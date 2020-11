Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour faire leurs adieux à la légende du football argentin Diego Maradona jeudi.

Maradona est décédé mercredi d’une crise cardiaque à son domicile, malgré les tentatives de le faire revivre, deux semaines après sa sortie de l’hôpital suite à une opération au cerveau. Il avait 60 ans.

– Marcotti: le génie imparfait ultime de Maradona soccer

– Messi sur le décès de Maradona: « Diego est éternel »

– Diego Maradona: la vie de grand footballeur en images

– Hommage national des médias sociaux à Maradona

Plusieurs véhicules a accompagné la voiture transportant le corps de Maradona de l’hôpital de San Fernando au palais présidentiel de la Casa Rosada à Buenos Aires.

La légende argentine Diego Maradona est décédée mercredi à l’âge de 60 ans à son domicile à la périphérie de Buenos Aires des suites d’une crise cardiaque. Lire la suite.

• Messi: Maradona est «éternelle»

• Marcotti: Maradona, un génie imparfait

• Statistiques: mesurer la grandeur en chiffres

• Kempes: Maradona, une légende argentine

• La vie de Diego Maradona en images

• Maradona et Pelé soulignent le débat sur la GOAT

• L’Italie n’oubliera jamais Maradona

• Les médias sociaux réagissent à la mort de Maradona

• Moreno: Maradona un génie et un dieu

• Le pape François pleure la mort de Maradona

Le président argentin Alberto Fernandez, qui a déclaré trois jours de deuil national, avait offert l’utilisation du bâtiment gouvernemental à la famille de Maradona.

« Ses talents de footballeur inégalés l’ont transformé en l’une des personnes les plus connues au monde, traversant les frontières et étant universellement reconnu comme le meilleur joueur du monde », lit-on dans le décret de deuil officiel.

Les fans ont commencé à faire la queue aux premières heures de jeudi matin devant le bâtiment du gouvernement avant que les portes ne s’ouvrent au grand public à 6 heures du matin, heure locale (4 heures du matin HE).

L’ancienne épouse de Maradona, Claudia Villafane, et deux de ses cinq enfants, Dalma et Giannina, ont été parmi les premiers à arriver à la Casa Rosada et à entrer dans la salle des patriotes. où reposait le corps du vainqueur de la Coupe du monde 1986.

Le président de l’Association argentine de football Claudio Tapia, plusieurs anciens coéquipiers de Maradona et des personnalités de Boca Juniors, le club pour lequel Maradona a joué avant de signer pour Barcelone en 1982, ont également rendu hommage.

Les quarts de finale de la Copa Libertadores mercredi entre Boca et Internacional avaient été reportés par la Conmebol après la mort de Maradona.

L’Association argentine de football (AFA) a déclaré dans un communiqué: « Il n’y a pas de meilleur exemple que de nommer Maradona pour résumer en une seule personne toute la qualité d’un footballeur argentin. Maradona est synonyme de l’Argentine. »

Il y avait des scènes émotionnelles à l’extérieur de la Casa Rosada alors que les fans ont eu du mal à faire face à la mort de Maradona.

Côté argentin Gimnasia y La Plata, le club coaché ​​par Maradona avant son opération, suspendu toutes les activités pendant 72 heures.

Le capitaine argentin Lionel Messi, que Maradona a dirigé en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale de 2008-10, a pleuré sa mort et a écrit: « Il nous quitte mais il ne part pas, parce que Diego est éternel. »

Le pape François, qui a rencontré Maradona à plusieurs reprises au Vatican et est un grand fan de football, a déclaré dans un communiqué qu’il prierait pour son compatriote argentin.

La ligue professionnelle du pays a annoncé que le professionnel de la Copa Liga sera renommé Coupe Diego Maradona.

Maradona a connu ses meilleures années à jouer pour Naples, entre 1984 et 1991. Il a marqué 115 buts en 259 matchs, aidant le club italien à décrocher deux titres de Serie A, en 1987 et 1990, ainsi que leur seul trophée européen, la Coupe UEFA en 1989.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré que son club était envisageant de fusionner le nom de Maradona avec son stade San Paolo existant.

Depuis la fin de sa carrière de joueur en 1997, Maradona avait fait face à une série de problèmes de santé liés à sa longue bataille contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

« Si je meurs, je veux renaître et devenir footballeur », a déclaré Maradona en 1992. « Je veux être à nouveau Diego Armando Maradona. Je suis un joueur qui a donné de la joie aux gens et c’est plus que suffisant. pour moi. «