du centre de défense.

L’international autrichien est autorisé à contacter des équipes non allemandes à partir de janvier au sujet d’un accord précontractuel pour la fin de la saison, à moins que la Juventus ne soit prête à payer pour le débarquer plus tôt. Cela leur coûterait environ 15 millions d’euros, donc cela dépend s’ils veulent tenter leur chance et se battre contre des joueurs comme Liverpool et le Real Madrid pour ses services l’été prochain, ou payer plus de chances pour le signer plus tôt que prévu.

Le PSG entame des discussions pour garder Mbappe

Kylian Mbappe a été lié à un départ du Paris Saint-Germain ces derniers mois, mais le directeur sportif du PSG, Leonardo, estime que le club fait de bons progrès pour le garder, écrit LeSport10.

Le contrat de Mbappe à Paris se termine en 2022, et malgré l’intérêt du Real Madrid et de Barcelone, entre autres, Leonardo est convaincu que l’attaquant français signera une prolongation.

Mbappe continue d’être lié au Real Madrid en particulier, certains journaux suggérant que si Barcelone Lionel Messi rejoint le PSG cet été, cela pourrait alors déclencher la sortie de Mbappe en Espagne. Cependant, Leonardo dit que les pourparlers entre les champions de France et les représentants de Mbappe ont commencé et qu’il pourrait y avoir un avenir à long terme pour lui dans la capitale française après tout.

Tap-ins

– L’AC Milan cherche à recruter un défenseur Matteo lovato pour 20 M €, selon Calciomercato. L’arrière central de Vérone a impressionné le Rossoneri et semble être sur la liste de souhaits de Paolo Maldini pour janvier. La Juventus et l’Inter Milan seraient également intéressés par le joueur de 20 ans. Milan surveille également le défenseur central de Schalke, âgé de 20 ans Ozan Kabak, aussi bien.

– L’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, veut signer le duo des Blues N’Golo Kante et Olivier Giroud, selon Tuttosport. L’accord de Giroud expire à la fin de la saison, et sa décision de déménager ou non pourrait dépendre du fait qu’il continue à démarrer sous Frank Lampard. Kante a encore deux ans et demi à son contrat et Chelsea hésiterait à vendre le milieu de terrain, étant donné qu’il constitue un élément clé du milieu de terrain.