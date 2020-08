Le point sur toutes les nouvelles du marché des transferts de la journée est allé aux archives. Parmi les indiscrétions, les négociations et le contexte, voici les nouvelles les plus importantes.

Le milieu de terrain milanais Tommaso Pobega renouvelle son contrat avec les Rossoneri jusqu’en 2025, suite à la déclaration du club des Rossoneri: « L’AC Milan annonce qu’il a prolongé le contrat de Tommaso Pobega jusqu’au 30 juin 2025 ».

Hellas Verona FC annonce avoir acquis de A.S. Rome à titre temporaire – avec option de rachat – le droit aux services sportifs du footballeur Mert Çetin, défenseur turc né en 1997.

Benevento Calcio annonce avoir acquis le droit aux services sportifs du défenseur Daam Foulon de Waasland-Beveren (Belgique). La promotion de 1999 a signé un contrat de trois ans avec le club via S. Colomba jusqu’au 30 juin 2023, avec une option pour la quatrième année.

L ‘Atalanta bat un coup, quoique mineur, pour son attaque. Il s’agit d’Anwar Mediero, un jeune de dix-huit ans qui a grandi dans l’académie des jeunes de Barcelone – qui l’avait emmené au Celta Vigo il y a cinq ans – et qui peut jouer en tant qu’ailier droit. Il est un renfort, comme SKY explique qu’il pourrait être ajouté à la première équipe pour la retraite, même si la saison dernière, il a joué avec Barcelona Under18, comme si c’était notre printemps. Sartori a demandé à Liverpool des informations sur Marko Grujic, le milieu de terrain serbe qui a joué – très bien – au Hertha Berlin la saison dernière, qui a cependant décidé de ne pas le racheter pour 20 millions d’euros. En effet, après le Coronavirus, presque tous les clubs allemands ont décidé d’examiner attentivement les comptes.

le Turin fermé pour Mergim Vojvoda, défenseur du Standard de Liège également poursuivi par l’Atalanta ces derniers jours. Les grenades ont fermé pour un peu plus de cinq millions d’euros plus les bonus. Demain soir, le joueur sera en Italie accompagné de l’agent, Ardian Alijaj, qui confirme les accords: « Je peux dire que Torino a fait un excellent travail pour Vojvoda. Nous devons féliciter le directeur Vagnati, j’espère arriver bientôt avec le joueur en Italie » .

Après la dernière proposition de renouvellement du contrat par le Milan La réponse de Zlatan Ibrahimovic n’est pas encore arrivée: du coup, le Suédois ne sera pas à Milanello demain pour la première séance d’entraînement de l’équipe. Cependant, le club reste confiant d’un accord avec le joueur et a réitéré qu’il n’y a pas de date limite pour parvenir à un accord.

le Cagliari il est très actif sur le marché et veut donner à M. Di Francesco les bons éléments pour jouer une saison de premier plan. L’équipe sarde, selon les informations rapportées par Sky Sport, évolue de manière décisive pour le milieu de terrain de l’Ajax Razvan Marin. Le joueur, né en 1996, ne souhaite plus rester dans le club d’Amsterdam et a également reçu des offres de Bruges et de Rennes. Sa valorisation est de 12 millions d’euros.

Le poste de Piero Ausilio, directeur sportif deInter par Steven Zhang, est de plus en plus critique. Car les dernières rumeurs venant de milieux très proches de l’entreprise parlent d’une chaise tremblante, à tel point que les prix des adieux – un an avant la date limite – sont en forte hausse. Dans les prochaines heures, la décision sensationnelle pourrait également intervenir, probablement en conjonction avec la conversation de demain entre le président de Nerazzurri et l’entraîneur Antonio Conte.

le Naples a demandé la carte de Juan Cuadrado pour laisser Arkadiusz Milik partir pour la Juventus. Les bianconeri ont été époustouflés par la demande bleue étant donné que Pirlo considère le colombien comme l’un de ses non transférables, la route vers le pôle devenant tellement difficile étant donné qu’Agnelli n’a pas l’intention de dépenser 35 millions pour l’attaquant expirant en 2021. Certaines offres pour Diego Demme sont arrivées à Giuntoli, bien que peu importantes. Cependant, les Azzurri ne barricaderont aucun joueur et seront prêts à écouter toute proposition qui pourrait venir de leurs membres.

