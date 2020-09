L’international néerlandais Donny van de Beek devrait être signé par Manchester United après plus d’un an de rumeurs le liant à des clubs d’élite européens. Le Real Madrid, Barcelone et le Bayern Munich sont les principaux suspects dans le sac à rumeurs.

Rouage instrumental de la machine de l’Ajax, Van de Beek et ses collègues de l’académie Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong ont joué un rôle essentiel dans la course de rêve de l’Ajax en Ligue des champions 18/19.

Capable de jouer n’importe où au milieu de terrain, Van de Beek est une présence mobile sur le terrain. Avec une participation combinée de 30 buts (!) (17B + 13A) lors de la saison 18/19, il a beaucoup à offrir pour l’avenir. Son implication dans les buts a été réduite à 21 cette saison compte tenu du moins d’apparitions qu’il a fait et de la vente de joueurs clés de l’Ajax.

Donny van de Beek hurlant le ballon dans le but Photo de Charlotte Wilson / Hors-jeu / Hors-jeu via .

Un premier contact qui tue, un mouvement intelligent, un talent pour faire des courses tardives dans la boîte ainsi que des balles filetées mortelles – Van de Beek a tous les outils nécessaires pour réussir dans les plus grands clubs du monde. Un déménagement au Bayern, surtout maintenant sous le style de jeu électrique de Hansi Flick, aurait été une préposition alléchante pour le joueur de 23 ans et les fans du FC Bayern!

Hélas, après plus d’un an de rumeurs liant Van de Beek à plusieurs grands clubs européens, il passera du côté rouge de Manchester.

Les examens médicaux en cours pour Donny Van de Beek en tant que joueur de Manchester United, ont confirmé (comme rapporté par @MikeVerweij). Il a déjà eu une conversation directe également avec Solskjaer et «bourdonne» pour rejoindre le club. #MUFC #ManUtd #transfers – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 août 2020

Le milieu de terrain actuel de United a des partants infaillibles à Bruno Fernandes et Paul Pogba avec Ole jonglant entre le duo de Nemanja Matic et Fred au CDM. Mais les clubs anglais jouent un nombre insensé de matchs en une saison. Avoir un autre joueur de première classe à Van de Beek capable de jouer à travers le milieu de terrain pour partager la charge et quitter le banc serait une sage décision si United veut éviter d’épuiser ses meilleurs joueurs au cours des derniers mois de la saison.