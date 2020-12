Manchester United a vu un penalty annulé alors que son derby avec Manchester City s’est terminé par un décevant nul 0-0 en Premier League samedi.

United a obtenu un coup de pied à la 48e minute lorsque Kyle Walker a donné un coup de pied au pied de Marcus Rashford dans la surface, mais la décision a été annulée après que VAR a constaté que l’attaquant de United était en position de hors-jeu.

Le résultat a laissé United à la septième place avec 20 points avec City un point derrière à la huitième après 11 matchs.

Les Pacesetters Tottenham Hotspur et Liverpool ont 24 points en 11 matches avant de jouer respectivement à Crystal Palace et Fulham dimanche.

En l’absence de fans à l’intérieur d’un Old Trafford froid en raison des restrictions du COVID-19, la passion et l’énergie du derby de Manchester étaient absentes, mais United sera probablement la plus heureuse des deux équipes.

Après leur sortie de la Ligue des champions aux mains du RB Leipzig mardi, le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, devait éviter le genre de résultat qui aurait pu soulever de sérieuses questions sur son rôle.

Le Norvégien a formé son équipe dans l’une des variations tactiques les plus conservatrices avec seulement deux attaquants, trois milieux de terrain principalement défensifs et Bruno Fernandes chargé de créer des ouvertures.

Man United et Man City ont trouvé des chances difficiles à trouver samedi. Photo AP / Michael Regan

Si le travail consistait à s’assurer que United restreignait City et obtenait un tirage au sort honorable, alors la structure fonctionnait – même si c’était loin d’être excitant pour les fans qui regardaient à la maison.

City avait créé la meilleure chance jusqu’à l’incident de pénalité – un tir de Riyad Mahrez sauvé par David De Gea à la 35e minute avec Kevin De Bruyne incapable de capitaliser sur le ballon perdu.

La meilleure chance de United est survenue à la 54e lorsque Paul Pogba a mis Rashford à gauche, mais l’attaquant a glissé alors qu’il tirait de manière inoffensive et leur premier effort au but n’est venu que lors d’une tentative inoffensive contre le gardien de la ville Ederson de Fernandes à la 88e.

City manquait de l’éclat et de la brillance de leurs meilleures performances avec l’utilisation de Rodrigo et Fernandinho comme paire de milieux de terrain, ce qui indique que le manager Pep Guardiola n’était pas non plus disposé à faire faillite dans ce match.