Fabio Liverani a déjà commencé à soumettre les premières demandes à son nouveau ds al Parme et mettre Marco Mancosu, capitaine de son Lecce qui quitte le club après la relégation, au sommet de ses préférences. Opération de 3 millions d’euros qui taquine pourtant Cagliari et pas un peu, avec Giulini qui aimerait ramener le joueur en Sardaigne. Non seulement cela, même le Gênes du nouveau ds Faggiano suivrait avec intérêt, donnant ainsi lieu à une véritable intrigue au début du marché.

Fiorentina travailler sur le marché. Cela peut être une semaine importante pour Lucas Torreira et Krzysztof Piatek. Contacts continus entre le club violet et l’entourage des joueurs, nous allons tenter d’accélérer ces jours-ci. En défense, les chances de voir Cristiano Piccini en violet semblent diminuer. La dernière idée, en plus de Reca d’Atalanta, est Antonio Barreca de Gênes, une possibilité qui pourrait se concrétiser dans les semaines à venir. La Fiorentina bouge et tente d’accélérer pour Piatek et Torreira. Des contacts bien entamés entre Viola et Cagliari pour Luca Ceppitelli, défenseur central que Iachini aime comme alternative potentielle aux propriétaires déjà présents dans l’effectif. Le joueur aurait déjà donné sa préférence à l’équipe violette, même si d’autres clubs comme Turin et Parme sont également sur ses traces.

Avec la vente de Kai Havertz à Chelsea, le Bayer Leverkusen n’a pas perdu de temps. Contact et accéléré pour Patrik Schick. Le ds Voeller tente de fermer dans ces heures avec le Rome, Leipzig semble obsolète. Demande à partir de 30, négociez un peu plus bas bonus compris. Schick est proche des Aspirins et d’une nouvelle aventure dans les Bundes, cette fois carrément. Sead Kolasinac, voltigeur gauche et défenseur gaucher, bosniaque, pourrait quitter les Gunners. Le joueur, qui a toujours été attiré par une aventure italienne, serait revenu sur les sites de Roma. Trois hommes de défense ou de gauche, Kolasinac serait l’un des noms étudiés à Londres par le PDG Guido Fienga.

Retour sensationnel possible à la Juventus pour Moise Kean. Selon les informations de Tuttosport, l’attaquant, qui a déménagé à Everton pour 27,5 millions d’euros il y a un an, pourrait être repris en prêt par le club de la Juventus, avec le joueur qui serait inscrit sur la liste B de la Ligue des champions. La relation entre les Britanniques et Kean ne s’est jamais épanouie et pour cela l’adieu peut déjà venir.

Selon la Gazzetta dello Sport, pour la défense de Lazio le nom du Coréen Kim Min Jae, actuellement sous les Chinois de Pékin Guoan, avance. La carte du jeune de 24 ans coûte environ 15 millions d’euros, un chiffre tout à fait à la portée de Tare, qui réfléchit depuis un certain temps à ce type d’opération. Aussi pour l’arrière, deux joueurs de l’Ajax sont également appréciés, à savoir Lisandro Martinez et Edson Alvarez.

KOEMAN REND UN CARRÉ PROPRE: VIA SUAREZ, RAKITIC, VIDAL ET UMTITI. COUTINHO REVIENT POUR SEJOUR. CHELSEA, HAVERTZ À UN PAS. LE PSG A LA CHASSE D’UN TERZINO: IDEA BELLERIN DELL’ARSENAL, QUI RACHÈTE CEDRIC SOARES ET PABLO MARI. LILLE, SOUMARE A LA VUE DES CLUBS ANGLAIS. MONTOYA PRÈS DE BETIS, HENDRICKS SIGNES AVEC LE NEWCASTLE. WOLVERHAMPTON SUR MAITLAND-NILES. RENOUVELLE DANS LA MAISON LEICESTER. LEMOS À FENERBAHCE

La révolution à la maison Barcelone A juste commencé. D’Espagne, il y a des rumeurs intéressantes sur l’avenir de Luis Suarez: Ronald Koeman, nouvel entraîneur des Catalans, a déclaré au joueur qu’il ne ferait pas partie des plans du club. Nous nous dirigeons vers la résiliation du contrat, expirant en 2021. L’appel téléphonique tant attendu entre les deux a été organisé aujourd’hui et a été très court. Cela n’a duré qu’une minute, au cours de laquelle l’entraîneur a communiqué ses intentions, tandis que le joueur écoutait. Koeman a clairement indiqué à l’attaquant que cela ne faisait pas partie de ses plans; l’Uruguayen n’a eu d’autre choix que d’accepter la décision et a assuré que cela ne deviendrait pas un problème pour le club. Suarez n’a pas demandé d’autres explications et le coach n’a pas jugé nécessaire de les donner.

