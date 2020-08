Calciomercato.com recueille aujourd’hui les principales indiscrétions du marché de l’étranger, 25 août 2020.

Rodrigo au tribunal de Bielsa: Valence a annoncé l’accord pour le transfert de l’attaquant à Leeds. On parle de 40 millions d’euros plus les bonus. Maintenant, le club espagnol se prépare à le remplacer par Borja Mayoral, quittant le Real Madrid et également traité par la Lazio.

Les fans deAjax ils rêvent du retour de Luis Suarez, aux salutations avec Barcelone, mais c’est une opération compliquée. Ceci est confirmé par le ds Marc Overmars: « Les chances pour Suarez de venir sont assez faibles. Nous avons eu des contacts, comme nous le faisons avec de nombreux joueurs. Il est normal de rester en contact avec d’anciens joueurs du club », rapporte Sport.

Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak a déclaré: « Je ne m’inquiète pas pour l’avenir de Guardiola. Les discussions avec notre manager sont naturelles. Pep et moi savons clairement ce qui est bon pour le club et ce qui ne l’est pas, nous sommes parfaitement alignés sur l’avenir et comment planifier de nouveaux succès. Tout. cela fonctionnera naturellement et de la bonne manière, nous nous faisons confiance. »

Le président de San Lorenzo, Marcelo Tinelli a déclaré à Mundo Deportivo: « Ici on adore Suarez, nos portes lui sont ouvertes, juste un signe de sa part et nous allons le chercher. Luis il est déjà membre de notre club, je lui ai envoyé la carte via Messi. Il a déclaré publiquement qu’il était un fan de San Lorenzo et d’avoir suivi l’une de nos idoles, Bernardo Romeo. Ce serait formidable si l’un des 9 meilleurs au monde jouait pour l’équipe du pape François. «

Selon les rapports de Kicker, Le Bayern Munich demande 10 millions d’euros pour vendre le milieu de terrain Javi Martinez, également approché ces dernières semaines à la Fiorentina. Sur ses traces, l’Athletic Bilbao et Rennes.

Selon la presse espagnole, L’Atletico Madrid est également sur la piste du milieu de terrain de la classe Espanyol 96 Marc Roca, également suivi du Milan.

Après avoir informé Umtiti, Rakitic, Vidal et Suarez qu’ils ne faisaient pas partie de son projet, l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman a plutôt confirmé les séjours de Jordi Alba, Gerard Piqué et Sergi Busquets.

Selon les rapports de Sky Sports, Chelsea est très proche de signer l’arrière gauche Ben Chilwell de Leicester pour environ 50 millions de livres.

Selon Sky Deutschland, Schalke 04 envisage le retour en prêt d’Arsenal du troisième Sead Kolasinac. Le joueur aime aussi la Roma, mais l’obstacle est représenté par ses 8 millions d’euros de salaire brut.

Selon les médias britanniques, les négociations entre le Bayern Munich et Liverpool pour le transfert de Thiago Alcantara en Premier League subissent un léger ralentissement. Avec son contrat expirant dans un an, l’Espagnol a une valorisation de plus de 30 millions d’euros et les Reds ne voudraient pas faire un investissement aussi lourd.

Pas seulement la Juve: selon le Sun, le voltigeur droit d’Arsenal Hector Bellerin était également offert au Paris Saint Germain, qui a mis quelques jours à réfléchir.

Arsenal, Everton et West Ham ont ciblé le milieu de terrain de Barcelone Rafinha, revenu du prêt au Celta Vigo e but aussi de la Lazio.