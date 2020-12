18 h 42 HE

Rob DawsonCorrespondant

MANCHESTER, Angleterre – Cela aurait pu faire une semaine que Manchester United est sur la bonne voie sous Ole Gunnar Solskjaer, mais au lieu de cela, leur saison est en danger de dérailler.

Une défaite 3-2 contre le RB Leipzig mardi a suffi à écourter le retour de United en Ligue des champions, et ils seront de retour en Ligue Europa au cours de la nouvelle année. Lundi, l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a lâché la bombe selon laquelle le milieu de terrain français ne signera pas de nouveau contrat et souhaite quitter le club à la première occasion. Manchester City, les visiteurs d’Old Trafford samedi, attendent dans les coulisses pour en faire un tour du chapeau des crises.

Pogba a été laissé sur le banc pour le choc décisif contre Leipzig – Solskjaer a insisté avant le coup d’envoi, la décision n’avait rien à voir avec l’interview explosive de Raiola avec Tuttosport, qui a été publiée juste au moment où les joueurs débarquaient en Allemagne lundi soir – mais au moment où il a été présenté après une heure, United était déjà 2-0 et était en bonne voie pour une sortie anticipée.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Nous n’avons pas assez bien performé en tant qu’équipe et c’est toujours la responsabilité du manager de préparer tout le monde », a déclaré Solskjaer par la suite. « Nous savions qu’ils allaient nous attaquer, nous savions qu’ils allaient mettre des centres dans la surface et malheureusement nous avons concédé deux buts et nous ne sommes jamais allés. »

United reste convaincu que Solskjaer est la bonne personne pour le poste, mais des questions seront posées sur la façon dont son équipe a réussi à être éliminée après le début de la campagne avec la victoire au Paris Saint-Germain et une démolition 5-0 de Leipzig. . En fin de compte, ils ont payé un prix élevé pour la défaite 2-1 contre Istanbul Basaksehir qui semble encore plus ridicule maintenant que ce soir-là. Paul Scholes a qualifié le résultat en Turquie de «désastre».

2 Liés

Solskjaer est le premier entraîneur à perdre six de ses 10 premiers matchs de Ligue des champions à la tête d’un club anglais, mais il n’est pas en danger immédiat après avoir acquis suffisamment de bonne volonté avec le vice-président exécutif Ed Woodward et les propriétaires des Glazers. Cependant, il en saura suffisamment sur l’histoire récente du club pour être conscient que lorsque le United de Louis van Gaal a été éliminé de la Ligue des champions avec une défaite 3-2 contre Wolfsburg en 2015, c’était le début de la fin pour le Néerlandais. Six mois plus tard, il a été remplacé par Jose Mourinho.

Mauricio Pochettino aurait été pardonné de s’être accordé un petit sourire alors qu’il continue la recherche de son prochain emploi. L’entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann et le patron du PSG Thomas Tuchel, les deux managers qui passeront du groupe H aux frais de Solskjaer, seraient également dans le cadre, mais United n’en est pas encore à ce stade.

Solskjaer, cependant, devrait s’inquiéter d’avoir demandé à ses joueurs clés de prendre une longueur d’avance sur un match crucial et ils ne l’ont pas fait. Encore plus inquiétant était le capitaine Harry Maguire admettant qu’ils « n’étaient pas là » depuis le début du plus grand match de la saison.

N’ayant besoin que d’un point pour se qualifier, Solskjaer a choisi un arrière cinq qui incluait Luke Shaw, qui a offert son premier départ pendant plus d’un mois après s’être remis d’une blessure aux ischio-jambiers. Mais pendant 30 minutes, il était difficile de dire si United jouait cinq défenseurs ou pas du tout.

Une fois de plus, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas réussi à rassurer les fans qu’il est l’homme pour ramener Man United au sommet. .

L’ancien arrière latéral de Manchester City, Angelino, a profité du manque de conscience d’Aaron Wan-Bissaka au poteau arrière pour porter le score à 1-0 après deux minutes. Après 12 minutes, c’était 2-0 quand Shaw est allé AWOL et Amadou Haidara s’est retrouvé avec une simple volée devant David De Gea. Emil Forsberg aurait dû en faire trois peu de temps après lorsque les cinq arrières de United ont décidé que l’attaquant suédois ne valait pas la peine d’être marqué avant que VAR ne vienne à leur secours lorsque le tap-in de Willi Orban a été exclu pour hors-jeu.

Le seul point positif d’une première mi-temps désastreuse était que ce n’était pas aussi désastreux qu’il aurait dû l’être.

Maguire et De Gea ont ajouté leurs noms au rouleau de déshonneur en combinant d’une manière ou d’une autre pour permettre à Justin Kluivert la plus simple des finitions pour faire 3-0 après 69 minutes, et bien que United se soit rallié avec des buts de Bruno Fernandes et Pogba dans les 10 dernières minutes, il prouvé un retour trop loin.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Pep Guardiola va se régaler au moment d’analyser la défense avant le derby de Manchester ce week-end. United a concédé le premier but dans huit de ses 10 matches de championnat et trois de ses six matches de Ligue des champions, et bien que cela ait permis des retours passionnants, ce n’est pas une stratégie durable pour réussir.

« Dans d’autres matchs où nous avons concédé le premier but, nous avons plutôt bien commencé, mais aujourd’hui, nous ne nous sommes pas présentés avant de marquer le deuxième but, puis nous avons recommencé à jouer », a déclaré Solskjaer. « La seconde mi-temps était plus ou moins à sens unique et la seule chance qu’ils avaient qu’ils aient réussi à marquer. 3-0 est difficile mais ils ont tout donné, bon caractère et effort. Je ne peux blâmer personne et nous étions proches pour obtenir le troisième et cela aurait été un exploit contre une bonne équipe comme Leipzig. «

Cela laisse à Solskjaer la tâche de récupérer ses joueurs avant le premier derby de la saison tout en se remettant à reconstruire sa réputation auprès de supporters qui doutent encore qu’il puisse ramener United au sommet. Cela aurait pu être la semaine pour prouver qu’il est capable de gravir ces sommets, mais après une sortie de Ligue des champions réprimande, le Norvégien a une montagne à gravir.