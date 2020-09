Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de la journée est allé aux archives. Parmi les indiscrétions, les négociations et le contexte, voici les nouvelles les plus importantes.

AC MILAN, LE RETOUR D’IBRAHIMOVIC EST OFFICIEL: LE SUÉDOIS A SIGNÉ JUSQU’À 2021. ROSSONERI AU TRAVAIL POUR BAKAYOKO ET BRAHIM DIAZ. LAZIO, L’IMMOBILIER A RENOUVELÉ JUSQU’À 2025. JUVENTUS-ROME, L’ACCORD SUR DZEKO EST DE 18 MILLIONS: POSSIBLE INSERTION DE CONTRE-PLACES. ROME, MKHITARYYAN AVEC UN TITRE DÉFINI, MILIK A DIT OUI AUX JAUNES. NAPLES, ZIELINSKI A RENOUVELÉ JUSQU’À 2024. ATALANTA, C’EST FAIT POUR MIRANCHUK. CAGLIARI, PRIS MARIN. BOLOGNE, POLI A RENOUVELÉ. SPEZIA, SALUT ANGELOZZI. MELUSO NOUVEAU DIRECTEUR SPORTIF

Sur leur site officiel, l’AC Milan a annoncé le renouvellement le plus attendu et souhaité, celui de Zlatan Ibrahimovic jusqu’en 2021. Tel est le contenu du communiqué de presse du club milanais: «L’AC Milan est heureux d’annoncer qu’il a conclu un accord pour le renouvellement du contrat de Zlatan Ibrahimović prolonge son association avec le Rossoneri Club jusqu’au 30 juin 2021. Le champion suédois poursuit son extraordinaire parcours avec le maillot des Rossoneri qui a débuté en 2010 avec 85 apparitions, 56 buts, un Scudetto et une Super Coupe d’Italie, puis repris en janvier dernier contribuer de manière significative au retour de l’AC Milan en Europe, avec 11 buts inscrits en 20 matches (entre le championnat et la Coupe d’Italie) et franchir le cap des 100 apparitions pour les Rossoneri. Zlatan Ibrahimović, aujourd’hui, a rejoint son coéquipiers et entraîneur Stefano Pioli au centre sportif de Milanello, où il a eu son premier entraînement de la saison. «

Deux chapitres clos pour Milan. Et deux pour continuer. Après avoir célébré le renouvellement officiel de Zlatan Ibrahimovic, le club des Rossoneri attend les examens médicaux et la signature pour Sandro Tonali, mais regarde déjà au-delà. Concrètement, la direction milanaise, selon ce que TMW a rassemblé, se concentre sur la clôture des opérations liées à Brahim Diaz et Tiemoué Bakayoko: dans le premier cas, la bonne formule est recherchée avec le Real Madrid, qui veut garder le contrôle sur le jeune meneur de jeu. . Avec Chelsea, cependant, les chiffres de rachat du milieu de terrain français sont en cours de dépôt. Quant à Soumaré, comme nous vous l’avons dit, il ne s’agit que d’une enquête datant des derniers mois et qui n’est plus d’actualité.

Annonce officielle de Lazio via leurs comptes sociaux. La société biancoceleste annonce qu’elle a renouvelé le contrat de Ciro Immobile jusqu’en 2025. Stefano De Martino, directeur de la communication de Biancoceleste, s’est entretenu aujourd’hui avec les microphones de la Lazio Style Channel. «Je dois faire une mise à jour importante compte tenu du marché des transferts, il n’y a pas seulement celle relative aux nouvelles signatures, une activité que la Société suit, mais concerne également les négociations internes. La nouvelle de ce matin est que Ciro Immobile est lié à la Lazio pour la vie depuis encore cinq ans, jusqu’en 2025: c’est un choix professionnel, sincère et familial. Nous voulons l’annoncer immédiatement car c’était une nouvelle d’il y a seulement quelques heures, c’est important car Immobile est attiré par les équipes les plus importantes car il est détenteur du Soulier d’Or. Avec cet acte, la Lazio souligne la volonté de consolider ce qui a été fait la saison dernière, puis d’améliorer encore l’équipe, un sujet que nous mettrons à jour dans les prochains jours. Nous attendons cette nouvelle depuis longtemps. Avec ce choix, Immobile a opté pour Lazio pour la vie. C’est un professionnel qui veut toujours s’améliorer et voudra certainement élever la barre en ce qui concerne ses objectifs personnels ».

