Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de la journée est allé aux archives. Parmi les indiscrétions, les négociations et le contexte, voici les nouvelles les plus importantes.

INTER, VIDAL ET KANTE POUR LE MOYEN. KOLAROV PLUS PROCHE ET PLUS PROCHE. MAIS LES MISSIONS SONT NÉCESSAIRES D’ABORD. JUVENTUS ENTRE DZEKO ET SUAREZ. AC MILAN SCATENATO: TONALI ET DIAZ ARRIVENT, MAIS LE HIT DE L’ÉGLISE EST RÊVÉ. ÉCHANGE MAXI ENTRE NAPLES ET ROME. LE PARTENOPEI VISE AUSSI BOGA POUR L’ATTAQUE. ATALANTA DONNE DES POISSONS ET DES POINTS KARSDORP POUR LE GROUPE. BOLOGNE RÊVES D’EL SHAARAWY POUR L’ATTAQUE. PÉRIN ET DROIT DEMEURENT À Gênes. CAPRARI VERS LE BENEVENTO. CROTONE, PHOTO MAGALLAN D’AJAX

L’Inter veut donner au moins quelques renforts au milieu du terrain à Antonio Conte, mais doit faire face à une situation financière (comme l’explique d’ailleurs le ds Ausilio qui a fermé la porte à la suggestion Leo Messi) qui n’autorise pas les vols pindariques. L’un des objectifs est certainement Arturo Vidal qui pourrait se libérer du contrat qui le lie à Barcelone pour retourner en Italie, l’autre est plutôt N’Golo Kante de Chelsea pour arriver auquel le club Nerazzurri est prêt à en sacrifier un entre Brozovic et Skriniar qui pourraient ainsi rejoindre les différents Perisic, Nainggolan, Joao Mario, Dalbert et, probablement, Vecino dans la liste des transférables. En ce qui concerne la défense, les négociations pour Marash Kumbulla de Hellas Verona et Aleksandar Kolarov de Roma sont en cours, avec ce dernier il y aurait un principe d’accord sur la base d’une année avec option pour la deuxième année.

La Juventus, en revanche, poursuit son casting pour le premier attaquant à rejoindre CR7 et Dybala. Edin Dzeko de Rome reste l’objectif prioritaire, mais ces dernières heures les prix Luis Suarez quitter Barcelone. Dans ce cas également, il y aurait un principe d’accord entre les parties même si avant de fermer l’Uruguayen devra se libérer du contrat qui le lie aux Catalans.

Milan très actif dans la journée qui vient de s’écouler: les Rossoneri ont en effet fermé avec Brescia pour Sandro Tonali, un deal d’une valeur de 25 millions (10 de prêt et 15 de rachat) qui avec les bonus pourrait même atteindre 35 millions au total. Le joueur recevra un contrat de cinq ans de 2 millions d’euros pour monter. Un autre jeune homme prometteur est également en route Brahim Diaz, classe de 99, qui viendrait en prêt du Real Madrid avec les deux équipes qui négocieront plus tard les coûts du droit de rachat et d’éventuels contre-rachats. Cependant, Milan est également au travail pour une grande attaque en attaque avec Maldini qu’il travaillerait à apporter Federico Chiesa dans les Rossoneri même si l’opération paraît très compliquée. Enfin, si Begovic n’arrive pas, il y aurait l’idée d’Antonio Mirante de Roma.

Axe chaud entre Rome et Naples qui pourrait mettre en place un important échange de marché: Nikola Maksimovic est Arkadiusz Milik pourrait habiller le Giallorossi avec Cengiz sous, Alessio Riccardi est Jordan Veretout prendre le chemin inverse. Kalidou Koulibaly quitte Naples et pourrait déménager à l’étranger avec Manchester City qui serait le favori du Paris Saint-Germain. Pour l’attaque, le club napolitain se concentre toujours sur Jérémie Boga de Sassuolo pour laquelle une offre de 25 millions d’euros plus la carte Adam Ounas que De Zerbi aime vraiment est prête.

Ce début du marché des transferts voit beaucoup de mouvement de l’extérieur: les Roms en visent un entre Cristiano Biraghi de la Fiorentina et Sead Kolasinac d’Arsenal. Atalanta a pratiquement abandonné Châtaignes Timothy à Leicester pour 22 millions de livres, et se prépare à le remplacer par Rick Karsdorp de Rome. Bologne plutôt fermé pour Lorenzo De Silvestri, sorti de Turin, qui signera une biennale. Bologne travaille également au renforcement du département central de la défense: Kevin Bonifazi est l’un des principaux objectifs malgré la concurrence – Gênes et Atalanta – est très élevé, alors qu’il n’est pas trop convaincant pour le moment Andrea Ranocchia, quittant l’Inter, qui est également suivi par Parme et le Gênes habituel. Pour l’attaque, cependant, le rêve est de retourner en Italie Stephan El Shaarawy de Shanghai Shenhua. Cagliari n’a pas l’intention de perdre le gardien Alessio Cragno et pour cette raison, ils ont fixé le prix d’une éventuelle vente à 30 millions, un chiffre trop élevé pour tout prétendant.

