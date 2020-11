L’attaquant argentin Lionel Messi a pleuré la mort de son ancien entraîneur Diego Maradona, décédé mercredi d’un arrêt cardiaque à Buenos Aires.

« C’est un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football », a écrit la star de Barcelone sur Instagram. «Il nous quitte mais il ne part pas, car Diego est éternel.

« Je garderai de près tous les beaux moments que j’ai vécus avec lui et je veux profiter de ce temps pour envoyer mes plus sincères condoléances à toute sa famille et ses amis. RIP. »

Maradona a dirigé Messi dans l’équipe d’Argentine de 2008 à 2010. Les deux ont joué un match d’exhibition ensemble une fois en 2005 en Argentine.

Maradona a mené l’Argentine au titre de la Coupe du monde 1986 et était largement considérée comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

La star du Portugal et de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a également rendu hommage à Maradona, publiant sur son Instagram une photo en noir et blanc de lui-même avec Maradona et le message: « Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs jamais. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais il laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, as. Tu ne seras jamais oublié. «

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 1997, l’ancienne star de Naples, de Barcelone et de Boca Juniors a lutté contre une série de problèmes de santé. Il a été admis à l’hôpital en janvier 2019 avec une hémorragie interne à l’estomac. Il est également tombé malade lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où il a été filmé en train de s’évanouir dans une boîte exécutive lors du match Argentine-Nigeria.

En 2004, il a été hospitalisé pour de graves problèmes cardiaques et respiratoires liés à une longue bataille contre la toxicomanie. Il a subi deux pontages gastriques pour contrôler son poids et a également reçu un traitement pour abus d’alcool. Il a été libéré de l’hôpital le 11 novembre après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence pour un hématome sous-dural il y a plusieurs semaines.