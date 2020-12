17 h 30 HE

Rob DawsonCorrespondant

Ole Gunnar Solskjaer dit que Manchester United se dirige vers un « grand moment » et que le calendrier chargé de Noël pourrait déterminer s’ils peuvent monter un défi pour le titre cette saison.

United est à cinq points du sommet avec un match en main après les résultats du week-end et Solskjaer pense que six matchs en 17 jours, à commencer par le voyage de jeudi à Sheffield United, détermineront si un premier titre depuis 2013 est réaliste.

– Pogba dit que « bla bla n’est pas important » parmi les allégations d’agents

« Je pense que la période de Noël avec le nombre de matchs dans un court laps de temps, il y aura des changements de position », a déclaré Solskjaer. « Nous avons un match de moins mais c’est un grand moment de la saison, cette fois vers Noël, puis arrivez à la nouvelle année, puis vous faites une pause avec la FA Cup, peut-être que nous aurons une vision plus claire de ce à quoi cela ressemblera. nous.

« Nous examinons maintenant les matchs de Sheff United et de Leeds United. »

Solskjaer a marqué le match nul 0-0 avec Manchester City « meilleure performance » de son équipe dans le derby depuis sa prise de fonction en tant que manager malgré la gestion de seulement deux tirs cadrés à Old Trafford samedi.

L’approche de United a suscité quelques critiques, mais Solskjaer a défendu sa production offensive, en particulier lors des matchs à domicile contre les six grands au cours desquels ils n’ont réussi qu’un seul but contre Tottenham, Chelsea, Arsenal et City.

« Si vous comparez notre total de buts de la saison dernière à maintenant, nous sommes bien en avance avec le nombre de matchs que nous avons disputés et le nombre de buts que nous avons marqués, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, cela n’a pas vraiment d’importance », a déclaré Solskjaer .

« Je pense que les équipes, et les plus grosses équipes, ont décidé de se défendre contre nous et d’être satisfaites d’un match nul.

« C’est bien sûr un défi pour nous, mais je pense que nous avons prouvé dans de nombreux matchs que nous créons des occasions. Je pense que nous avons marqué et créé beaucoup d’occasions à certains moments et c’est plus varié dans la façon dont nous marquons. »