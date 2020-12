La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Man Utd veut Trippier de l’Atletico

Manchester United pourrait être prêt pour un mouvement de choc pour le défenseur de l’Atletico Madrid Kieran Trippier en janvier, selon le Daily Telegraph.

On pense qu’Ole Gunnar Solkjaer cherche à renforcer ses options défensives et l’international anglais Trippier en tête de liste, mais il pourrait trouver l’ancien homme de Burnley un joueur difficile à écarter du Wanda Metropolitano.

Trippier est sous contrat avec le leader de la Liga, l’Atletico jusqu’en 2022 et telle a été sa constance cette saison – il a commencé les 10 matchs de loin en Liga – que Diego Simeone tient à prolonger son contrat.

Trippier a rejoint l’Atletico depuis Tottenham Hotspur en 2019 pour 20 millions de livres sterling, et il semble maintenant atteindre sa forme maximale.

Kieran Tripper est-il prêt pour un retour en Premier League? Images de sport de qualité / .

Les yeux d’Ozil bougent l’été prochain

Mezut Ozil pense qu’il gagnera un passage dans un autre grand club l’été prochain, selon le Daily Mirror.

Ozil, 32 ans, a été gelé à Arsenal par Mikel Arteta et ne fait pas partie de son équipe pour jouer en Premier League ou en Ligue des champions.

Ozil avait admis qu’il voulait rester au club et se battre pour sa place et qu’il ne voulait pas partir en janvier. Cependant, on pense que son salaire est la principale raison pour laquelle d’autres clubs ne sont pas encore venus pour lui.

Son contrat expire l’été prochain et il est déterminé à démarrer sa carrière lorsqu’il deviendra joueur autonome.

Ozil espère qu’il y aura un fort intérêt pour lui et qu’il sera une signature attrayante pour un autre club de haut niveau. Il devra, sans aucun doute, accepter une réduction de salaire.

Conte se rapproche de la signature d’une jeune brésilienne

L’Inter Milan cherche à renforcer son équipe pour la fin de la campagne en cours ainsi que la saison prochaine, et Sky Sports Italy pense qu’Antonio Conte lorgne le jeune attaquant brésilien. Mark Paulo.

Le contrat de Marcos Paulo à Fluminese expire à la fin de la campagne et l’Inter pourrait donc lui signer un accord de pré-contrat en janvier afin qu’il puisse déménager à San Siro l’été prochain.

Le joueur, qui a représenté le Portugal au niveau des jeunes, a déjà attiré l’attention d’un certain nombre de clubs italiens, à savoir Parme et Turin cet été, mais il semble que c’est l’Inter qui a fait le premier et le plus audacieux geste.

Il a déjà marqué trois buts cette saison, dont un doublé ce week-end contre l’Atletico Paranaense. Le joueur de 19 ans peut jouer sur les deux ailes ainsi qu’en attaque.

Tap-ins

– Si le mouvement susmentionné de Manchester United pour Trippier s’avérait infructueux, ils ont un plan B dans leur manche sous la forme d’un défenseur du Real Madrid Lucas Vazquez. Le défenseur central pense que United devrait faire une offre de 15 millions de livres sterling alors qu’il cherche à concurrencer Aaron Wan-Bissaka. Vazquez est devenu un joueur clé pour Zinedine Zidane cette saison en position d’arrière droit après avoir commencé sa vie d’ailier.

– Sami Khedira se révèle populaire en Angleterre, selon Calciomercato. Everton a été lié à l’international allemand ces dernières semaines, mais il est également devenu la cible non pas d’un mais de trois clubs de championnat, dont Watford, Bournemouth et Norwich City. Le joueur de 33 ans entre dans les six derniers mois de son contrat à la Juventus et les Italiens tiennent à le décharger en janvier afin d’économiser 3 millions d’euros de salaire.