La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Manchester United veut toujours Grealish?

Manchester United pourrait toujours être intéressé par la signature d’Aston Villa Jack grealish, rapporte le Manchester Evening News.

Lorsque les Red Devils ont signé Donny van de Beek et que Grealish a signé un nouvel accord avec Villa plus tôt cette année, la croyance était que toutes les parties impliquées étaient parties de l’accord potentiel.

Cependant, United garderait toujours un œil sur l’impressionnant international anglais et le considérait comme un membre potentiel de bonne foi du onze de départ d’ici l’été prochain, par opposition à un simple joueur de l’équipe.

09h15 GMT: Milieu de terrain de Manchester United Jesse Lingard s’est séparé de l’agent Mino Raiola, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Lingard travaille depuis le début de l’année avec Raiola, qui représente également son coéquipier de United, Paul Pogba, mais sera désormais entièrement géré par des membres de la famille et d’autres collaborateurs proches. La décision était mutuelle et Raiola reste en bons termes avec Lingard et son équipe.

Lingard n’a pas joué pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer depuis la victoire 3-0 contre Brighton lors de la Coupe Carabao en septembre. Il a raté les sept derniers matchs en raison d’une blessure à la hanche, mais il y a de l’espoir qu’il pourrait bientôt revenir en pleine forme.

Le joueur de 27 ans, qui faisait l’objet d’intérêt à la fois de Tottenham et de Porto lors du mercato d’été, est entré dans la dernière année du contrat de quatre ans qu’il a signé en avril 2017. United détient une option pour prolonger l’accord par 12 mois supplémentaires jusqu’à l’été 2022, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’avait pas encore été déclenché.

08h36 GMT: Les yeux des plus grands clubs européens sont fixés sur le RB Leipzig et son abondance de joueurs talentueux, rapporte Sport Bild.

Dani Olmo, Dayot Upamecano, Christopher Nkunku, Angelino, Konrad Laimer, Ibrahima Konate, Lukas klostermann, Marcel Sabitzer, Amadou Haidara, Nordi mukiele et coach Julian Nagelsmann ont tous été répertoriés par le point de vente allemand comme des départs possibles l’été prochain.

Les clubs mentionnés comme destinations possibles incluent le Real Madrid, Barcelone, Tottenham Hotspur, AC Milan, Hertha Berlin, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Atletico, AS Roma et Manchester United.

Après avoir terminé troisième de la Bundesliga et atteint les demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière, Leipzig est deuxième de l’élite allemande ce trimestre après la victoire 3-0 de samedi sur Fribourg (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), à deux points du champion en titre du Bayern Munich.

08h00 GMT: Le Paris Saint-Germain a ouvert des discussions avec Neymar sur la prolongation de son contrat, des sources ont déclaré à Julien Laurens d’ESPN.

L’international brésilien est heureux de rester dans ses conditions actuelles – il gagne 32 millions d’euros bruts par an – et de signer pour encore cinq ans, mais a demandé au directeur sportif du PSG Leonardo des assurances sur les projets du club sur le terrain. Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG et Neymar étaient optimistes qu’un accord puisse être conclu.

Leonardo a confirmé mardi que les discussions venaient de commencer avec Neymar, mais aussi avec Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Juan Bernat et Julian Draxler. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que les négociations avec Neymar sont plus avancées que Leonardo ne le laisse entendre.

Le joueur de 28 ans, sans contrat en juin 2022, a clairement fait savoir à Leonardo qu’il souhaitait promettre son avenir au club. Cependant, l’avenir de Mbappe reste incertain. Le Real Madrid et Liverpool sont des admirateurs de longue date de l’attaquant international français et pourraient essayer de l’acheter cet été s’il ne signe pas un nouvel accord à Paris.

PAPER TALK (par Harry Kettle): Arsenal en pole position pour signer Szoboszlai

La Gazzetta dello Sport rapporte qu’Arsenal est actuellement en pourparlers sur un accord à signer Dominik Szoboszlai.

Le jeune RB Salzburg a une clause de libération incroyablement abordable de 23 millions de livres sterling, et le rapport en question indique que les Gunners sont en pourparlers avec son agent alors que le joueur de 20 ans se rapproche de plus en plus vers un éloignement des géants autrichiens.

Une poignée d’autres clubs, dont l’AC Milan et Naples, sont également dans le mélange, mais au moment d’écrire ces lignes, il semble que le club de Mikel Arteta ouvre la voie.

Leicester ouvre des discussions avec Evans

L’Athletic rapporte que Leicester City a ouvert des pourparlers avec Jonny Evans sur un nouveau contrat avec le club.

Le défenseur vétéran est au King Power Stadium depuis 2018 et, à 32 ans, il est clair qu’il a encore quelque chose à offrir aux Foxes, les deux parties étant sur la même longueur d’onde sur ce qu’elles attendent des négociations.

Le contrat actuel d’Evans avec le club devrait prendre fin l’été prochain, mais il est toujours considéré comme l’un de leurs joueurs les plus importants.

Tap-ins

– Ancien milieu de terrain d’Arsenal Jack wilshere a admis qu’il ne pensait pas pouvoir rejoindre Tottenham Hotspur, rapporte Sky Sports. L’ancien international anglais s’est entretenu avec le podcast Super 6 et a reconnu que, bien qu’il soit un agent libre, il ne pense pas qu’il pourrait se résoudre à rejoindre les Spurs en raison de ses liens étroits avec les Gunners.

– Gardien de but de Liverpool Caoimhin Kelleher a confirmé qu’il serait ouvert à un transfert de prêt pendant la fenêtre de transfert de janvier, rapporte Liverpool Echo. Kelleher devait partir cet été, mais la blessure d’Alisson a changé ces plans, et maintenant Kelleher a fait savoir qu’il était ouvert à toutes les possibilités de la nouvelle année.