Gênes, en plus des deux défenses centrales, est prêt à ramener sous la lanterne Mattia Perin l’arrachant à la compétition d’Atalanta. Demain, le gardien pourra déjà procéder aux examens médicaux. Quant à l’attaque, cependant, nous nous dirigeons vers le renouvellement du contrat de Mattia Destro, arrivé en janvier de Bologne, et un autre attaquant est recherché: Leonardo Pavoletti de Cagliari le favori, mais il y a aussi la piste qui mène à Fernando Llorente de Naples malgré les coûts plus élevés. Sampdoria a pris Nicola Ravaglia de Cremonese et pratiquement fermé pour la vente de Gianluca Caprari à Benevento. Tir surprise de Crotone qui emprunte à l’Ajax Lisandro Magallan, classe de 93, que les Lancers avaient pris pour remplacer De Ligt. Enfin, renouvellement dans la maison de Turin où le directeur général Antonio Comi a été lié à la grenade jusqu’en 2022.

MANCHESTER UNITED, IL Y A VAN DE BEEK ET THIAGO ALCANTARA VISE. ARSENAL FERME AVEC MAGALHAES DEL LILLE. RAKITIC SALUT BARCELONE ET RETOURNE À SÉVILLE. DIJON-GOMIS AVANCE ENSEMBLE JUSQU’À 2024. PORTO, ATTAQUANT TAREMI PRIS. PREMIER BANC AU BRÉSIL POUR AMANTINO MANCINI. EXEMPTION POUR EX INTER FORLAN

À l’étranger, l’affaire Messi avec Manchester City tient toujours le terrain, ce qui aurait ralenti compte tenu des conséquences juridiques possibles qui pourraient allonger beaucoup le temps et risquer de bloquer l’accord maintenant l’attaquant suspendu entre l’Espagne et l’Angleterre. Une situation telle que l’entraîneur de City Guardiola aurait conseillé au joueur de rester en Catalogne et d’y terminer sa carrière. Pendant ce temps, l’autre équipe de Manchester, United, est sur le point d’acheter Donny van de Beek Ajax pour 39 millions plus cinq bonus. Les Red Devils pourraient également fermer sous peu pour un autre milieu de terrain comme Thiago Alcantara du Bayern Munich. Après une longue attente, Gabriel Magalhaes est un joueur d’Arsenal. Le défenseur brésilien de Lille a choisi les Gunners à partir d’une longue compétition de clubs. Il y avait Naples, Everton et Manchester United mais c’est la formation de Mikel Arteta qui a gagné. Christian Norgaard, après son apparition éphémère en Serie A avec le maillot de la Fiorentina, il est devenu l’un des points clés de Brentford dans le championnat, réunissant 42 apparitions la saison dernière et remportant également l’appel à l’équipe nationale danoise en vue des prochains matches de la Ligue des Nations. L’ancien milieu de terrain d’alto, de plus en plus au centre du club anglais, a renouvelé son contrat jusqu’en juin 2024.

Barcelone se prépare à une véritable révolution. Outre Messi, Suarez et Vidal, il y a en fait plusieurs joueurs qui quittent le club. Le premier à dire bonjour était Ivan Rakitic qui est revenu dans cette Séville où il avait joué de 2011 à 2014 avant de passer au blaugrana.

Après six ans en Italie et la prochaine étape en Ligue 1 à Dijon, Alfred Gomis semble avoir trouvé sa propre dimension. Le gardien sénégalais a convaincu le club français, qui après la première saison avec les hiboux, a décidé de renouveler le contrat jusqu’en 2024. Voici le communiqué du club:

Porto a annoncé l’achat de Mehdi Taremi, un attaquant iranien de 28 ans. Racheté purement et simplement par Rio Ave, il a signé un contrat de cinq ans. Nouveau gardien pour Boavista. De Lille vient l’italo-brésilien Leo Jardim, partant incontesté à l’époque de Rio Ave. Un nouveau renfort pour le PSV Eindhoven. Le défenseur d’Augsbourg Philipp Max, classe 93, arrive 8 millions plus 2 bonus. Et au joueur un contrat de cinq ans.

Amantino Mancini entame une nouvelle aventure en tant qu’entraîneur au Brésil. L’ancien joueur de la Roma et de l’Inter, âgé de 40 ans, dirigera Villa Nova AC, une équipe brésilienne de Serie B. Cela a été annoncé par le club avec une déclaration officielle. Diego Forlan n’est plus le manager de Penarol. C’est le même entraîneur qui a démissionné après la défaite de dimanche contre les Wanderers. Les Gialloneri sont actuellement septièmes du classement, Mario Saralegui a été embauché à sa place, tandis que son adjoint sera Ruben Paz, un météore de Gênes lors de la saison 1989-90.

