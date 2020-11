La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Man City rejoint la chasse pour Alaba

Presque tous les grands clubs du monde ont été associés à David Alaba alors que son contrat avec le Bayern Munich gronde.

Le Real Madrid, Barcelone, le Paris Saint-Germain et la Juventus font partie de ceux qui ont été vantés pour s’intéresser à lui, et France Football a ajouté Manchester City à la liste.

Cela donne une indication du nombre de choix que le joueur autrichien aura s’il choisit de quitter la Bavière en hiver ou en été.

Ce n’est pas trop surprenant, étant donné que l’équipe qui le signera obtiendrait quelqu’un de classe mondiale à trois postes pour un prix réduit ou sans frais du tout.

BLOG EN DIRECT

08h00 GMT: Manchester United retarde une décision sur Sergio Romerol ‘avenir jusqu’à ce qu’un plan pour Dean HendersonLe développement d ‘est finalisé, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ ESPN.

Romero a hâte de quitter Old Trafford après avoir été exclu des équipes de Premier League et de Ligue des champions par le manager Ole Gunnar Solskjaer. Il y a un intérêt pour l’international argentin au pays et à l’étranger avant un possible déménagement en janvier, mais il est peu probable que United prenne une décision tant que l’avenir immédiat d’Henderson ne sera pas résolu.

Après son retour d’un prêt réussi à Sheffield United cet été, Henderson est satisfait de son rôle dans le club pour le moment, mais le manager anglais Gareth Southgate lui a dit qu’il devra jouer plus régulièrement s’il espère défier Jordan Pickford d’Everton pour la première place aux Championnats d’Europe.

Cela ouvre la possibilité que Henderson, qui a commencé trois matchs cette saison, soit autorisé à obtenir un prêt en janvier pour augmenter ses chances d’évincer Pickford, qui a été critiqué pour ses performances à Goodison Park, avant le tournoi.

Le départ temporaire de Henderson augmenterait les chances de Romero de devoir rester sur place au moins jusqu’à l’été où il pourrait être joueur autonome. Le joueur de 33 ans, évalué entre 8 et 10 millions de livres sterling par United, est sous contrat jusqu’à la fin de la saison, tandis que le club a également la possibilité de prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires.

PAPER TALK (par Danny Lewis: l’AC Milan se concentre sur Kabak

Il a été rapporté à plusieurs reprises que l’AC Milan cherchait à recruter un défenseur central, certains médias établissant également une liste restreinte de cibles.

Eh bien, Calciomercato affirme maintenant que les géants italiens ont décidé pour qui ils se déplaceront, ciblant Ozan Kabak.

Le rapport indique que Milan cherchera à profiter des difficultés financières de Schalke pour faire venir l’international turc.

La redevance initiale demandée pour lui était de 35 millions d’euros, mais il pourrait désormais être disponible pour 25 millions d’euros, avec encore plus de marge de manœuvre en ce qui concerne le prix.

Messi expose ses demandes de contrat à Barcelone

Il y avait beaucoup d’intérêt pour Lionel Messi pendant l’été, alors que les clubs espéraient qu’il serait en mesure de quitter Barcelone gratuitement.

Ces mêmes clubs seront désormais en état d’alerte, alors que le talisman argentin expose ses demandes concernant la signature d’un renouvellement de contrat, rapporte Brand.

Le facteur clé pour savoir s’il reste ou part sera de savoir qui remplacera Josep Maria Bartomeu en tant que président du club après les prochaines élections.

Il prendra également en compte la forme de toute l’équipe lors de sa décision finale, indique le rapport.

Tap-ins

– Nous sommes déjà venus ici, mais l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud envisage un avenir loin de Stamford Bridge, rapporte Football London. Avec Tammy Abraham et Timo Werner devant lui dans l’ordre hiérarchique, il restera difficile pour le Français d’avoir beaucoup de temps de jeu. Internazionale l’a regardé l’hiver dernier et pourrait recommencer. Bien qu’il ne soit pas le premier choix là-bas non plus, il aurait plus de chances d’avoir une chance qu’à Chelsea.

– Le Celta Vigo s’intéresse à la situation de l’attaquant croate Mario Mandzukic, selon Le jeu Cope. Le joueur de 34 ans n’a rejoint la formation qatari Al-Duhail qu’en 2019, mais il est déjà agent libre après avoir quitté le club. On dit maintenant que le Celta espère profiter de la situation en lui signant un transfert gratuit.