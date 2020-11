La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Guardiola cible Haaland ou Martinez

Manchester City donne la priorité à un nouvel attaquant à la fin de la saison, et 90min pense qu’il donne la priorité Erling Haaland ou Lautaro Martinez.

On pense généralement que la ville recherche activement un remplaçant pour Sergio Aguero, et avec Gabriel Jésus le seul autre attaquant incontesté du club, Pep Guardiola a besoin d’autres options offensives.

Aguero a maintenant 32 ans et souffre de plus en plus de blessures, ce qui signifie que City est incapable de se fier autant à son attaquant record.

Haaland est devenu l’un des attaquants les plus en vue au monde et City le considère comme le joueur idéal pour mener la ligne pendant les prochaines années. Cependant, Martinez est considéré comme l’option la plus probable à signer.

Barcelone n’a pas réussi à le signer cet été car ils ne pouvaient pas s’entendre sur des frais avec l’Inter, mais City sentira qu’ils ont la puissance financière nécessaire pour persuader le club italien de se séparer de l’attaquant argentin.

Rudiger au sommet des cibles défensives à taux réduit pour le Barça

Barcelone ne sait de plus en plus s’il pourra ou non signer à nouveau Eric Garcia de Manchester City en janvier, alors ils se tournent vers Chelsea Antonio Rudiger, De Liverpool Joël Matip ou Arsenal Shkodran mustafi.

C’est selon le média espagnol Diario Sport, qui rapporte que si Garcia reste leur priorité, le Barça compile une liste d’alternatives à bas prix.

On a dit à Ronald Koeman qu’il pouvait signer un défenseur dans la fenêtre de transfert pour ajouter de la concurrence pour les places aux côtés Clément Lenglet, Gerard pique et Ronald Araujo. Cependant, Barcelone a des fonds limités à gérer en raison des implications financières du coronavirus, et bien qu’ils puissent signer Garcia pour un été gratuit l’été prochain, ils ont besoin d’une couverture plus tôt.

Rudiger semble en tête de leur liste de sauvegarde. Le défenseur des Blues était sur le point de partir l’été dernier et serait intéressé par le déménagement.

Matip est également sur la liste, mais étant donné que Liverpool a ses propres soucis de blessures, on pense qu’ils seraient contre le vendre cet hiver.

Mustafi est une autre option, aux côtés de Roma Federico Fazio, Fiorentina Allemand pezzella et Milan Mateo Musacchio.

La Juve se tourne vers Mendes pour trier l’accord Neto

La Juventus est en pourparlers avec les Wolves pour signer leur ailier portugais Pedro Neto, selon le point de vente italien Tuttosport.

Neto n’est arrivé à Molyneux que l’été dernier en provenance de la Lazio et il s’est récemment engagé à un contrat de cinq ans avec l’équipe de Premier League, il serait donc susceptible de payer des frais élevés.

Cependant, on pense que l’agent Jorge Mendes est à l’origine de l’accord, et le Portugais a déjà été impliqué dans plusieurs mouvements impliquant des joueurs portugais vers les loups, et pourrait donc être en mesure de le faire.

La Juventus aime Neto en raison de sa capacité à jouer en tant que milieu offensif central ou sur l’une ou l’autre des ailes. Neto a participé à la victoire 7-0 du Portugal contre Andorre mercredi dernier.

Tap-ins

– Kevin De Bruyne est en pourparlers avec Manchester City sur un accord pour prolonger son contrat au-delà de 2023, selon le Guardian. Le milieu de terrain belge, qui était impliqué dans la victoire 2-0 de la Belgique sur l’Angleterre dimanche, se représente actuellement, et il a déclaré à la chaîne de télévision belge VTM Nieuws qu’il était heureux de rester au club et que les pourparlers progressaient mais pas avancés.

– Le nouveau directeur du club Vasco da Gama, Fabio Cordella, cherche à apporter Mario Balotelli au Brésil, rapporte le journaliste italien Gianluca di Marzio. Cordella recherche des joueurs ayant de l’expérience en Europe, et Balotelli est actuellement sans club après avoir été libéré par l’équipe italienne de Brescia. Il est rapporté que l’attaquant préférerait rester en Europe, mais que cette décision pourrait résoudre un problème à court terme.