Ronald Koeman, en accord avec le club, a fait savoir à Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti qu’ils ne faisaient pas partie des plans du club. Pour le moment, il n’y a pas d’accord entre les parties, mais nous allons probablement aller vers une résiliation des contrats. Pour le signaler, c’est TV3.

Philippe Coutinho jouera avec Barcelone la saison prochaine. Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, Ronald Koeman s’est entretenu au téléphone avec le milieu de terrain brésilien et, en plus de le féliciter pour sa victoire en Ligue des champions, il a précisé que cela ferait partie de ses plans pour le nouveau projet du Barça. Koeman lui a assuré qu’il serait « un joueur important ». Coutinho devrait arriver en Catalogne lundi prochain, lorsque l’équipe se réunira, malgré quelques jours de congé.

Chelsea s’est déchaîné sur le marché. Les Bleus sont prêts à décrocher un coup même en attaque. Selon les rapports de Bild, les Britanniques ont trouvé un accord avec Bayer Leverkusen pour Kai Havertz sur la base de 80 millions, qui seront payés immédiatement, plus 20 de bonus pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions ou pour remporter un trophée.

Leonardo et le Paris Saint-Germain sont à la recherche d’un arrière droit pour la saison prochaine. Selon RMC Sport, Hector Bellerin il fait partie des joueurs suivis par la direction du club français; L’arrière droit espagnol n’a pas trouvé beaucoup de place dans l’Arsenal d’Arteta et est à la recherche d’une nouvelle destination. Son contrat expire en 2023 mais son salaire fait peur aux transalpins.

Après avoir vendu Victor Osimhen à Naples et (presque) le défenseur Gabriel à Arsenal, Lille pourrait perdre un autre élément très important, qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Boubakary Soumaréen fait, il est convoité par de nombreux clubs; La Juventus avait déménagé sur lui dans le passé, ainsi que Newcastle plus récemment. L’avenir du milieu de terrain de 21 ans pourrait cependant être en Angleterre: selon FootMercato, l’ancien PSG aime beaucoup Arsenal et Manchester United, mais il y aurait aussi eu une discussion exploratoire avec Milan.

Martín Montoya est arrivé à Séville, où dans les prochaines heures, il devrait parvenir à un accord avec le Betis, Cela a été annoncé par Radio Sevilla: l’arrière latéral de Brighton, ancien joueur de l’Inter Milan et de Barcelone, a déjà joué avec l’équipe andalouse en 2015-16, quand il est arrivé en prêt.

La nouvelle était dans l’air depuis un certain temps, maintenant c’est officiel. Newcastle a annoncé la signature du milieu de terrain libéré de Burnley Jeff Hendrick. Le joueur, par le passé également lié à Rome et à Milan, a signé un contrat de quatre ans avec les bianconeri anglais.

Wolverhampton signifie pour Ainsley Maitland-Niles. Le jeune ailier d’Arsenal a déjà porté le maillot des Gunners à 32 reprises cette année et représente un profil intéressant pour l’avenir de l’équipe nationale d’Angleterre. Selon les rapports de Sky Sports UK, les Wolves souhaiteraient que le joueur de 22 ans signe un contrat de trois ans, mais les Londoniens ne le laisseraient pas partir pour moins de 20 millions de livres sterling.

Par le biais de leurs chaînes officielles, Leicester a annoncé le renouvellement du contrat du milieu de terrain James Maddison. Le joueur de 23 ans a rejoint Norwich City en juin 2018 et a signé jusqu’en 2024. Il a marqué 16 buts toutes compétitions confondues pour les Foxes et a fait ses débuts pour l’Angleterre en novembre 2019.

Double échange pour Arsenal. Avec une déclaration publiée sur le site officiel, les Gunners ont annoncé la signature de Pablo Mari et de Cédric Soares. Le défenseur espagnol vient de Flamengo tandis que l’arrière latéral portugais de Souhtampton et tous les deux avaient atteint la capitale anglaise en prêt en janvier.

Mauricio Lemos, Le défenseur central uruguayen, est à deux pas de Fenerbahce. Ces derniers jours, comme le rapporte notre équipe éditoriale, les contacts se sont intensifiés et pendant ces heures le joueur se rend à Istanbul pour effectuer des examens médicaux. La signature arrivera également sous peu, l’ancien Sassuolo passera définitivement au club turc.