Le Corriere dello Sport fait aujourd’hui le bilan de l’avenir d’Edin Dzeko et de l’éventuel adieu du Bosniaque à la Roma. L’accord de deux ans avec la Juventus existe, la base de la négociation entre entreprises pourrait être de 18 millions d’euros même si une compensation technique pouvait être incluse.

Henrikh Mkhitaryan nouveau joueur rom: Arsenal l’a annoncé avec un communiqué de presse sur son site officiel. Pour le transfert arménien pur et simple, après l’excellente première année passée dans les Giallorossi. « Micki nous quitte après le prêt d’une saison en Italie. Nous avons décidé de résilier son contrat avec nous d’un commun accord pour lui permettre de rejoindre définitivement la Roma », lit-on sur le site officiel des Gunners.

Arkadiusz Milik aurait dissous ses réserves et aurait décidé de dire oui à Rome. L’échange avec Under que les deux sociétés essaieraient de définir dans ces heures, comprendrait également une dépense d’environ 10 millions d’euros par les Giallorossi comme Riccardi aurait dit non à un éventuel transfert au tribunal de Gattuso. La Gazzetta dello Sport le rapporte.

Napoli a officialisé le renouvellement du contrat du Polonais Piotr Zielinski. Nouvelle date limite fixée: 2024. Le jeune de vingt-six ans de Ząbkowice Śląskie est en Campanie depuis 2016 après son arrivée d’Udinese. Avec Napoli 192 matchs et 22 buts en carrière.

Alexei Miranchuk arrivera en Italie entre demain et mercredi pour lancer son aventure de Serie A. Le milieu offensif russe, qui arrive définitivement du Lokomotiv Moscou, sera en Italie dans les 48 heures pour des examens médicaux et écouvillon. Ensuite, s’il n’y a pas d’événements imprévus, l’annonce officielle d’Atalanta est déjà attendue pour cette semaine.

Par le biais de son site officiel, Cagliari a annoncé avoir enregistré le roumain Răzvan Marin, qui arrive d’Ajax en prêt avec l’obligation de racheter: « Cagliari Calcio a le plaisir d’annoncer l’achat à l’Ajax du droit aux performances sportives de Răzvan Marin qui s’installe en Sardaigne avec la formule du prêt avec obligation de remboursement: le footballeur roumain a signé un accord avec le club Rossoblù jusqu’au 30 juin 2025 « .

Andrea Poli et Bologna, devant ensemble. Le capitaine du club rossoblù a renouvelé jusqu’en 2022. Voici le communiqué officiel du club:

« Le Bologne FC 1909 annonce qu’il a conclu un accord avec le milieu de terrain Andrea Poli pour la prolongation du contrat jusqu’au 30 juin 2022 ».

A travers son site officiel, La Spezia a annoncé le changement de directeur général qui a eu lieu à ces heures. L’ancien Lecce Mauro Meluso quitte Guido Angelozzi, qui occupait le poste de Dg, à sa place: « La Spezia Calcio a le plaisir d’annoncer qu’à partir du 1er septembre 2020, le rôle de directeur général du domaine technique sera assuré par Mauro Meluso, qui a signé un contrat de trois ans avec le club de l’aigle. Né à Cosenza le 1er janvier 1965, en tant que footballeur, il portait, entre autres, les maillots de Lazio, Cremonese, Salernitana et Monopoli, tandis qu’en tant que manager, il occupait le poste de directeur sportif à Padoue, Pise, Foggia, Ternana, Teramo, Frosinone et Cosenza. Depuis juin 2016, il est l’un des grands architectes du retour à l’élite de Lecce, en fait à la tête de la direction sportive du club du Salento, il a contribué de manière décisive au double saut catégorie des Giallorossi, touchant même le salut en Serie A, qui n’a disparu que le dernier jour. Le nouveau directeur aigle un accueil chaleureux de tous les habitants de La Spezia. En même temps la White Society annonce que M. Guido Angelozzi n’occupera plus le poste de directeur général technique du club. Merci au manager sicilien pour ce qu’il a fait en deux saisons pleines de satisfactions et aboutissant à une promotion historique en Serie A, ainsi que mes meilleurs vœux pour un avenir plein de satisfaction et de succès » .

