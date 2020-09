Au milieu des rumeurs et des rapports selon lesquels le Bayern Munich, vainqueur du triplé, cherche à signer Marcelo Brozović de l’Inter Milan, le Croate de 27 ans est sorti lui-même et a jeté l’eau froide sur le transfert potentiel avec une déclaration forte.

La nouvelle du transfert de Brozović en Bavière s’est réchauffée ces derniers temps, le joueur lui-même ayant le dernier mot. Brozović a utilisé son compte Instagram officiel pour communiquer son intention claire pour une longue carrière au San Siro. Partie intégrante de l’équipe croate pour atteindre la finale de la Coupe du monde en 2018, Brozović a déclaré son amour pour la ville de Milan et le maillot bleu et noir.

Chers gens de Black & Blue, par respect pour ce maillot, je n’ai jamais répondu à tout ce qui a été écrit sur moi ces dernières semaines, et je ne le ferai pas non plus maintenant. Je peux seulement dire que j’ai toujours tout donné pour ce maillot et pour cette ville où je me sens vraiment chez moi. Je crois avoir également donné quelques émotions, comme lorsque nous avons partagé notre joie dans le derby. J’adore ce maillot, j’aime Milan et j’ai hâte de pouvoir me battre longtemps en nerazzurro. Forza Inter !!!