05 h 06 HE

Rob DawsonCorrespondant

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a déclaré que le coronavirus l’avait laissé se sentir « étrange » et « fatigué » en début de saison.

Pogba a été testé positif au COVID-19 en août et même après une période d’isolement, l’international français a déclaré qu’il avait du mal à s’entraîner.

« C’est étrange, c’est difficile à expliquer parce que vous ne comprenez pas », a-t-il déclaré dimanche à MUTV. «Même à l’entraînement, je dirais au coach fitness que je me sens étrange. Ce n’est pas moi. Je me fatigue très vite et je suis très vite essoufflé.

Après avoir renvoyé un test négatif, Pogba a pu commencer le premier match de United de la saison, mais le joueur de 27 ans a déclaré qu’il n’était toujours pas au-dessus des effets du COVID-19 car il a été remplacé lors d’une défaite 3-1 contre Crystal Palace à Old Trafford.

« Le premier match de la saison, je n’ai pas pu courir », a déclaré Pogba. « J’essayais. J’ai parlé avec le manager, » Je vais commencer le match et voyons voir « , mais j’étais très essoufflé et il m’a fallu beaucoup de temps pour retrouver ma forme physique et me remettre en forme. »

Pogba a traversé une année difficile, ayant d’abord subi une grave blessure à la cheville, contractant le virus et étant limité à des apparitions de remplacement pour la majorité de la campagne.

Il a obtenu son premier départ pendant plus d’un mois à West Ham United samedi et a marqué son retour avec une frappe époustouflante alors que United effectuait un retour en deuxième mi-temps pour gagner 3-1.

« C’est bien de revenir dans l’équipe, et de marquer ce but pour aider l’équipe à revenir dans le match, c’est très important pour l’équipe, j’en suis très content », at-il ajouté.

« C’est une telle différence. Je trouve aussi mon rythme. Je me sens tellement mieux, je sentais que je pouvais recommencer, contrôler le jeu, attraper le ballon. C’est ce que j’aime moi-même.

« C’est ce que je pense être bon pour l’équipe. Je suis un joueur d’équipe. Tant que l’équipe gagne, c’est le plus important, vous savez? C’est pourquoi je suis venu ici et c’est pourquoi je veux réussir. »