JORGE MESSI À BARCELONE À L’INTÉRIEUR, PENDANT QUE MANCHESTER CITY PRÉPARE DÉJÀ LA PRÉSENTATION. NEYMAR SÉJOURNE AU PSG AU MOINS UNE AUTRE ANNÉE. RAKITIC-SEVILLE, JAMES-EVERTON ET VAN DE BEEK-MANCHESTER UNITED, NAGATOMO SIGNÉ AVEC MARSEILLE.

Départ reporté pour Jorge Messi. Si jusqu’à il y a quelques jours, le père-agent du joueur avait déjà décidé de rejoindre son fils le week-end dernier, comme nous vous l’avions dit jeudi dans ces colonnes, la partie d’échecs avec le Barça a continué et Messi Sr.est resté, au moins pendant le moment, de regarder au loin de son chapelet en Argentine. En contact permanent avec Leo et le reste de l’entourage, l’idée de Jorge Messi pour l’instant est – selon ce que TMW a appris – de se rendre à Barcelone en milieu de semaine (entre mercredi et jeudi). Un geste pas encore décidé à 100%, mais évidemment lié à l’évolution de la situation. Le but est toujours le même: trouver un accord amiable avec le club pour les adieux de Pulga. Si les blaugrana ne renoncent pas à la clause de résiliation de 700 millions d’euros et insistent sur le renouvellement, Messi et ses avocats sont en fait sûrs de la validité de la clause unilatérale qui permettait au joueur de se libérer de son contrat: le thème principal, ce, du probable sommet entre Jorge et Bartomeu prévu dès l’arrivée de l’Argentin en ville.

Selon le journaliste brésilien Marcelo Bechler, Manchester City prépare déjà la présentation de Lionel Messi. Le club anglais aurait demandé à une grande société de production des images d’archives de l’as argentin, afin d’avoir du matériel audiovisuel prêt au cas où l’affaire se concrétiserait.

Dans le nouveau numéro du magazine officiel du Paris Saint-Germain, il y aura une interview exclusive avec Neymar. Le titre est déjà éloquent: « Repos et je veux revenir à la finale » sont les mots mis en évidence sur la première page. Un signal fort du Brésilien, qui s’est rapproché de Barcelone ces derniers mois. La situation économique a changé après la pandémie et les adieux de Messi ont changé les cartes sur la table.

Nouvelles importantes d’Angleterre à cause de James Rodriguez, qui pourrait bientôt retourner travailler avec son professeur Carlo Ancelotti. En effet, le Colombien ne s’entraîne pas à Valdabebas avec le Real Madrid et, selon les rapports de Sky Sports UK, il pourrait devenir un nouveau joueur d’Everton dans les 48 heures maximum. Accord étroit entre Blancos et Toffees, après quoi le meneur de jeu colombien subira les examens médicaux rituels avec son nouveau club.

Nouveaux détails sur le transfert maintenant imminent de Ivan Rakitic à Séville. Le milieu de terrain croate signera un contrat de trois ans avec les Andalous. C’est un retour après six ans pour Rakitic, qui joue déjà à Séville depuis trois ans et demi et a le temps de soulever la Ligue Europa en 2014. Il quitte Barcelone un an plus tôt.

Donny van de Beek il ne s’entraîne pas avec l’équipe nationale néerlandaise parce que pendant ces heures, il effectuera des examens médicaux avec Manchester United. Le jeune milieu de terrain appartenant à l’Ajax, comme l’ont rapporté des collègues de De Telegraaf sur Twitter, sera bientôt annoncé comme une nouvelle signature des Red Devils.

Nouvelle aventure pour Yuto Nagatomo. La partie japonaise, anciennement de l’Inter et de Cesena, entre autres, a signé avec l’Olympique de Marseille après avoir été libérée de Galatasaray.

Victor Ruiz retour en Espagne. L’ancien défenseur de Naples, fraîchement sorti d’une saison à Besiktas, a signé avec le Betis jusqu’au 30 juin 2021. Le joueur a été libéré après son aventure annuelle en Turquie.

